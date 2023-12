“La educación es la única arma para liderar cualquier cambio social”, proclama Ousman Umar (Ghana, 1988), fundador de la ONG NASCO Feeding Minds y Premio Princesa de Girona 2021, minutos antes de compartir su historia en Hospital Universitario de A Coruña (Chuac), invitado por la Comisión de Docencia, ante un auditorio abarrotado de profesionales sanitarios. “Hace unos meses estuve ya en A Coruña, participando como ponente en el congreso Lo Que De Verdad Importa (Lqdvi), y me siento muy afortunado de que me hayan dado la oportunidad de volver a esta ciudad, lo cual demuestra que la sociedad civil coruñesa tiene un gran componente solidario, y humano sobre todo. Además, es la primera vez que doy una charla en un hospital, donde intentaré compartir con los sanitarios mi realidad —que no es mejor ni peor, solamente otra forma distinta de vivir—, para que, entre todos, nos demos cuenta y aprovechemos las oportunidades que tenemos a nuestro alcance”, anticipa.

Una realidad que, él mismo reconoce, “supera la ficción”. Y es que, con apenas 13 años, y movido por “la curiosidad” de conocer un mundo distinto al que se abría ante sus ojos, Ousman dejó atrás Fiaso, su pequeño pueblo en Ghana, para iniciar un dramático viaje de cuatro años que le llevó a atravesar a pie el desierto y cruzar en patera el Mediterráneo —en cuyas aguas vio morir a casi todos sus compañeros, incluido su mejor amigo—, hasta llegar a Fuerteventura, “con prácticamente 18”. Tras permanecer “un mes y medio” en esa isla, fue trasladado a Málaga, y de ahí a Barcelona, donde acabó “durmiendo en la calle” y “comiendo en la basura” hasta que una mujer que lo vio lo acogió en su hogar y le dio “la oportunidad de volver a vivir como un ser humano”. “Gracias a eso, entendí que la formación y el estudio eran la manera de poder salir de mi entorno y de mejorar, no solo mi vida, sino la de otros”, subraya.

“Tuve la fortuna, o a la mala suerte, depende de cómo se mire, de nacer en un entorno rural no, lo siguiente. Para comer carne, había que ir a poner trampas en la selva, o no la comías. Vivía como si fuese el siglo XV, para entenderse. El tiempo de la vida era totalmente distinto, con lo bueno y lo malo, hay que ser realista, que eso conlleva. Sobrevivir a aquello era una lotería constante”, refiere Ousman, quien recuerda cómo “la curiosidad” fue “el motor” que le hizo ser consciente de que “el mundo era más grande” de lo que él veía, y lo que le “empujó a salir” de su aldea. “Es importante recalcar este factor porque la gran mayoría de la gente se queda solamente con la idea de que África es pobre, y de que eso hace que la gente se marche porque no hay para vivir”, considera.

“La curiosidad me hizo salir de mi aldea y trasladarme, primero, a un pueblo cercano; después, a la segunda ciudad del país; y, finalmente, a la capital, Accra”, detalla Ousman, y prosigue: “Allí estuve trabajando en el puerto, pero tuve la mala suerte de caer en manos de traficantes, quienes me ofrecieron viajar a Libia, donde cobraría ‘un buen salario’, atravesando el desierto del Sáhara. Éramos 56 personas, en tres coches Land Rover, y nos dijeron que tardaríamos un número determinado de días en llegar, pero nos engañaron y terminaron abandonándonos en aquella inmensidad de arena, que tuvimos que cruzar a pie. Más del 90% de los integrantes del grupo murieron en el camino. A medida que avanzábamos, se iban desplomando personas, sin contar con los cadáveres que nos encontrábamos cada día. Ni a mi peor enemigo le deseo tener que vivir una crueldad como la que nosotros vivimos en aquel desierto”.

Era “solo la primera parte”. “Cuando acabamos de cruzar el Sáhara, llegamos a Libia y ese país, en 2001, estaba gobernado por Gadafi, uno de los peores dictadores de aquel entonces. Vivir bajo aquella dictadura, siendo negro, era prácticamente un delito constante. Imagínate ser un chaval de 13 años, en ese escenario, sin conocer a nadie allí y sin hablar árabe”, apunta Ousman, quien después de aquello, volvió a “caer en manos de traficantes, por segunda vez”, para cruzar en patera el Mediterráneo. Todos sus compañeros de travesía, incluido su mejor amigo, “se acabaron ahogando”.

“Que sigan muriendo tantas personas en esas aguas por falta de formación es una de las grandes desgracias de la era que vivimos. No es un problema de unos u otros, sino una desgracia para todos, y no es justo permitir que sigan ocurriendo tragedias como las que vemos, cada día, en las costas europeas y españolas, principalmente”, advierte Ousman y, en este punto, aprovecha para “invitar a cualquier persona que nos pueda leer”, a que “haga un pequeño esfuerzo para ir más allá” y “no quedarse solo con el titular de la noticia de que unos inmigrantes han llegado a la costa”.

“Les invito a que den un paso más para entender, porque estamos en un mundo totalmente conectado. La pandemia de COVID nos ha demostrado que la tranquilidad de uno es la tranquilidad de otro. Con lo cual, estamos todos en el mismo barco. Solo les pido que hagan el esfuerzo para sumarse a iniciativas como la que lideramos desde la ONG NASCO Feeding Minds, que es ‘alimentar mentes’ para solucionar el problema de la inmigración en su origen. Aunque hoy nos pueda parecer que no nos afecta, el día que vayamos a la playa a disfrutar del verano con nuestra familia y acabemos encontrando cuerpos sin vida flotando en el mar... Ese drama quedará toda la vida marcado en nuestros hijos, y entonces nos daremos cuenta de que el problema de la inmigración no es ajeno a nosotros. Antes de que sea demasiado tarde, hay que actuar para evitarlo”, incide.

"Desde 1945 hasta ahora, nos hemos preocupado en alimentar el estómago de África y esto no ha cambiado la situación. Es necesario cambiar la manera de ayudar. Basta de alimentar estómagos. Hay que alimentar mentes"

Asegura Ousman que “la ayuda humanitaria se ha preocupado, constantemente, solo en alimentar el estómago de los africanos”. “Y no está mal, no está obligada a más, pero vivimos en un mundo en el que tenemos suficiente información y recursos para entender que, desde 1945 hasta ahora, nos hemos preocupado en alimentar el estómago de África y esto no ha cambiado la situación. Es necesario cambiar la manera de ayudar. Basta de alimentar estómagos. Hay que alimentar mentes”, enfatiza, antes de recordar que “comida para hoy es hambre para mañana”. “La mejor fórmula para ayudar a cualquier persona es darle formación. Cuando estábamos en el desierto, yo era el más pequeño del grupo. Había hombres mucho más fuertes y grandes que yo y todos murieron. No llegué a Libia por ser el más fuerte, llegué para cumplir mi propósito de vida”, asegura, convencido.

“Cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta vida, y lo mejor que podemos hacer es dar la mano a quien lo necesita. Todos queremos ver cambios pero, ¿quién está dispuesto a actuar para que esos cambios ocurran? Pocos. Sin embargo, personas pequeñas en lugares pequeños son los que van a cambiar el mundo. Por tanto, actuemos. Hagámoslo. Trabajemos para cambiar las cosas”, hace hincapié Ousman, antes de detallar la labor que desarrolla NASCO Feeding Minds, la ONG que fundó en 2012, en Ghana.

"En NASCO trabajamos en una línea muy básica, que es la educación. Alimentamos mentes. Y lo hacemos creando centros informáticos para que los niños tengan acceso a la educación digital, para tener acceso a la formación y, finalmente, para tener una oportunidad de trabajo en su comunidad, en sus casas"

“Trabajamos en una línea muy básica, que es la educación. Alimentamos mentes. Y lo hacemos creando centros informáticos para que los niños tengan acceso a la educación digital, para tener acceso a la formación y, finalmente, para tener una oportunidad de trabajo en su comunidad, en sus casas. Actualmente, tenemos 58 colegios, con 6.600 pequeños repartidos entre todos esos centros. Y, después de 11 años, hay niños que empezaron con nosotros y que ahora son adultos, ya saben programar y tienen una carrera bestial en el sector de la informática. Si no les das una oportunidad, se subirán a la patera igual. Hay que crear oportunidades allí una vez que hay una formación”, incide.

“Gracias a esto —continúa—, creamos la red social NASCOtech Code Made In África. El talento no tiene color, es cuestión de oportunidades y, a través de esta empresa social, 23 chicos que empezaron hace tres años a trabajar como informáticos, hoy lo hacen desde Accra para empresas españolas. Sin subirse a ninguna patera y sin saltar ninguna valla de Ceuta o Melilla. Están en sus comunidades, con sus familias, trabajando, recibiendo un sueldo, viviendo allí y contribuyendo en el crecimiento económico”.

“La educación es la única arma para liderar cualquier cambio social. En NASCO hablamos de ‘alimentar mentes’, pero es exactamente la misma filosofía. Y ya no es una idea. Es un hecho”, subraya Ousman, quien invita a los lectores, y a todo aquel que lo desee, a “participar de ese cambio”. “Cualquier persona que nos esté leyendo, puede ver que hay formas de cambiar las cosas. Con pequeñas acciones pueden echarnos una mano para que, el año que viene, en lugar de ser 23 chavales, sean 50, 70, 100... Así, poco a poco, podremos llegar realmente a expandir la idea de cambiar la forma de ayudar a África, y encima lo haremos ayudándonos a nosotros mismos, porque estos chicos están creando algo también para nosotros. No es solo dar caridad, sino dar prosperidad”, concluye.