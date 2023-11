“El tejido empresarial crece en Galicia cada vez más”

Alberto Garnil es director del Clúster da Comunicación de Galicia desde junio del año pasado. En la actualidad, este grupo cuenta ya con 233 entidades entre las que se encuentran empresas, asociaciones, centros tecnológicos y de formación. El viernes hicieron entrega de los VIII Premios Paraguas dirigidos a todos los profesionales del márketing y de la comunicación en Galicia.

¿Cómo se presenta la situación para su sector empresarial?

Nos encontramos en un buen momento ya que cada vez hay más asociaciones y se crean agencias en Galicia. Además, con la importancia de las redes sociales las empresas se han dado cuenta de que si no comunican no existen. Hay que tener en cuenta que en Galicia no hay grandes anunciantes, aunque lo cierto es que el tejido empresarial crece cada vez más.

Esa falta de grandes anunciantes, ¿qué supone para las empresas?

Es una de las debilidades que tenemos, ya que nos hace competir entre nosotras para poder participar en los mismos proyectos. A nivel Galicia, el mayor anunciante que tenemos es la Xunta y, al final, terminamos haciendo lo posible para trabajar con ella.

Acaban de entregarse los VIII Premios Paraguas. ¿Perciben un aumento de participación?

Cada año los premios adquieren más relevancia. Estamos ya en la octava edición y, poco a poco, nos han ido conociendo dentro del sector. Es cierto que también hacemos otros eventos que tienen que ver con este crecimiento, pero al ser más conocidos el número de empresas que se animan a participar crece exponencialmente. Además, cuando participan en los premios también ven incrementada su notoriedad, funcionan muy bien. Si son finalistas terminan por ponerse en primera plana del tejido empresarial, lo que es algo que, evidentemente, las favorece e incita a participar.

Han tenido muchas solicitudes de participación y contado con 55 finalistas. ¿Han visualizado algún cambio dentro del ámbito de la comunicación por medio de estos proyectos?

Este año hemos tenido proyectos que no son tan habituales. Por ejemplo, la campaña de Fontecelta y Cabreiroá en la que pudimos ver como una marca interpela a otra por medio de vallas publicitarias ha llegado a ser conocida a nivel internacional gracias a su viralización. Pero también vemos que hay un aumento de campañas con impacto social en las que se tratan temas como la sostenibilidad, por ejemplo. Notamos que cada vez hay más publicidad con un propósito social detrás.

Con el auge de la Inteligencia Artificial, (IA) ¿han notado su presencia?

La mayoría de las agencias de Galicia ya trabajamos con Inteligencia Artificial (IA). Las tenemos presentes porque lo cierto es que facilitan mucho el trabajo a la hora de hacer determinadas cosas, como son las gráficas. No sustituyen al humano, sino que lo ayudan a hacer su trabajo de una forma más rápida y sencilla. Nosotros estamos comenzando con proyectos de formación en este tema ya que es algo para lo que hay que preparar a los profesionales.