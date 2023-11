“É unha honra que me escollesen a min porque hai moitos científicos galegos que son importantes”. Así se expresaba hai uns días para este xornal o investigador Xosé Bustelo tras coñecer a noticia de que pasaría a formar parte da Real Academia de Farmacia de Galicia. O padronés é un dos investigadores máis relevantes da nosa comunidade: traballa no Centro de Investigación del Cáncer (CIC) de Salamanca e no Centro de Investigación Biomédica en Red de Cáncer (Ciberonc), e actualmente é tamén o presidente da Federación de Sociedades Españolas de Oncología (Feseo). Onte tiña lugar o acto de ingreso na sede da Real Academia de Farmacia de Galicia e a presentación corría a cargo do catedrático de Medicina Legal da Universidade de Santiago (USC), Ángel Carracedo.

“Acollemos hoxe na Academia a un dos investigadores máis notables da nosa terra que, malia traballar desde fai anos fóra dela, nunca deixou de ter unha estreita relación con Galicia”. Así arrancaba o discurso de presentación, no que explicaba que o investigador “está moi orgulloso de ser de Iria Flavia” e no que desvelaba curiosidades como que decidiu estudar Bioloxía ante a “sorpresa e preocupación” da súa familia. O propio Xosé Bustelo contaba a este xornal que “naquela época o principal problema que vía a miña familia era que a Bioloxía se tiña como unha carreira con moito paro, pero eu sempre pensei que se te dedicas plenamente a tua ambición ao final sempre consigues saír adiante”. E así foi, ata o punto de que hoxe é un dos científicos mundiais máis citados segundo a Stanford University Ranking e atesoura innumerables premios no ámbito oncolóxico. Xosé Bustelo, segue a contar Ángel Carracedo, decidiu marchar a Estados Unidos. “Foi durante esta estadía nos Estados Unidos cando esta paixón polo coñecemento do cancro a nivel xenético e molecular fructificou”. Logo regresou a España, onde leva xa 23 anos, pero non volveu a Galicia porque “daquela, e aínda hoxe en día, Galicia carecía de centros temáticos de investigación en cancro”, resalta Carracedo. Acabou, precisamente, argumentando que “se fóramos listos deberíamos aproveitarnos da debilidade de Xosé pola nosa terra para facerlle unha boa oferta que o enfeitice para vir de volta a facer ciencia no noso país”. Cando o novo académico da Real Academia de Farmacia de Galicia tomou a palabra aproveitou para reflexionar sobre “o moito que cambiou o sistema científico galego dende que rematei a tese en Santiago”. Destacou que agora contamos con moitos grupos de investigación “moi ben dotados” que traballan “cun alto nivel de impacto científico” e que son capaces de “conseguir financiación altamente competitiva a nivel internacional”. Non obstante, insistiu en que “aínda temos moito que mellorar para poñernos ao nivel de países punteiros na ciencia e na economía do coñecemento”.