En el año 2024, los casi 21 millones de afiliados a la Seguridad Social en España verán un aumento en la cuota destinada a rellenar la 'hucha' de las pensiones. Esta subida, que ya se aplicó en enero de este año y representó el 0,6% del salario bruto, se incrementará al 0,7% en 2024. Se espera que esta cotización, conocida como Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), aporte unos 3.702 millones de euros al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

El esfuerzo económico que realizarán los trabajadores variará según su nivel de renta salarial. Según la división por deciles, la aportación anual oscilará entre los 48 y los 428 euros. Aunque pueda parecer una cuantía modesta, es importante destacar que esta cuota no contributiva y finalista no genera derechos para prestaciones, ya que se deposita directamente en la 'hucha' de las pensiones y no se traduce en beneficios inmediatos para los trabajadores.

La previsión del Gobierno es escalar progresivamente esta contribución, llegando al 1,2% del salario bruto en 2029. Aunque el trabajador promedio, con un sueldo de 2.087 euros brutos mensuales, aportará una media de 15 euros al mes y 175 euros al año, la contribución puede aumentar significativamente para aquellos con salarios más altos.

La aplicación de este mecanismo está planificada hasta 2050 y se utilizará como una palanca de equilibrio presupuestario, con límites fijados para el gasto en pensiones y medidas correctoras en caso de desviaciones. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, enfrentará el reto de evaluar estas medidas y, si es necesario, tomar medidas correctivas en el futuro.