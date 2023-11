La temporada de setas en Galicia, en jaque por las incesantes lluvias tras la sequía estival

“Es alarmante la falta de setas que hay, de casi todas las especies. Están saliendo cantarelas, y poco más. Los montes están vacíos, como nunca los habíamos visto”, resalta Jesús Fernández Llaneza, presidente de la Asociación Micolóxica Andoa de Cambre, quien advierte de que las incesantes lluvias de las últimas semanas, tras un “largo periodo de sequía”, han puesto en jaque la temporada de cogumelos en Galicia.

“A mediados de septiembre, hubo una floración de boletus, y ahí sí que hubo setas. De hecho, en Andoa organizamos un par de salidas y se cogió poquito. Este sábado pasado, habíamos programado otra, pero la tuvimos que anular porque no había ni una sola seta en el monte al que íbamos a ir, en la zona de As Pontes, y tampoco en los de los alrededores”, asegura Fernández Llaneza, y estima: “Este año, me temo que habrá mala cosecha. La temperatura tiene que bajar algo, creo, para que se enfríe el sustrato y empiecen a salir las setas. No obstante, si de repente baja demasiado y se pone a helar... entonces sí que no saldrá nada”.

Chemi Traba Velay, presidente de la Federación Galega de Micoloxía, subraya que “hasta los meteorólogos están totalmente sorprendidos con lo que está sucediendo, cada año”, a nivel climático, “y con las setas pasa igual”. “Lo que nosotros podemos observar es el agua y la temperatura. Podemos decir que con agua y una temperatura adecuada van a salir setas, pero son dos parámetros que no controlamos, especialmente, en las especies que son simbióticas, es decir, aquellas que necesitan de los árboles para vivir. En septiembre hubo alguna pequeña recolecta: salió algo de boletus, de russulas... y luego hubo un parón por la falta de agua. Estuvo mucho tiempo sin llover, y ahora llevamos tres semanas que no para”, incide Traba Velay, y describe:

“El cogumelo, la seta, es el mecanismo que tiene el hongo, el micelio, el ser vivo... para perpetuar la especie, soltando las esporas. Lo que sucede es que ese mecanismo, una vez que sale a la superficie, requiere un tiempo para hacerlo. La seta tiene que madurar, formar las láminas, los poros, la esponja.... pero si llueve, llueve, llueve... y todo está encharcado, el hongo no gasta energía para soltar las esporas y crear una seta que luego no va a llegar a término. Tiene que haber un parón, con algunos chubascos que mantengan esa humedad, pero no llover sobre mojado”.

“¿Qué va a pasar ahora? Nadie lo sabe —prosigue—. Si hubiese un parón de pluviosidad, se mantuviesen las temperaturas y no hubiese heladas... podemos pensar en que se podría salvar algo la temporada. Sin embargo, en el momento en que empiece a hacer frío y deje de llover también... el problema es que la temporada puede ser corta. Esto nos lo dice nuestra experiencia”, señala el presidente de la Federación Galega de Micoloxía, quien reconoce que, “ahora mismo, hay muy pocas especies” de setas en los montes de Galicia.

“Por ejemplo, en algunas zonas ha habido algo más en las exposiciones micológicas porque los compañeros de las asociaciones han trabajado mucho, durante días, para coger las setas, y hablamos de gente experta. En Teixeiro, por ejemplo, ha salido en prensa que se han expuesto más de 130 especies, pero es que los compañeros de allí estuvieron tres días pateando monte para recolectar especies y conservarlas para esa muestra. No obstante, lo normal es que, en una salida en grupo, cojas 40. Lo que ahora hay mucho, mucho, mucho es macrolepiota, algo de agáricos (champiñones)... pero, del resto, puedes encontrar poco. En la actualidad, muy poco”, especifica Traba Velay, con cuatro décadas de experiencia en el mundo de la micología. “Llevo 40 años en esto, me dedico botánicamente y, aún así, no me atrevo a decir si va a haber una explosión de setas silvestres o no. Hacerlo sería especular. Sí puede decirse con las cultivadas porque son saprófitas, es decir, se alimentan de restos orgánicos: tú les das de comer, con un buen sustrato; la temperatura está totalmente controlada en invernaderos; al igual que el agua que necesitan... Pero, en el monte, hay muchísimos parámetros que influyen: cómo está el árbol a cuyo pie crecen las setas; si ha llovido antes o no, etc.”, reitera.

“La situación es inédita”, hace hincapié, en este punto, Jesús Fernández Llaneza, quien admite, no obstante, que las asociaciones micológicas vienen “percibiendo ya, desde hace años”, un retraso en el inicio de la campaña de recogida de setas silvestres debido a los “ciclos climáticos”. “En Andoa, empezábamos a hacer salidas para recolectar setas siempre a principios-mediados de septiembre, sin embargo, estas últimas temporadas ya lo hicimos en octubre porque antes no se cogía nada. Pero bueno, son ciclos”, asume el presidente de la asociación micológica cambresa, antes de advertir sobre otra “problemática” que, asegura, han venido constatando en las últimas campañas: “Parece que se están esquilmando un poco los montes, en lo referente a las setas comestibles”.

Considera Fernández Llaneza que la afición a las setas, que “está creciendo de forma exponencial”, no está detrás de ese “problema”, que atribuye a “la explotación” del cogumelo silvestre “para comercializar”, y a la “recolección sin control, salvaje, que se está haciendo, incluso con rastrillos”. Algo que afirma “haber visto, alguna vez, ya en A Capelada”.

“Este año, los restaurantes se quejan de que no tienen setas silvestres. Quisiera saber yo cuántas toneladas (muchas, muchas... incluso me atrevería a decir que miles) se han exportado de estos montes, principalmente a Francia, en los últimos ocho-diez años”, expone el presidente de Andoa, quien al igual que su homólogo de la Federación Galega de Micoloxía, recuerda que la recolección de setas silvestres en Galicia “está regulada, desde hace años”, por una ley autonómica que establece “cómo se tiene que realizar”.

“Por procedimiento, por ética y porque está regulado, en principio, no se pueden llevar bolsas ni cubos de plástico, como a veces se ve por el monte, sino una cesta de un material poroso (mimbre, castaño, etc...). Además, no se pueden coger ejemplares que todavía no se hayan desarrollado, porque entonces no pueden soltar las esporas, y tampoco setas que estén muy maduras, porque básicamente ya no sirven para comer y, sin embargo, continúan ‘esporando”, indica Fernández Llaneza, quien detalla, asimismo, que los cogumelos han de “arrancarse de raíz (no se deben cortar), más por una cuestión de seguridad”, para que “no haya problemas con la identificación de ciertas especies”. “Y, sobre todo, la ley establece que no se puede emplear ningún tipo de herramienta que remueva el sustrato que pueda haber en el monte. Las asociaciones cuidamos mucho todo esto y a nuestros socios les damos siempre instrucciones sobre cómo han de proceder para que, si Andoa pasa por el monte, nadie lo note. Al revés, retiramos la basura y lo dejamos un poquito mejor. Nosotros vamos a recolectar setas silvestres por afición y cogemos solo para consumo personal, pero quienes lo hacen para venta no respetan en absoluto esa normativa”, sostiene.

Reivindica también el “compromiso” de las asociaciones micológicas Chemi Traba Velay, tanto “con la seguridad y el consumo responsable de setas”, como con “divulgar con sentido común”, y asegura que “el principal consejo” para evitar intoxicaciones es “el conocimiento cien por cien de la especie que te vas a llevar a la boca”.

“La principal norma es el sentido común. Y, si hay dudas, hay que llevar los ejemplares recogidos a las asociaciones micológicas o a un experto de confianza”, incide Traba Velay, quien recuerda, a este respecto, que las propias asociaciones (como la misma Andoa) organizan los llamados “lunes micológicos”, jornadas “de puertas abiertas, tras los fines de semana, para identificar los ejemplares recolectados”.

“Allí se hace afición, se aprende y, con todo ello, en general, es muy, muy difícil que alguien se intoxique. Yo no conozco a nadie a quien le haya pasado haciendo las cosas de esta manera. Puede haber indigestiones por ‘papatoria’ excesiva, porque las setas, en general, son indigestas. De hecho, se aconseja que, al probar por primera vez una especie, se haga en pequeñas cantidades, por si hubiese alguna intolerancia a esa especie en concreto. No obstante, insisto: no conozco a nadie que esté activamente en las asociaciones, que vaya a las salidas y comparta con el resto de compañeros su afición, que se haya intoxicado por comer setas. Y esto es así porque ya hay un aprendizaje. Por tanto, ante todo, sentido común”, incide.

Más de medio centenar de expertos de la Península se darán cita en diciembre en la Costa da Morte

La localidad coruñesa de Laxe albergará, del 5 al 10 de diciembre, el séptimo encuentro de la Sociedad Ibérica de Micología, con la Federación Galega de Micoloxía “como anfitriona”. Una cita que reunirá en ese extremo peninsular a más de medio centenar de los mejores micólogos y micólogas de España y Portugal, con la finalidad de estudiar las setas de la Costa da Morte.

“Estamos hablando del top peninsular. Primeras figuras de Europa en sus géneros (porque en la Micología abarcarlo todo es imposible, tendrías que vivir más que Matusalén para hacerlo) que vendrán a Galicia, por primera vez, en diciembre”, resalta Chemi Traba Velay, presidente de la Federación Galega de Micoloxía, quien insiste en que se trata de un “acontecimiento único” en la comunidad gallega.

"En Laxe se reunirán profesores de Universidad, micólogos, etc. Profesionales que han escrito libros de primer nivel, que publican en las mejores revistas... gente que sabe muy bien de lo que habla, dentro de su especialidad. Y celebrarán su cónclave en la Costa da Morte buscando un hábitat determinado: las dunas”, agrega Traba Velay, antes de hacer hincapié, con entusiasmo: “Va a ser un acontecimiento muy importante, al que calculamos que acudan una media diaria de entre 60 y 70 personas”.