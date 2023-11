Los trabajadores tienen derecho a disfrutar de permisos para asistir a clases de técnicas de preparación al parto. Así lo confirma una resolución de la Sala del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) donde, por primera vez, se reconoce el derecho de los empleados no solo a gozar de estos permisos sino a que sean retribuidos.

El fallo del alto tribunal gallego avala una sentencia emitida por el Juzgado de lo Social 4 de Vigo que daba en parte la razón a un demandante de este derecho, representante lega del personal de una empresa. Solo en parte porque el demandante no consiguió por completo el objetivo que perseguía al recurrir el fallo en primera instancia, que era que también se reconociese a los hombres el permiso para acudir a los exámenes prenatales. En un comunicado, el TSXG señala que coincide "con el acertado criterio de la juzgadora de instancia" de no extender este permiso "a los trabajadores, hombres y demás personas progenitoras que no son gestantes".