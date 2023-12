Aún queda algo más de una semana para que se celebre el Sorteo Extraordinario de Navidad el día 22 de diciembre, pero muchos no quieren esperar a última hora para hacerse con un décimo en el que depositar su suerte. Sobre todo los que buscan una combinación en concreto, una con un significado especial o que se corresponda con una fecha con un gran valor sentimental.

Ganar la lotería, especialmente 'El Gordo', es un sueño que comparten miles de personas. 400.000 euros que te podrían solucionar gran parte de tus próximos años de vida. Aunque las probabilidades son bajas, puesto que muchísima gente compra lotería, esto no detiene a la gente a la hora de comprar décimos.

Para aprovechar el boom en estas fechas, miles de personas buscan estafar a los compradores de lotería vendiéndoles décimos falsos. Y debido al avance de la tecnología, cada vez es más difícil reconocer estos décimos, por eso, lo más recomendable es comprar siempre la lotería en administraciones autorizadas y no a personas que las venden por la calle o en internet, por mucho que digan que las han adquirido de otras administraciones. Aun así, al adquirirlo por internet, lo mejor es asegurarse de que aparece el código de compra segura HTTPS:// en la barra de navegación (URL) y desconfiar si nos cobran menos de 20€ por él.

Pero, ¿qué hacemos si hemos comprado un décimo y querernos asegurarnos de que no nos han timado?

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre cuenta con sistemas antifraude para que los décimos sean prácticamente infalsificables. Tiene unas características concretas:

Se imprimen en papel OCR, con unas fibras luminiscentes en el propio décimo solo visibles por luz ultravioleta.

Cada uno está personalizado con un código de barras y una numeración exclusivas de ese boleto.

La impresión de seguridad posee una combinación de tintas de seguridad en color oro que cambian de color cuando lo movemos.

Puedes comprobar si es falso con un lector de código de barras o una luz ultravioleta. Como son objetos que normalmente no llevamos encima, te recomiendo que realices el siguiente truco: Hay que buscar la imagen de la Virgen de la granada, de Fra Angelico, en uno de los marcos color oro. Si no tiene esa imagen, el décimo no es auténtico.