O coñecido artista, dramaturgo e presentador galego Moncho Borrajo participa esta noite, a partir das 22.40 horas na Televisión de Galicia (TVG), en Xente Marabillosa. Farao como padriño dun programa que hoxe tratará de concienciar aos fogares galegos sobre a xenofobia ou hostilidade de cara aos estranxeiros.

Como pode contribuír o humor para mellorar a sociedade na que vivimos? Ou non é ese o seu papel?

O humor é un agasallo do teu cerebro, forma parte dos agasallos que nos dá a natureza. O sentido do humor é fundamental para vivir, pero sobre todo ten un papel importante na sociedade. Saber diferenciar a burla do humor é importante e si, por suposto que axuda á sociedade un bo sentido do humor.

Como foi a experiencia participando como padriño no estudio de Xente Marabillosa?

Foi estupendo, sinceramente marabilloso. Sentínme como na casa e, ademais, o tema da fobia ás persoas foráneas é moi serio e moi importante.

Un programa que combina conciencia social con entretemento e emocións pero sempre en positivo... unha rareza en televisión?

Si, por desgraza é unha rareza televisiva. Estamos afeitos a programas mediocres, de vocabulario vulgar, e case sempre sen ningún interese en axudar aos demais.

Un programa que non ten temas tabú, nin censura, e que está disposto a levar á pantalla calquera cuestión susceptible de xerar melloras na sociedade ou, polo menos, provocar unha reflexión na audiencia...

Non soamente é importante, senón que é a base fundamental da liberdade de expresión. Cando un programa non ten medo a falar das cousas é porque sabe que se van a falar con limpeza e con claridade, algo que na televisión actual non adoita ocorrer.

Na época do TikTok e Instagram, das plataformas como HBO ou Netflix, debe reinventarse a televisión?

A televisión non hai que reinventala, so hai que facela ben. A televisión está toda inventada, pero non está ben utilizada. O problema da televisión é que se utiliza como panfleto e non como elemento de desenvolvemento, de entretemento cultural ou doutro tipo.

O tema do programa desta semana é a estranxeirofobia. Trátase dun fenómeno exclusivo da sociedade galega?

A estranxeirofobia forma parte da nosa sociedade, en xeral, pero non só da sociedade galega. Porque, últimamente, temos a pel demasiado fina para certas cousas e non para outras. Témola fina no que nos incumbe ou ás nosas ideas, que pensamos que son únicas e intocables.

Ocorre o mesmo co pensamento, entón?

É evidente. As redes sociais son o exemplo claro de que cando non opinas como os demais, para os demais é motivo de insultos. É sinxelamente un complexo de inferioridade, aínda que agravado polo anonimato que ofrece internet a quen poida estar en contra das túas ideas.

Por que esa propensión para tratar de distinta maneira ao diferente, ao novo, ao distinto?

Tratar de forma diferente aos demais forma parte do ser humano, sobre todo cando este ten complexos e pensa que os que veñen de fóra van quitarlle algo. As mentes abertas non teñen medo a quen vén de fóra, o que pasa é que a formulación é distinto cando imos de vacacións a outro país que cando hai que migrar por mor de fames negras, problemas sociais ou políticos.

Cal é a súa receita para manter o sorriso e a súa capacidade de facer humor a pesar dos vaivéns políticos, económicos e sociais?

A miña receita tras estes 52 anos de humor, que se van a cumprir en breve, é ser sincero cun mesmo e tentar non pasar as liñas vermellas que un se pon. En todos estes anos, nunca fixen un chiste de coxos, tartamudos, persoas con limitacións físicas... porque tiven lentes desde moi pequeniño e sei o que se sinte. Aínda que non é o tema o que marca a diferenza: a xente confunde o humor coa burla, cando todo depende de como se di, onde se di e quen cho di. Aí está a clave.