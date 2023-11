El Ministerio de Igualdad ha condenado un nuevo asesinato por violencia machista en la Comunidad de Madrid. Se trata de Carolina, una mujer de 39 años que habría sido asesinada por su cónyuge el pasado 4 de noviembre en Getafe. La víctima no tenía hijas ni hijos menores de edad. Sí existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor y estaba en el sistema VioGén.

La víctima fue encontrada el mediodía de este pasado sábado en plena calle con varias heridas de arma blanca. Allí fue atendida por la Policía Nacional, la Policía Local y el Summa 112, que intentaron reanimarla. Falleció tiempo después. Esa misma madrugada, el presunto agresor, y ex pareja de Carolina, se personó en inmediaciones policiales, pero no llegó a ser detenido por no haber indicios suficientes contra él.

Tras encontrar nuevos indicios, la Policía Nacional finalmente lo detuvo el pasado domingo por la tarde, día 5, en San Sebastián de los Reyes. Este miércoles, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado la naturaleza machista del crimen.

Evitar más muertes

La ministra de Igualdad, Irene Montero, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, han querido expresar su "más absoluta condena y rechazo a este asesinato machista" y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Tanto la ministra como la delegada piden todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes.

‼️ Confirmamos el asesinato de una mujer de 39 años en Madrid el 4 de noviembre por presunta #ViolenciaDeGénero.



🔴 El número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 52 en 2023 y a 1.237 desde 2003. #NiUnaMenos#NosQueremosVivas — Delegación del Gob. contra la Violencia de Género (@DelGobVG) 8 de noviembre de 2023

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 52 en 2023 y a 1.237 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos.

Recursos frente a la violencia machista

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, quiere recordar que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, siguen funcionando con normalidad las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como asesoramiento jurídico desde las 8h. hasta las 22 h. todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Es un deber de toda la sociedad.