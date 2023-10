Las mujeres asumen el 76% de los cuidados no remunerados

Las mujeres realizan el 76,2% del trabajo de cuidados no remunerado —3,2 veces más tiempo que los hombres— destacó ayer la ONU en la conmemoración por primera vez del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo para reclamar medidas que impulsen el reparto equitativo de las responsabilidades entre mujeres y hombres. En España las cifras también confirman la feminización de los cuidados. Las mujeres invierten 12,5 horas más a la semana en trabajos de cuidado no remunerado que los hombres, según la Encuesta nacional de condiciones de trabajo realizada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Insst). En los últimos años, cada vez más hombres apuestan por la corresponsabilidad, pero lo hacen mayoritariamente cuando los permisos son retribuidos; cuando no lo son, como ocurre con la reducción de jornada o la excedencia, siguen siendo las mujeres las que acceden más a ellos.

En el marco de la presidencia española del Consejo de la UE, el Gobierno ha propuesto que el derecho al cuidado y el de las mujeres a tener tiempo para vivir se sitúe en el centro de las políticas europeas. Durante una reunión de alto nivel celebrada la semana pasada en Madrid, las ministras de Igualdad y de Derechos Sociales, Irene Montero e Ione Belarra, defendieron el objetivo de impulsar, junto al resto de estados miembros, sistemas públicos de cuidados a la altura de los educativos y sanitarios. “No se trata solo de repartir equitativamente los cuidados, sino que los Estados se hagan corresponsables”, argumentó Montero. Por su parte, Belarra expuso la urgencia de avanzar hacia modelos de cuidados que pongan a las personas en el centro: “La gente mayor quiere quedarse en sus casas el máximo tiempo posible con los apoyos suficientes, y en este momento solo se está garantizando como un privilegio para quienes se lo pueden permitir”. “El trabajo de cuidados no remunerado representa en el mundo, según algunos estudios disponibles, el 9% del PIB mundial, ninguna economía aguanta unas pocas semanas sin esos trabajos de cuidados que ejercemos mayoritariamente las mujeres”, advirtió Montero. “Nuestras economías son grandes gigantes con pies, no de barro, sino de mujeres que están sosteniendo nuestros sistemas económicos y que no reciben esa atención por parte de las políticas públicas para garantizar sus derechos”, aseveró.