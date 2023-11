“Hai que escoller ben as verdades que se cospen diante da cara dos vulnerables, e non creo que haxa ninguén máis vulnerable que alguén que escribe algo e o entrega a outro para ler”, confesa a protagonista de Illa Decepción (2020). A novela coa que Berta Dávila gañou por segunda vez o Premio de Narrativa Breve Repsol é unha obra sobre “a observación do que é permanente e do que é provisorio”, pero tamén “un libro que fala moito da miña relación coa literatura”, recoñece a autora. Nas súas páxinas une a narradora e a lectora, quen escriben con quen le, unha dupla condición que estará moi presente en Voces da narrativa, a xornada que a Sección de Literatura da Real Academia Galega (RAG) celebrou onte na Fundación Luís Seoane. O público puido escoitar tres diálogos sobre o proceso da escrita entre Alberto Ramos e Sica Romero, Fabio Rivas e Cecilia F. Santomé, e Brais Lamela e a propia Berta Dávila. Todos eles teñen en común contaren con polo menos un libro publicado e teren menos de 40 anos de idade.

A xornada arrincou pola mañá cun encontro entre membros da RAG e as seis voces convidadas. O programa, organizado co apoio económico da Xunta e do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, abriuse ao público, pola tarde, no salón de actos da Fundación Luís Seoane. As conversas foron presentadas pola académica de número Chus Pato, e a directora da Sección de Literatura da RAG, Marilar Aleixandre, coordinadoras do encontro xunto co académico correspondente Ramón Nicolás, quen non puido asistir.