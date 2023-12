La mitología lo impregna todo, aunque no la percibamos. Los días de la semana, los meses, los planetas, las constelaciones, las estrellas tienen nombres de dioses y héroes del mundo clásico. Un joven de gran belleza es un adonis; nos enamoramos cuando nos alcanza la flecha de Cupido, el narcisismo alude al mito de Narciso, que se ahogó al intentar besar su propia imagen reflejada en el agua; cuando alguien supera una situación difícil o se reinventa decimos que ha resurgido de las cenizas como el ave fénix y cuando nos cuesta llegar a un sitio es una odisea y a veces nos dejamos embaucar por los cantos de sirena... Incluso el universo Marvel bebe de los mitos clásicos: Hulk es una versión renovada de Hércules y Superman de Perseo, al igual que, un siglo antes, el mito de Prometeo inspiró al monstruo de Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Shelley. La misión de la NASA que quiere poner a la primera mujer en la superficie de la Luna en 2024 se llama Artemis, como la diosa griega de la caza y un virus es un troyano. Tal y como dice Emilio del Río (Logroño, 1963) parafraseando un tema de Tom Jones: Myth is in the air.

En su último libro, Pequeña historia de la mitología clásica (Espasa), el profesor universitario y promotor de las humanidades clásicas acerca al público la mitología clásica en clave de humor, una fórmula con la que triunfa en el podcast “Locos por los clásicos” de RNE, uno de los más populares de la radio pública, y en su sección “Verba Volant” en Las mañanas de RNE que dirige y presenta Pepa Bueno. En esta ocasión, el divulgador y escritor se alía con el dibujante e historietista Jvlivs, conocido por sus personajes narigotas y que ya ha ilustrado otros títulos anteriores de esta misma colección. “Es un libro pensado para lectores de 0 a 110 años que pretende acercar, de una forma divertida, amena y rigurosa, los mitos clásicos”, explica Del Río. Zeus, Poseidón, Venus, Apolo, Hades, Hera, Ares, Hefesto, Deméter, Perséfone, Atenea, Ártemis, Hermes, Afrodita, Dionisio, Cupido, Edipo, Pigmalión, Sísifo, Narciso, Casandra, Paris, Aquiles, Prometeo, Pandora, Cera, Ícaro, los centauros, los sátiros, las musas, las sirenas, la esfinge y el ave fénix son algunos de los dioses, héroes y criaturas fantásticas que transitan las páginas de este libro, con el que Del Río anima al lector a redescubrir unas historias que han pasado de generación en generación. Según su autor, Pequeña historia de la mitología clásica es, al mismo tiempo, un libro divulgativo, un libro de viajes, un libro aventuras y también un libro de autoayuda. “Los mitos nos sirven para la vida —afirma—. Estas historias fascinantes imaginaban el origen del mundo y también proyectaban la condición humana. Los mitos hablan del bien y del mal, de la generosidad y de la avaricia, de la amistad y de la traición... Son lecciones de vida”. Asegura que hay algo mágico en que sigamos contando las mismas historias miles de años después y en que sigan fascinándonos y ayudándonos a entender el mundo. En este sentido, asegura que los mitos mantienen viva su vigencia en la era de las nuevas tecnologías. “Narciso fue la primera persona de la historia que se hizo un selfie y murió en el intento; el mito de Ícaro sería ahora una reflexión sobre los límites de la inteligencia artificial y de la investigación genética...”, comenta. Del Río, autor de Latín Lovers (2020) y Calamares a la romana (2022), títulos que tuvieron una gran acogida, sostiene que conocer el mundo clásico nos hace también ser mejores personas y lamenta que el currículo escolar no preste más atención a las humanidades. “España tiene un gran déficit respecto a otros países de la Unión Europea en esta materia, pero es que hasta la NASA demuestra que sabe más mitología clásica que nosotros: la sonda espacial dedicada al estudio del planeta Júpiter se llama Juno, como la esposa del dios romano Júpiter, y su última misión ha sido bautizada como Artemis, la diosa griega de la caza, afirma. Según Del Río, España no podrá equipararse a países de su entorno como el Reino Unido, Alemania o Francia mientras no equipare el nivel de los estudios de las humanidades al de éstos. “La historia de Occidente: la literatura, la cultura, la música, el arte, no se entiende sin la mitología clásica”, sostiene. Conocer el mundo clásico, además, es imprescindible para construir el futuro, según el profesor y divulgador. “No hay futuro sin innovación y para que haya innovación necesitamos imaginación. La mitología nos hace soñar y despierta nuestra imaginación, porque para avanzar no sólo es necesaria la formación científica y técnica. Por eso, miles de años después, seguimos contándonos estas mismas historias”, afirma. Reconoce que de todos los libros que ha publicado hasta la fecha, éste ha sido el que le ha resultado más difícil de escribir. “He tenido que encontrar un estilo con el que se identificase el lector joven y el adulto, el versado y el profano”, comenta.