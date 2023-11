Las sospechas iniciales se confirman. Judith Múñoz González, la vecina de Vigo de 37 años cuyo cadáver fue hallado el jueves semioculto entre maleza detrás de un contenedor en uno de los accesos al polígono de las Gándaras de Porriño, sufrió una muerte violenta. Fue víctima de un crimen. La autopsia practicada al cuerpo de esta mujer, natural de Ourense pero que en la actualidad residía en una vivienda okupa de Camiño Redomeira, arroja que la mataron por asfixia, algo que ya se barajaba a raíz del hallazgo de una prenda textil en su boca. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer la autoría de este homicidio y ayer mismo activó una alerta de búsqueda de una expareja brasileña de la víctima, un hombre de 44 años que permanecía desde hacía unos días en paradero desconocido, sin que haya trascendido si al cierre de esta edición ya había sido localizado.

La mujer, que tenía una hija menor de edad, había sido víctima en tres ocasiones de violencia de género, el último de forma reciente en relación al parecer con el hombre al que se buscaba y por el que se le aplicó una protección policial que estaba vigente hasta marzo de 2024, si bien, según las fuentes consultadas, el seguimiento tuvo que cesar porque la víctima no contestaba a las llamadas telefónicas de los agentes y no la encontraban en la vivienda que había dado como residencia. En todo caso, diversas fuentes señalan que en este momento no hay nada concluyente sobre la autoría del crimen, que permanecen todas las líneas de investigación abiertas y que se indaga también intensamente, concretan, en el hecho de que la víctima ejercía la prostitución y pudo haber tenido algún problema con un cliente, así como en sus problemas de drogadicción.

Aunque aún no ha trascendido cuánto tiempo podría llevar muerta cuando fue encontrado su cuerpo, lo que sí se sabe es que no se había formalizado ninguna denuncia por su desaparición. Sus conocidos de la zona de Redomeira, en todo caso, sí que la habían echado en falta. Es más, cuando saltó la noticia del fatal hallazgo, avisaron a los investigadores, que pudieron ponerle nombre y apellidos preliminarmente a través de una foto y un tatuaje con el nombre de su hija que tenía en el brazo, identificación finalmente confirmada con las huellas dactilares.

Cuando el cuerpo de Judith fue encontrado en una cuneta tenía un trozo de tela en la boca. Eso, junto al lugar donde fue hallado, fue lo que levantó todas las alarmas. El cadáver estaba boca arriba, algo ladeado, y la víctima vestía medias gordas, cazadora negra y zapatos. “Estaba como si alguien la hubiese transportado en brazos y la hubiesen dejado allí”, describen.

Un equipo de la Guardia Civil de Pontevedra peinó ayer de nuevo la zona en busca de más pruebas que puedan arrojar luz sobre las principales incógnitas: cómo y quien dejó allí el cuerpo de la mujer y si esta ya estaba muerta para entonces. Los agentes tuvieron que retomar la inspección debido a que, al poco de encontrar el cadáver en la tarde del jueves, comenzó a oscurecer, complicando las labores de recabación de pruebas. Además de rastrear las inmediaciones de la carretera donde fue encontrado el cadáver, incluyendo un monte, también se examinó el contenido del contenedor tras el cual apareció el cuerpo. Los investigadores apartaron el colector y procedieron a su vaciado, inspeccionando todo su contenido, sin que se encontrase nada de interés.