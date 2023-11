Unos guantes; una bufanda “para el frío”; “algo del Dépor”; una crema; agua de colonia; una agenda, “para anotar los planes de 2024”; una muñeca Barbie, “ahora que está tan de moda”... Deseos como estos, rebosantes de ilusión y envueltos en agradecimiento, brillan en la carta de Reyes Magos que 150 mayores de la residencia San Marcos, en Santiago, y otro medio centenar, usuarios del programa de acompañamiento a domicilio de Acción Solidaria de Galicia (Asdegal), han empezado ya a enviar a Oriente a través del correo de esa ONG, inmersa en una nueva edición de su ya tradicional campaña Regala sonrisas por Navidad.

Lo de menos es el detalle. Lo de más, la satisfacción de regalar y arrancar una sonrisa. “Regala sonrisas por Navidad es una campaña que llevamos haciendo más de un lustro. Para mí, es mi ‘campaña estrella’, porque llegamos a poder arrancar sonrisas a todas las personas mayores que viven en una residencia o, este año, como novedad, en los domicilios que atendemos en A Coruña”, resalta Tereta Berbel, vicepresidenta de Asdegal y coordinadora de proyectos de esa ONG, antes de detallar, pormenorizadamente, la iniciativa:

“Consiste en que aquellas personas mayores que quieren escribir una carta a los Reyes Magos, en este caso, lo hacen, y nosotros nos encargamos de buscar a los ‘pajes’ que, a su vez, se harán cargo de llevarles los regalos. Es una campaña que llena mucho los corazones, porque la ilusión que tienen los mayores, a la hora de recibir su regalo, es emocionante. Ver sus caras, sus sonrisas, sus lágrimas muchas veces también... Ya no es solo abrir un paquete y poder encontrar un regalo (al fin y al cabo, piden cosas muy sencillas), sino, sobre todo, la personalización del mismo: una carta, unos dibujos de los niños de una familia... De lo que se trata es de llegar a esas personas mayores, y contar historias que les hagan ver que hay alguien se acuerda de ellos, junto con sus familias, por supuesto. Que desconocidos les quieran hacer un regalo y se tomen su tiempo en prepararlo, les llega de una manera muy especial”.

Cuenta la vicepresidenta de Asdegal que, este año, el objetivo de Regala sonrisas por Navidad es “llegar a 200 personas mayores”, en este caso, “solo y exclusivamente en esta campaña”. Para lograrlo, la ONG hace un llamamiento a los potenciales “pajes”. “El plazo para solicitar una carta finaliza el próximo 30 de noviembre y aún nos quedan en torno a a un centenar mayores por cubrir. Hay una necesidad de buscar ‘pajes’ con urgencia, porque no queremos que nadie se quede sin su regalo. Cierto es que después hay ‘pajes’ muy generosos que se ofrecen a asumir algún otro regalo, si fuese necesario. Esto también es muy bonito, y a mí me emociona un montón. Tanto, como la entrega de los regalos, que haremos personalmente, uno a uno, tanto en la residencia San Marcos (el 4 de enero), como en los domicilios”, especifica Berbel.

Los interesados en participar como “pajes” en la campaña Regala sonrisas por Navidad pueden hacerlo poniéndose en contacto con Asdegal a través del teléfono 676 014 763 o del correo electrónico asdegalacoruna@asdegal.org. A partir de ahí, recibirán su correspondiente carta de Reyes Magos y tendrán de plazo hasta el 17 de diciembre para hacerse con el regalo y entregarlo en uno de los puntos de recogida destinados a ese fin.

“Hemos habilitado tres puntos de entrega en establecimientos de A Coruña. Será muy interesante poder hacerlo así, de una manera ordenada, y facilitar también a todos los ‘pajes’ que lo puedan hacer bien. También es verdad que les dejamos nuestro teléfono, por si tienen dudas o no saben muy bien qué es lo que pone en su carta, porque las hay más y menos legibles. En este último caso, intentaremos ayudarles desde aquí también, con unas instrucciones. Como ya tenemos experiencia en esta campaña, damos todas las facilidades que podemos a la gente para que pueda actuar bien de ‘paje”, concluye la vicepresidenta de Asdegal.