“Es muy difícil que no haya semana con casos de violencia de género con chicos de 19 años”

Roberto Barba lleva algo más de un año al frente del Juzgado de Violencia contra la Mujer de A Coruña. Al llegar alertó de la escasez de medios para abordar los casos. Hoy, tras otro 25 de noviembre que proclama el final de la violencia machista, admite que la situación, con más recursos, ha mejorado mucho y permite agilizar asuntos. La advertencia que ahora hace Barba es por el aumento de casos de violencia de género que van a parar a su juzgado —cerrarán el año con más de 1.400—, gran parte con jóvenes que no llegan a los 20 años, por lo que demanda reforzar la educación.

Hace un año, al llegar al juzgado, alertaba de que la situación era “penosa”. Ese fue su calificativo. ¿Ha mejorado?

Sí. Evidentemente, las cosas están mucho mejor ya. Primero, porque hemos reforzado el juzgado tras reclamar medios a la presidencia del Tribunal Superior, a la presidencia de la provincia de A Coruña y a la Xunta. Han puesto todos los medios posibles. Ahora tenemos tres funcionarios más trabajando y a una compañera magistrada que lleva la mitad del juzgado. Iba a estar hasta el pasado 30 de junio pero continúa.

¿Eso agiliza mucho el tratamiento de los casos?

Los señalamientos, las diligencias... estamos celebrando muchísimas más que hace un año. Se ha desatascado el embudo que había y que, por tanto, impedía dar rapidez a los casos. Realmente, estamos en el proceso, se está desatascando. ¿Qué pasa? Que es cierto que aún falta trabajo por hacer, pero ya se ve la luz al final del túnel. Pero como contrapartida, ha aumentado el número de denuncias de violencia de género. El año pasado tuvimos una entrada de más de 1.200 asuntos. Yo creo que este año acabaremos con más de 1.400. El otro día yo tuve el caso 1.226 desde enero.

¿Cómo es posible? ¿Atribuye el aumento a otra variedad de denuncias de este tipo?

Creo realmente que no se trata de nuevas denuncias, sino de que ahora muchas víctimas se animan a denunciar. Lo advertimos porque muchas, cuando declaran, siempre dicen lo mismo: que el año pasado ya tenía problemas, que ya me insultaba, que ya me amenazaba... pero el año pasado no concurrieron al juzgado y este año sí decidieron concurrir. Esta es mi impresión personal al hablar con las víctimas.

Es decir, se ha llegado al hartazgo, a un límite.

Exactamente. Por el motivo que sea, el año pasado o hace dos años la víctima no quería denunciar, pero este año la gente aguanta menos, para entendernos. Esto es algo muy positivo, fundamental. Nunca se debe esperar a que la situación esté muy enquistada, enrocada. Ahí es precisamente donde puede peligrar la integridad física de la víctima.

¿Ha cambiado el perfil de denunciantes y denunciados?

Yo lo que no entiendo, sinceramente, es lo que está pasando hoy. Hace cinco o seis años era muy difícil ver en un juzgado a gente con menos de 35 años. Pero ahora es muy difícil que en una semana no vengan dos chicos de 19 años por un caso de violencia de género.

¿Son muy marcados los comportamientos machistas en los jóvenes denunciados?

Casi siempre son conductas coaccionadoras. Hostigamiento. Es decir, reacciones del tipo: pues tú eres mía y tú tienes que estar conmigo; o tú no puedes hablar con fulanito porque él quiere estar contigo; o tienes que hacerme caso a mí y no a él; o tú no puedes ir a tomar algo con tus amigas. Y esto deriva en sucesos, agresión, coacción. Si hablamos de chicas de 19 años, ya son mayores de edad...

¿Denuncian las chicas directamente o lo hacen aconsejadas por sus padres?

Son cada vez más los progenitores los que encienden la maquinaria judicial porque ellas no quieren denunciar. Los padres denuncian que han visto comportamientos extraños en su hija, que está apática, triste, o que han visto alguna contestación al chico de su hija que no les gusta nada. Pero incluso en casos en los que la denunciante concurre con sus padres, a veces ella está cohibida y no quiere denunciar y son los padres los que exhortan a la cría a presentar la denuncia y a contar lo que realmente ha pasado.

¿Le decepciona que la prevención o las charlas de concienciación en los jóvenes para evitar la violencia no sean suficientes?

Cualquier persona que vea lo que veo yo en una sala tiene que estar muy decepcionada. Después de todo lo que se habla, de las campañas mediáticas que hay, las campañas educativas y las charlas que se dan todos los días en colegios, institutos, universidades... no es normal ni lógico que una chica de 19 años considere que su novio le controla el móvil por su propia seguridad. Sinceramente, no lo comprendo.

Si falla la educación, y la justicia, ¿a qué hay que recurrir?

Sobre violencia de género hay mucha información, pero muy desperdigada. El exceso de información es una desinformación. La información tendría que ir muy dirigida, y sobre todo dirigida ya en los centros escolares. Soy partidario de que haya asignaturas desde la ESO hasta la Universidad. Una asignatura más en la que se enseñen los roles de género, es decir, que una mujer por ser mujer no es menos que un hombre. Un estudio para que los niños y las niñas vayan mamando este criterio. Si no educamos a nuestros niños de 15, 16 o 17 años ya donde quizá puedan empezar con roles machistas, pues casi seguro que muchos de ellos ejercerán esos roles cuando tengan 19 o 20, como estamos viendo en los juzgados.

¿Que una pareja tenga hijos complica más la solución judicial?

La situación es más difícil cuando se está produciendo la disolución del vínculo matrimonial y hay hijos sobre los que decidir custodia, pensiones, el uso de la vivienda... Esto es un detonante de violencia también. ¿Qué ocurre? Que preguntas, escarbas un poco y ves que la situación de la pareja no es buena cuando se está divorciando y se generan comportamientos agresivos, y ahí ya se comete el delito.

¿Los asuntos de violencia machista se resuelven, en general, con agilidad?

Con más medios, aligeras el peso y tienes más posibilidades de tomar declaraciones, de que la gente declare rápido, de comunicar rápido con la policía. He hablado con miles de víctimas, no cientos sino miles, y siempre quieren lo mismo: no llegar al juzgado y que el asunto se resuelva con rapidez. Y nosotros lo que hacemos es procurar que así sea: cerrar los procedimientos lo antes posible con las mayores garantías para la integridad de la víctima. ¿Se está consiguiendo en general? Se está consiguiendo, sí. Estamos dictando muchas intenciones de conformidad, muchas más de las que se dictaron el año pasado.

¿Qué reflexión hace sobre el machismo de la sociedad en otro 25-N?

Una sociedad que considere que hay desigualdad entre el hombre y la mujer está abocada a ser machista, a estar siempre en el pasado y a fracasar.