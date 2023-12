O Consello da Xunta deu luz verde á licitación do expediente de contratación de preto de 80.000 elementos de novo material para os Polos Creativos. Serán máis de 12,6 millóns de euros os que o Goberno galego destine a adquirir este equipamento robótico e de programación, que permitirá avanzar na expansión destes espazos por colexios e institutos de toda a xeografía galega.

Os Polos Creativos son espazos educativos innovadores, postos en marcha o pasado curso e dotados de equipamento especializado, para fomentar as competencias STEM e as vocacións científico matemáticas entre os máis novos. Neles trabállase a creatividade a través da superación de retos tecnolóxicos e dixitais, a resolución de problemas ou a construción de prototipos, entre outros. Toda a actividade realízase de forma colaborativa, traballando en equipo, o que tamén fomenta a convivencia entre o alumnado. O equipamento co que contan permite afondar en temáticas como a intelixencia artificial e outras tecnoloxías intensivas, o procesado audiovisual e artístico, a realidade virtual e a impresión 3D, as tecnoloxías de control computerizado e fabricación aditiva, o mecanizado de diferentes materiais, a electromecánica, a robótica e os microcontroladores, entre outras.

O novo expediente de contratación divídese en 20 lotes, cun importe total de 12.625.014,16 euros. A relación de 26.621 unidades de contratación inclúe impresoras e escáneres 3D, gafas de realidade virtual, cortadoras láser, lápices 3D, kits de e-textis, xogos de construción e encaixe, tabletas para programación e control robótico, kits de electrónica, robótica e intelixencia artificial, equipos de robótica, programación, de apoio para prototipado, de microcontrol e de interacción, así como sistema de gravación de audio e de iluminación, entre outros.

No curso 2022-23 funcionaron un total de 225 Polos Creativos en centros de ensino galegos.