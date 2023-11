“Los israelíes tienen claro que luchan por la supervivencia de su país”

Curtido como reportero gráfico en Brasil, Cuba, Filipinas, Tailandia o Camboya, en la Guerra del Golfo en 1991, la Guerra de Bosnia en 1992, el huracán Mitch en Nicaragua 1998, la guerra de Afganistán en 2001, la de Irak en 2003 y otros conflictos en Siria, Benín, Mali o Gaza, Miguel de la Fuente, que acababa de regresar de Ucrania, fue requerido para desplazarse a la primera línea de combate entre Hamás e Israel.

Cuando le llamaron, ¿qué fue lo que primero pensó?

La carnicería de Hamás se perpetró el 7 de octubre y, el 9, ya estábamos allí. Y conociendo el modo de actuar de Israel y la mentalidad de sus militares, sospeché desde el primer momento que la respuesta a la agresión iba a ser muy fuerte, muy dura, muy bestia, entre otras razones porque siempre que les ha pasado algo parecido, han reaccionado así.

¿Cuál era el panorama?

De un constante lanzamiento de cohetes de Hamás. Esa zona fue la primera que evacuó Israel de población civil, alojándola, en su mayoría, en hoteles, y mientras no puedan volver el Gobierno israelí se hace cargo de todos los gastos. También se hizo cargo de todos los turistas que estaban allí. Aquellos fueron días de constante movimiento militar, tropas y tanques se iban ya acumulando cerca de la frontera con Gaza.

¿Qué comenta la población civil de Israel?

En primer lugar, que el Gobierno lo hizo mal en el sentido de que no previno una ofensiva semejante, porque algo les falló, y por ello fue muy criticado en los primeros días. Pero, ahora, la población israelí está muy unida y con su Gobierno, formando piña. Sin embargo, por lo que hemos pulsado entre la gente, cuando se acabe esto lo primero que va a pasar es que el Gobierno de Netanyahu va a caer, porque muchos de quienes lo votaron ya no lo volverán a hacer.

¿Por qué no han funcionado los corredores humanitarios para que se trasladasen los gazatíes?

Por varias razones, y una de ellas es que Hamás dirigió sus proyectiles a esos corredores impidiendo que pasasen por ellos. Eso ya no lo hacen, porque ahora Hamás tiene sus propias preocupaciones, que estriban en defenderse del enemigo. Y también han cesado en el lanzamiento de cohetes porque me imagino que todo su trabajo, en este momento, se centra en esperar al ejército israelí.

Ha transcurrido más de un mes... ¿Se espera un desenlace rápido?

No creo que tarde mucho, pero es que al ejército israelí le está resultando muy difícil desmantelar las infraestructuras de Hamás, especialmente en los túneles, donde están los cables subterráneos que ellos utilizan para sus comunicaciones. Y ante eso, Israel llegó a la conclusión de que la única opción, antes de atravesar la frontera, era barrerlos con bombas. Pero eso cuesta mucho, porque la estructura de los túneles es muy grande y de complicado acceso.

Esta guerra es muy diferente a la de Ucrania.

Sí, totalmente, aquí no hay trincheras, ni todavía se ha combatido cuerpo a cuerpo, pero he encontrado una similitud a la actual situación de Gaza con la de Sarajevo en la guerra de Yugoslavia, cuando la ciudad estaba asediada por los serbios. Gaza es una ratonera, igual a lo que ocurría en Sarajevo. Allí no tenían mucha precisión los morteros, pero aquí es todo lo contrario: los morteros son demasiado precisos, el problema es que hay muchos edificios y la destrucción es tan grande que en cualquier momento te puede tocar, como a los 41 periodistas que han muerto en un mes; vamos a un periodista muerto cada día, un dato que no recuerdo en toda la Historia. En todas las guerras los periodistas corren peligro, pero aquí es mayor, sobre todo en los primeros días, cuando Hamás no paraba de lanzar sus misiles. De todas formas, la peor parte se la llevan los periodistas gazatíes. Estos días hemos conocido casos de compañeros que han tenido que enterrar a sus propios hijos ataviados con sus chalecos de prensa.

Si los misiles son tan precisos, ¿por qué está muriendo tanta población civil?

Por la concentración de edificios y población en muy pocos metros cuadrados. Mucha gente en muy poco territorio

Se está cubriendo la información con el ejercito israelí. ¿Le dieron oportunidad de hablar con sus soldados? ¿Qué dicen, que piensan?

Sí, hemos coincidido con ellos en las zonas desocupadas, hay muchos que hablan español, sobre todo argentinos, que son judíos y llevan años viviendo allí, o son de segunda generación y ya nacieron en Israel. Ellos tienen plena conciencia de lo que son, y en su pensamiento está que tienen acabar con Hamás y liberar toda esa zona. Están muy dolidos por lo que pasó en los kibutz atacados por Hamás. Yo estuve allí y las escenas son muy deprimentes, porque se ve que los terroristas entraron con mucha saña, buscando sangre, dejando cadáveres a su paso. A muchos de ellos los mataron dentro de los refugios, lanzando bombas y reventando literalmente a la gente que había en el interior. Y en las carreteras, se sabe que las unidades de Hamás los detuvieron y los mataron, y con un nivel de ensañamiento inimaginable. Eso influye en los sentimientos de los soldados israelíes que tienen muy claro lo que están haciendo porque temen que su país corre el peligro de desaparecer.

Está claro que Hamás lo que quería era provocar.

Sin duda. Tenían varios objetivos y uno lo están consiguiendo al cien por ciento, y es tener a la opinión pública mundial a su favor. Eso ya se ve en la cantidad de manifestaciones celebradas en todo el mundo a favor de Palestina, pero yo diferencio entre el pueblo palestino y Hamás. Ahora mismo, el que está huyendo es el pueblo palestino mientras Hamás es que el que se queda y sigue combatiendo. También creo que los de Hamás, aún sabiendo que la respuesta de Israel iba a ser muy fuerte, no pensaron que lo fuese tanto. Eso se demuestra en que Hamás está pensando en negociar con los rehenes, y hasta creo que no han matado a ninguno de ellos, porque ahora mismo son su única baza para negociar.

No se discute la crueldad de los métodos de Hamás, pero hay un balance de cifras sintomático: más de 10.000 palestinos muertos (la mitad, niños) y mil y pico de israelíes. ¿Esto pesará a partir del “día después”?

Es difícil de saber, porque no podemos analizar bajo nuestro prisma de occidentales lo que allí está pasando. A los israelíes esas cifras no les importan: siempre usarán como argumento que son producto de una guerra que ellos no han querido.

¿Y si se deciden a ocupar Gaza?

Netanyahu ya ha dicho que ese no es su objetivo, que no quieren quedarse con Gaza, que la devolverán, pero lo harán limpia de polvo y paja, es decir, sin Hamás.

¿Y a quien se la van a devolver?

Los periodistas hablamos entre nosotros y creemos que a la Autoridad Palestina, es decir, a Al Fatah, que son enemigos de Hamás.