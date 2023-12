La jueza que instruye el caso por la muerte violenta de Esther López mantuvo ayer la libertad para el único investigado en la causa, Óscar S.M., tras su declaración ante la instructora, y estableció la obligación de acudir a firmar los lunes y no salir del país. Esther López fue vista por última vez con vida el 13 de enero de 2022 y fue hallada muerta el 5 de febrero del mismo año en una cuneta en Traspinedo (Valladolid), localidad en la que residía. Tras la comparecencia del investigado durante aproximadamente una hora en el Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid, la magistrada emitió un auto en el que argumenta las razones de que el investigado continúe en libertad.

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, la jueza decide que no ha lugar a la adopción de prisión provisional comunicada y sin fianza de Óscar S.M., al que impone como medida cautelar la prohibición de salida del territorio nacional, con retirada del pasaporte.

Además, la magistrada le impone la obligación de comparecer todos los lunes en dependencias de la Guardia Civil, comparecer tantas veces como sea llamado por el Juzgado y comunicar cualquier cambio de domicilio.

El ministerio público había solicitado prisión provisional para el investigado eludible con fianza de 20.000 euros, además de medidas cautelares; los dos abogados de la acusación particular pidieron prisión provisional, comunicada y sin fianza y la letrada del investigado se opuso.

Para mantener la libertad del investigado la jueza especifica que la investigación policial está prácticamente concluida y por tanto Óscar S.M. no puede ocultar, alterar o destruir las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento; no puede actuar contra otros bienes jurídicos de la víctima y es improbable que pueda cometer nuevos delitos. Añade que no existen motivos para pensar que el investigado pretenda eludir la acción de la justicia.

Agrega que ha sido el principal investigado con conocimiento de las diligencias de investigación que se estaban practicando, una vez alzado el secreto, sometido a una “gran presión mediática”, pero siempre ha comparecido a los llamamientos policiales y judiciales. Detalla además que tiene arraigo personal, familiar y profesional y un trabajo fijo porque es titular de una agencia de viajes, pero ello no supone una mayor facilidad para salir de territorio nacional, cuando hoy en día los billetes de avión se pueden obtener por internet sin necesidad de acudir a una empresa especializada.

Un grupo de personas, familiares y amigos de Esther López protestaron a la puerta de los Juzgados de Valladolid y reclamaron “justicia” para la joven.