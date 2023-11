La Valedora cree que se puede mejorar el sistema de protección VioGén

La Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, considera que el sistema de VioGén (vigilancia a las víctimas de violencia de género) “muchas veces” se puede perfeccionar y que cuando se producen delitos de violencia de género hay algo en lo que el sistema “falló”. Mientras haya víctimas, “evidentemente queda mucho por hacer”, resumió. Galiño, en declaraciones a la Cadena Ser, detalló que el 40% de las mujeres asesinadas habían interpuesto denuncia y un “porcentaje significativo” contaba con medidas de protección en vigor, informa Europa Press.

El pasado año a raíz de dos asesinatos iniciaron una investigación para saber qué pasa con las mujeres asesinadas cuando no tienen una relación de afectividad con el agresor. “Este tipo muertes no computan cuando se daban las estadísticas de muerte por violencia de género cuando se decía que el año pasado fueron asesinadas 49 mujeres, no estaban incluidas”, lamentó. El año pasado se incorporaron esas cifras y fueron 34 casos.

Por otra parte, en relación con el informe presentado en el Parlamento, Fernández Galiño puntualizó que actualmente, por un dato provisional, las quejas ya superan las cifras recibidas en diciembre de 2022. En Sanidad una gran parte de las quejas son en referencia las listas de espera, el servicio “es universal y las quejas se producen año tras año”.

A día de hoy, en el ámbito de la dependencia, lo que trasladan los gallegos son “atrasos” en el procedimiento que hace que se demore el acceso a la prestación correspondiente.