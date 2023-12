La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tomado posesión de su cargo este martes y ha puesto de manifiesto su compromiso con la mejora de los subsidios por desempleo en la nueva legislatura.

El objetivo de estas modificaciones buscan no solo brindar un mejor soporte a las personas desempleadas sino también fomentar la reinserción laboral. Díaz ha destacado que su primera medida será revisar y mejorar las condiciones de los subsidios por desempleo que en la actualidad cobran 2.759.404 personas en nuestro país.

“Nuestra primera medida será mejorar la protección por desempleo. Eliminamos los recortes del PP en la prestación pública contributiva de desempleo y ahora es el momento de avanzar en el nivel asistencial. Lo vamos a hacer. Vamos a empezar protegiendo a quienes más lo necesitan”, ha explicado Díaz.

Un aspecto crucial de esta reforma es la posibilidad de compatibilizar el cobro de una parte del subsidio con el salario durante los primeros meses de un nuevo contrato laboral. Esta propuesta se presenta como una solución a un desafío que ha sido largamente ignorado: el temor de los desempleados a perder su subsidio al aceptar un trabajo que puede no ser permanente.

Esta reforma no solo es una promesa pendiente de la legislatura anterior, sino que también forma parte de los compromisos de España con la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia. La recepción de los fondos Next Generation EU, destinados a impulsar la economía post-pandemia, está ligada a la implementación de este tipo de medidas que buscan fortalecer la protección social y la estabilidad laboral.

Otras ayudas para desempleados

Los subsidios asistenciales al desempleo, a diferencia de las prestaciones contributivas, no dependen de las cotizaciones previas de los beneficiarios, sino que son un derecho común para todos los ciudadanos. Por ejemplo, el subsidio para mayores de 52 años, que consiste en un pago de 480 euros y del que te hablamos en este artículo, es un claro ejemplo de este tipo de ayudas, destinado a apoyar a aquellos desempleados que han agotado sus prestaciones y que enfrentan mayores dificultades para reinsertarse en el mercado laboral.

En la actualidad, un subsidio que permite la compatibilidad con el salario es la Renta Activa de Inserción (RAI). Con esta ayuda, casi 100.000 personas reciben un apoyo económico mientras buscan activamente empleo. Esta medida ha sido fundamental para muchos que, de otra manera, habrían evitado buscar o aceptar trabajo por miedo a perder el subsidio en caso de que el empleo no resultara ser a largo plazo.

“No vamos a conformarnos”

Durante su toma de posesión, en la que han estado presentes Unai Sordo (CCOO), Pepe Álvarez (UGT), Antonio Garamendi (CEOE) y Gerardo Cuerva (Cepyme), Díaz se ha emocionado visiblemente y ha afirmado que “No vamos a conformarnos porque un trabajador que cobre 1.300 euros al mes sencillamente no puede conformarse. Una madre con dificultades para cuidar a sus hijos o llegar a final de mes no puede conformarse. Un joven que tiene que compartir un piso porque no le permite su salario pagar el alquiler no puede conformarse. Nosotros y nosotras no vamos a conformarnos. Este Gobierno va a ir más lejos”.