Los pediatras urgen bloquear “cuanto antes” el acceso de los menores al porno

No se debe perder tiempo y hay que “proteger cuanto antes a los menores de la pornografía para evitar la degradación en su forma de relacionarse”. Lo alertaron ayer los pediatras españoles preocupados ante una realidad terrible: el acceso de niños y adolescentes a la pornografía se produce cada vez a edades más precoces y los ejemplos que allí obtienen hacen que, cuando inician las relaciones sexuales, tiendan a seguir patrones de comportamiento sexual sin consentimiento. De acuerdo con los datos del informe (Des)información sexual: pornografía y adolescencia, de Save the Children, el 53,8% de las personas encuestadas accedió por primera vez a la pornografía antes de los 13 años, y un 8,7%, antes de los 10. La edad media es de 12 años de manera global (antes de los 12 para ellos y los 12 años y medio para ellas).

Datos que preocupan a los médicos y que han llevado a las asociaciones de pediatría junto a Save the Children “a hacer un llamamiento urgente a las instituciones públicas para impedir el acceso de menores” a estos contenidos a través de internet y las redes sociales. Consideran necesario una educación afectivo-sexual en la que se enseñe que la sexualidad es una parte de la relación afectiva que tiene que ser satisfactoria para ambos miembros de la pareja.

Según el informe, el aspecto más peligroso de la pornografía es, además del ejercicio explícito de la violencia, el no precisar y ni siquiera plantear la necesidad de dar el consentimiento. En muchas ocasiones las mujeres no expresan su beneplácito e incluso aparecen experimentando desagrado o dolor, sin que altere el desarrollo de la escena. El 47,4% de adolescentes que ven porno ha imitado alguna vez lo visto, pero no siempre lo ha hecho de mutuo acuerdo. En cuanto a la perspectiva de género, el informe detalla que es mucho mayor el número de chicos que refieren que han puesto en práctica con sus parejas escenas pornográficas (46,4%) que en las chicas (22,8%). Igualmente, hay diferencias en las prácticas sin consentimiento: 12,2% de los chicos frente al 6,3% de las chicas.