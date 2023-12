El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) aprobó ayer un protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia sexual elaborado por diferentes profesionales de las comunidades autónomas y expertas del equipo de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Fue durante la reunión que se celebró ayer entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades. El objetivo es establecer criterios comunes de actuación profesional, normalizada y homogénea respecto a la detección, valoración e intervención en casos de violencia sexual (pasada o reciente) en mujeres adultas, niñas, niños y adolescentes, incluyendo los casos de hijas e hijos u otros menores a cargo de mujeres que sufren o han sufrido violencia en el ámbito de la pareja o expareja.

La aprobación de ese protocolo era uno de los puntos del orden del día del Consejo Interterritorial, que tuvo lugar en Madrid de forma presencial. Las pautas, informan desde Sanidad, se constituyen con la intención de disponer de una atención sanitaria integral (física, psicológica y social) ágil, respetuosa y eficaz para todas aquellas personas que hayan sufrido, sufran o puedan sufrir violencia sexual, con especial interés en la actuación en los casos de personas en contextos de mayor vulnerabilidad, con el objetivo de minimizar el impacto generado y asegurando su recuperación.

La ministra Mónica García y el Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, comparecieron ayer en rueda de prensa para explicar los principales acuerdos del Cisns como el Protocolo Común para la actuación sanitaria frente a la violencia sexual y, también, el Informe sobre la Evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud español frente a la pandemia de COVID-19. Además, la ministra refirió a otros asuntos de actualidad como la categoría profesional de las enfermeras. Sobre la petición de Cataluña de que reclasifique a las enfermeras y las incluya de forma efectiva en la misma categoría profesional que los médicos —la A1, que equivale a una licenciatura— Mónica García señaló que “es hora de reclasificar y reconocer” esta y otras categorías sanitarias, como los TCAE o los celadores. “Es un compromiso que tenemos desde hace tiempo y que estamos estudiándolo y valorándolo”, abundó.

El conselleiro gallego de Sanidade, Julio García Comesaña, lamenta que el Gobierno central “ignorase” abordar “nuevamente” el déficit de médicos de familia en la reunión de ayer. La falta de estos facultativos de Atención Primaria es, ahora mismo, el problema “más importante” que tiene la sanidad española, sostiene la Xunta.

Sobre el decreto regulador de la especialidad de Urgencias, el “único punto” que podría ayudar en esta problemática, el conselleiro ha lamentado que “no hay garantías de que no vaya a implicar la merma” de plazas de Medicina de Familia. Es más, continúa con el horizonte temporal “indeterminado” que lleva a que la primera promoción de nuevos especialistas comience en el 2025.

Habrá otra pandemia grave, advierte el informe de gestión

El informe sobre la gestión del COVID, analizado ayer en el primer Consejo Interterritorial presencial de la legislatura, advierte de que “no solo es posible sino probable, a corto o medio plazo”, que haya una nueva pandemia, causada por “virus respiratorios de alta gravedad”. Ante ello, los expertos proponen que se adopte un plan con 72 acciones destinadas a preparar al país para que no vuelva a suceder como en 2020, que el coronavirus pilló al sistema sanitario sin materiales de protección, sin los recursos suficientes y sin una estrategia clara para reaccionar ante la amenaza, coordinar a las administraciones y proteger a la población más vulnerable. El documento, de 157 páginas, fue encargado por el Consejo Interterritorial a un grupo de expertos —entre ellos, el gallego Xurxo Hervada— en 2021 y concluye que tarde o temprano es “probable” que llegue una nueva pandemia y “la mejor forma de luchar contra ella es prevenirla”. También critica la sobreexposición que tuvo el portavoz del Gobierno en la pandemia, Fernando Simón. “El informe nos recuerda una cosa que yo creo que nos deberíamos grabar a fuego, que no es nueva, que es que una nueva pandemia no solo es posible, sino que es probable. Tenemos que prepararnos”, indicó la ministra de Sanidad, Mónica García.