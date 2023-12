Esta historia empieza hace unos cinco años. Un día, el científico australiano Guy Lane estaba navegando por la costa cuando un ave se posó sobre su barco. Durante unos instantes, ambos cruzaron una mirada y reposaron, uno al lado del otro, bajo el mismo sol. Poco después, el ave alzó el vuelo y se perdió en la inmensidad del océano. “En este momento tuve una revelación espiritual y ecológica”, explica Lane. “Me di cuenta de que todos los seres vivos formamos parte de una misma biosfera y que dependemos de la naturaleza”, añade. Y es ahí donde este científico empezó a esbozar la idea de una nueva religión enfocada en mejorar la empatía de los humanos hacia el planeta. “Se llama Vita”, explica Lane desde los pasillos de la cumbre del clima de Dubái, donde este domingo ha hablado por primera vez de esta nueva fe.

“Todas las religiones creen en la existencia de un ser superior. Para nosotros, es la Tierra”, comenta este científico, que ha dedicado los últimos veinte años de su carrera a concienciar sobre el impacto de la crisis climática en el mundo. Su fe, de hecho, se basa en nueve mandamientos en los que se entremezclan conceptos como la necesidad de estar en contacto con la naturaleza, entender que “formamos parte de un mismo todo” y vivir de una forma sostenible. “No tengo una biblia, pero sí un manifiesto de unas doce páginas con todos los preceptos espirituales. Todo lo demás, son estudios científicos”, añade.

Lane no se define a sí mismo como profeta de esta nueva fe. Tampoco como un elegido. “Solo soy alguien que ha unido las piezas y que ahora quiere alzar la voz sobre esta nueva religión enfocada a salvar el planeta”, explica. Su llamamiento, lanzado en la recta final de las negociaciones de la cumbre de Dubái, es claro. El mundo necesita abandonar cuanto antes los combustibles fósiles, reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y restaurar los espacios naturales en todo el planeta. “Es la única manera de restablecer el equilibrio con la naturaleza”, comenta este científico mientras sostiene un escueto folleto con la guía espiritual de esta nueva fe.

50 millones de creyentes

¿Pero cómo podría esta nueva religión salvar el planeta? “Necesitamos una epifanía de masas. Una epifanía ecológica que nos permita entender el peligro al que estamos expuestos y la importancia de hacer cambios estructurales para que siga existiendo vida en la tierra”, explica Lane. Su objetivo es llegar a convencer a unas 50 millones de personas de todo el mundo. “Sobre todo a aquellas que tienen el poder político y económico para impulsar un cambio real”, matiza. “Solo así conseguiremos alejarnos de la trayectoria hacia el abismo a la que nos está llevando la crisis climática y así salvar a la humanidad y todos los seres vivos que habitan el planeta”, añade este científico.

El objetivo de esta religión no es otro que impulsar un “cambio de actitud en millones de personas” y que esto, a su vez, acabe impulsando una lucha más ambiciosa contra la crisis climática. “Necesitamos entrar en una nueva era verde, donde los humanos y todos los otros seres vivos del planeta podamos vivir en armonía durante miles y miles de años”, añade este ambientólogo, cuyos postulados, lejos de ser esotéricos, beben de muchos de los informes científicos y ensayos sobre ecología más importantes publicados hasta la fecha. “Nuestros postulados no son abstractos, están basados en estudios. No hay dudas sobre la importancia de esta lucha”, añade.

En estos momentos, Vita todavía no cuenta con una lista oficial de adeptos. Tampoco cuenta con ningún lugar de culto al que acudir. “En los últimos tres años he estado construyendo las bases de esta religión. No es hasta ahora que estoy empezando la labor de divulgación para que el mundo entienda la importancia de todo esto”, comenta. En este sentido, Lane habla de esta nueva fe como un “movimiento filosófico e intelectual” llamado a mover conciencias. “Puedes ser cristiano, musulmán, budista y ateo y aun así formar parte de esta religión”, añade. “Lo importante es que estemos todos en el mismo barco”, añade esperanzado desde los pasillos de la cumbre del clima.