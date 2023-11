Con la reciente aparición de la ley Zerolo en 2022, muchos trabajadores se hacen la pregunta: ¿me pueden despedir estando de baja? En este artículo, abordaremos las perspectivas legales y opiniones de expertos en la materia, desglosando esta inquietante interrogante que afecta a tantos en el ámbito laboral.

¿Qué dice la ley Zerolo?

La Ley 15/2022, conocida como la ley Zerolo, es una norma integral para la Igualdad de Trato y no Discriminación. Esta ley aborda claramente la discriminación en el empleo, señalando que un empleado no puede ser discriminado por razón de enfermedad o condición de salud. Así, despedir a un empleado "estando de baja" podría considerarse discriminación y, por ende, nulo de pleno derecho.

Las sentencias judiciales del 2023: ¿Siempre es discriminación?

La clave reside en el "podría". A pesar de la claridad de la ley, varias sentencias en 2023 no declararon automáticamente nulo el cese de empleados enfermos. ¿Me pueden despedir estando de baja? No necesariamente, pero se debe demostrar que el acto fue discriminatorio en juicio. De lo contrario, se consideraría como despido improcedente, pero no nulo.

Interpretación de los expertos: El "triple test"

Alfredo Aspra, reconocido letrado laboralista, propone un "triple test" para determinar si existe discriminación en el despido de un empleado de baja:

¿La incapacidad se prolongó a largo plazo?

¿Las limitaciones físicas impidieron el trabajo en igualdad de condiciones con los compañeros?

¿El empleador no realizó ajustes razonables antes del despido?

Si estas tres condiciones se cumplen, entonces hay una alta probabilidad de que el despido sea discriminatorio. Por el contrario, si el empleador refuta con éxito estos puntos, el despido no se consideraría nulo.

¿Qué opinan otros expertos sobre el despido estando de baja?

Ana Belén Muñoz, profesora de Derecho del Trabajo, resalta la protección de la ley Zerolo, mencionando que ahora, la enfermedad está protegida por la prohibición de discriminación. Jonathan Gallego, director de los servicios jurídicos de CC OO de Cataluña, añade que cada caso es único y será determinante para valorar la discriminación en base a la enfermedad.

Un caso relevante fue en septiembre de 2021, donde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña consideró nulo el despido de un empleado al probarse que la empresa tenía por costumbre despedir a aquellos de baja médica.

Para aquellos que se preguntan, ¿me pueden despedir estando de baja?, es esencial estar informados y asesorados. La ley Zerolo brinda protección, pero cada caso es único. Los representantes de los trabajadores tienen un papel vital para garantizar que se respeten los derechos de los empleados, especialmente en situaciones tan delicadas como la enfermedad.

Finalmente, es importante recordar que, más allá de la baja médica, la ley Zerolo tiene un alcance más amplio, protegiendo situaciones anteriormente no tuteladas, como discriminación por sobrepeso, estatura, alopecia, entre otros. Los trabajadores no deben enfrentar desigualdad en el trabajo debido a su salud, y esta ley busca asegurarlo.