Primer aniversario de la Red Española de Investigación en COVID persistente (REiCOP), formada por 66 entidades científicas, ocho colectivos de pacientes y más de 270 expertos a título individual. Es uno de los grupos de referencia de investigación en Long COVID del territorio nacional. Su objetivo: mejorar la asistencia un colectivo de pacientes —se estima que el 10%— que han sufrido una infección por SARS-CoV-2 y arrastran síntomas incapacitantes. Entre las reivindicaciones de los profesionales y pacientes, una vez más, que España cuente con un registro de afectados y que éstos sean “diagnosticados, registrados y codificados adecuadamente”.

La presidenta de REiCOP, la doctora gallega Pilar Rodríguez Ledo, y representantes de esta red colaborativa, se dieron cita el pasado lunes en la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), donde, tras tres años y medio de trabajo, el 8 de septiembre de 2022 se constituían como asociación científica. El encuentro era para conmemorar este primer año de vida con el lanzamiento de una campaña de visibilidad, y la lectura y presentación de la Declaración de El Escorial.

“La pandemia no ha terminado y no puede dejar atrás a un colectivo de pacientes tan importante como este”, comenzó diciendo la doctora Rodríguez Ledo. Pacientes que han pedido que se mantenga su seguimiento, que no se les excluya social y laboralmente y que se facilite su vuelta a la normalidad para no caer en el olvido.