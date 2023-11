Un hospital de Nueva York logró por primera vez trasplantar un ojo entero, media cara incluida, a un paciente de 46 años que había sufrido un grave accidente laboral en el que perdió su nariz, su boca y el brazo izquierdo. Hasta ahora sólo se habían hecho trasplantes de córnea. El trasplante, que se realizó en mayo, involucró a un equipo de más de 140 cirujanos, enfermeros y otros sanitarios, y duró aproximadamente 21 horas, según ha explicado la institución, NYU Langone Health.

El paciente, Aaron James, es un veterano de Arkansas que trabajaba como electricista de alto voltaje cuando sufrió un brutal accidente en 2021, cuando su cara tocó un cable de alta tensión. Sufrió un descarga eléctrica de 7.200 voltios.

Incluso después de someterse a operaciones reconstructivas, James perdió “su ojo izquierdo, su brazo izquierdo (el dominante) por encima del codo, toda su nariz y sus labios, los dientes delanteros, su mejilla izquierda, y su barbilla hasta el hueso”, explicó el centro de salud en un comunicado.

Durante esas operaciones, los cirujanos decidieron cortar el nervio óptico tan cerca como fuera posible del globo ocular para que el paciente tuviera más opciones en el futuro, lo que acabó permitiendo el trasplante ocular.

Aunque de momento no se sabe si recuperará también la vista en el ojo trasplantado, el nuevo órgano “ha mostrado signos de salud extraordinarios, incluido el flujo directo de sangre a la retina”, manifestó NYU Langone. La operación estuvo dirigida por el director del Programa de Trasplante Facial del hospital, Eduardo Rodríguez, que decidió combinar el ojo del donante con células madre derivadas de su médula ósea.

Es el primer intento de utilizar células madre en un nervio óptico para tratar de estimular la regeneración. La operación demuestra que es posible realizar este tipo de intervenciones, pero todavía está por ver si tendrá efectos positivos en la restauración de la visión, o solo cosméticos.

El trasplante de un globo ocular viable abre muchas nuevas posibilidades, aunque en este caso no se recupere la vista. De este hecho ya era consciente James, que había conservado la visión en el ojo derecho.

Los médicos “no esperaban que funcionara en absoluto, y me lo dijeron desde el principio”, afirmó. “Les dije: ‘aunque yo no pueda ver, quizá al menos todos vosotros podáis aprender algo para ayudar a la próxima persona’. Así es como hay que empezar (...), espero que esto abra un nuevo camino”, dijo el paciente.

Aun así, Eduardo Rodríguez no descarta que James aún podría recuperar la vista en el ojo trasplantado. “No creo que nadie pueda afirmar que vaya a ver. Pero, del mismo modo, no pueden afirmar que no verá”, sentenció. El médico que ha liderado este proyecto también destacó que están “bastante contentos con el resultado” que han conseguido en esta operación, la cual califica de “técnicamente exigente”.

Sobre el avance de la ciencia en la restauración de la visión o las imágenes en la corteza corteza visual, Rodríguez no descarta “colaborar con otros científicos que trabajan en otros métodos” ya que, de esta manera “estaremos un paso más cerca”.

De hecho, otros equipos de investigación ya están desarrollando redes nerviosas del cerebro a los ojos sin vista mediante la inserción de electrodos para permitir la visión.