“Hay a quienes no les interesa tanto la realidad como su discurso”

El periodista Jesús Cintora (Soria, 1977) comenzó su carrera en la Cadena Ser y ha presentado distintos programas en cadenas como TVE, Telecinco, Telemadrid, Cuatro o La Sexta. Visita Malpica este fin de semana por invitación de la Asociación Cultural e Deportiva Mallas de Area para dar dos charlas: en un instituto en Ponteceso este viernes 24 de noviembre a las 12.20 y el sábado 25, en el centro cívico malpicán a las 19.00 horas, para hablar de redes sociales, medios de comunicación y fake news.

¿Es su primera visita a Costa da Morte?

Conozco Galicia pero nunca he estado en Costa da Morte y me apetece muchísimo. Mi pareja también es gallega, de Vigo.

Además de la conferencia en Malpica hablará de redes sociales en un instituto de Ponteceso. Se acaba de conocer lo de los chats sexuales y vejatorios de menores en San Sebastián. ¿Qué les puede decir a los adolescentes?

No soy partidario de criminalizar nunca, decir que todas las redes son basura. No, hay que darles información para que sepan a qué se exponen, porque en las redes hay información y bulos. Y existe un algoritmo que determina que unos contenidos sean más visibles que otros. Se premian factores como la polarización, el culto al cuerpo.No soy partidario de prohibir, no se puede poner puertas al campo. No tengo recetas mágicas, pero puedo dar algunos consejos como comunicador.

La derecha dice que usted es de izquierdas y la izquierda, que usted es de derechas. Tiene mérito.

Intento contar lo que pasa, es el principal trabajo de un periodista. Me han quitado de programas con gran audiencia con un gobierno y con otro. También he sufrido que te pongan etiquetas para intentar desprestigiarte. No oculto que vengo de la Ser, de programas en Cuatro, en la Sexta.Sí es cierto que no me caso con nadie. Si sube el precio de la luz hay que contarlo gobierne quien gobierne. Y si hay debate sobre la amnistía yo sigo pensando lo que pensaba hace seis meses, no he cambiado de opinión, no necesito el voto de Puigdemont. Yo intento ser leal a mis principios y coherente. Para bien y para mal soy libre.

Lo normal es no significarse para no cerrarse puertas profesionales.

Cuando me han pedido opinar, lo he hecho, intentando que sea con sentido común, con rigor y respeto. El principal lastre para profesión no es tanto la opinión como la mentira. Hay gente que miente en los medios comunicación o quiere contar determinadas cosas por sus intereses económicos, gente que más que periodista es un lacayo de determinado poder. Ése es el principal lastre, la intromisión perniciosa y la manipulación, no tanto la opinión, si se da con veracidad y honestidad. Hay presiones de poderes políticos y económicos que ponen dinero para que se cuente lo que les interesa, eso es verdad y hay que contarlo. No son todos, no se puede generalizar, hay periodistas que cada día intentan trabajar honestamente. Pero hay gente que lo hace, que son mercenarios.

Ha comentado que está a punto de sacar nuevo libro tras No quieren que lo sepas (Espasa) ¿De nuevo trata los temas de política, periodismo, poder?

Lo publicaré con Penguin Random House y sí, va en esa línea: lo que no quieren contarnos, lo que se mueve detrás, lo que puedes pagar por contar la verdad. El periodismo también es una labor de resistencia a determinados poderes. Hay a quienes no les interesa tanto la realidad como su discurso, su mensaje.

Y dices que te gusta la fruta pero estás diciendo otra cosa.

Cuando uno va a una tribuna debe saber cómo comportarse, sino ¿qué ejemplo das de comportamiento a un chaval al referirte a la madre del presidente? Y no solo no sabes comportarte sino que presumes de ello. Es un patio de colegio, es patética esta infantilización de la política. En nuestros barrios nos comportamos de manera más elevada que a veces en la política.

¿Se llega a confundir el Congreso con la taberna?

Hay bares con más nivel, lo tengo clarísimo.

Inteligencia Artificial. La IA ya redacta mociones a los políticos. Redactará también las noticias. ¿Da miedo?La tecnología ha dado un vuelco total. Frente a esto tenemos que ejercer la capacidad de pensamiento y la liberta. Que a los chavales no se les prive de aprender a pensar en las aulas. Son tiempos para defender el criterio propio y la capacidad de crítica. A veces se pretende que gente simplemente repita consignas y actitudes.El pensamiento crítico está perseguido y está en peligro.