Robert F. Arnove, catedrático honorífico emérito y Chancellor Professor de la Universidad de Indiana de Estados Unidos (EEUU), es el galardonado en la primera edición del Premio Internacional Afundación de Investigación Educativa, al que concurrieron más de un centenar de candidaturas, procedentes de nueve países diferentes. Tras una primera selección de 17 nominaciones, el jurado, integrado por profesionales de prestigio internacional y de países europeos, latinoamericanos y norteamericanos, se decantó por reconocer la intensa y comprometida trayectoria de Robert F. Arnove, cuya especialización en el ámbito de la educación comparada lo ha conducido a ser una de las referencias mundiales de este campo.

El presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, subrayó ayer, al comunicar la decisión del jurado en un encuentro con periodistas en A Coruña, “la trayectoria de Robert F. Arnove consolidada, solvente y entregada completamente a la educación como medio indispensable para la igualdad social y el progreso”. Y este es, precisamente, el espíritu con el que Afundación impulsa este premio, nacido en 2021 dentro de su “línea estratégica de Educación, cuya vocación es la transformación social y la calidad educativa”. El galardón trata, asimismo, de “dar respuesta a la necesidad existente dentro del ámbito educativo internacional de reconocer trayectorias profesionales dedicadas a la investigación científica sobre la educación. Nos sentimos muy orgullosos de haber fraguado este premio en Galicia para el mundo, reconociendo la dimensión rigurosa de la investigación, que no ha sido suficientemente galardonada”, añadió Escotet.

Bob Arnove, tras su licenciatura en Literatura Inglesa y sociología en la Universidad de Michigan, y su doctorado en Desarrollo Internacional social y de la educación por la Universidad de Stanford, con su incorporación al claustro de la Universidad de Indiana, inició su brillante carrera vinculada al estudio de la sociología de la educación, ocupando varios cargos relevantes en organismos y grupos de investigación en esta área. Cabe destacar su nombramiento como presidente de la Asociación de Educación Internacional y Comparada de Estados Unidos de la que es, además, miembro honorario por sus constantes aportaciones para la promoción del estudio de esta disciplina. Receptor de un Lectorado Fulbright, su actividad docente e investigadora lo ha llevado a ser una figura demandada en las más prestigiosas universidades del mundo y premiada en múltiples ocasiones tanto por su trayectoria teórica y sus investigaciones, como por su labor en el aula. Este aspecto ha sido, también, uno de los elementos que ha destacado el jurado del Premio Internacional Afundación de Investigación Educativa que, además, ha querido resaltar el permanente compromiso social y ambiental del profesor Robert F. Arnove.

Entre sus múltiples publicaciones, resaltan libros como Education as Contested Terrain: Nicaragua, 1979-1993 o Philanthropy and Cultural Imperialism: The Foundations at Home and Abroad. Emergent Issues in Comparative Education, Student Alienation, Talent Abounds, acerca de los master teachers y los estudiantes con talentos diversos, como la música, las artes o la ciencia, libro editado recientemente en español con el título de El talento abunda. Perfiles de maestros excelentes y ejecutantes extraordinarios.