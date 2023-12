Rafa Vilar, galardoado co XXI Premio de Poesía Afundación pola súa obra Os lugares da memoria, recibiu onte o seu recoñecemento na Gala do Premio de Poesía Afundación, nun acto celebrado no Centro Abanca Obra Social de Santiago. Na xornada tamén se presentou a Antoloxía do Premio de Poesía Afundación, unha edición crítica e conmemorativa do XX aniversario deste galardón que inclúe todos os gañadores de edicións pasadas. “Esta antoloxía é unha mostra admirable da resiliencia da comunidade lingüística e cultural galega que reivindica o seu espazo no mundo”, afirmou o galardoado. “Seguimos escribindo poesía despois de Auschwitz, pero temos que recordar tamén que a barbarie existe entre nós e no noso tempo”.

Pola súa banda, Miguel Ángel Escotet, presidente da Obra Social de Abanca, destacou que “arredor deste certame congréganse as voces de 21 poetas cuxas creacións amosan a vitalidade da lírica galega nunha conxuntura de recoñecemento permanente, tamén a nivel estatal, da riqueza da literatura de Galicia”.