La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha delegado en los “técnicos” la decisión sobre si prohibir los móviles a niños y adolescentes en los colegios y ha advertido de que este problema hay que encuadrarlo en un problema más amplio, el de “la educación”, por lo que ha pedido un pacto de Estado educativo. “Yo no soy pedagogo, pero ahí hay un movimiento de pedagogos que dicen que eso puede tener una limitación incluso para el desarrollo, la maduración de los menores. Si es para mejor, pues que digan los técnicos”, subrayó García Magán en una entrevista con Europa Press.

En todo caso, precisó que “el acceso de los menores al ámbito digital, hay que encuadrarlo en una perspectiva más amplia, que es el problema de la educación, del ámbito educativo”. “No es solamente este problema concreto, creo que el problema es más de fondo y es más alto”, añadió.

En este sentido, subrayó que “se impone la necesidad de un gran pacto de Estado sobre educación”. “No es de recibo, ni para los padres, ni para los chicos, ni para los docentes, que cada cuatro años haya un cambio de ley de educación. Llega un punto en que ni los padres saben en qué ley estamos, ni siquiera con apuro los docentes”.

Además, advirtió de que “se están viendo una serie de lagunas o decadencias en esa formación”. “El informe PISA, que bueno, ha dado los resultados que ha dado, lo podemos maquillar diciendo que hay otros países que están peor que nosotros, pero en fin, eso es como dice el refrán, mal de muchos, consuelo de tontos. La realidad es la que es, ¿no?, con unas tasas de abandono, etcétera”, expuso el obispo.

Acceso al porno

Por otra parte, calificó de “gravísimo el acceso a edades muy tempranas, de menores, a contenidos pornográficos” con “consecuencias terribles y nefastas”. “Yo me quedo, no solamente ya como obispo, sino como ser humano, como ciudadano, me quedo profundamente sorprendido y profundamente apenado cuando ves a esos casi niños preadolescentes que han agredido a sus padres, a una compañera”, señaló. Esto, a su juicio, tiene que llevar a la sociedad “a hacer una reflexión”, a “olvidar el cortoplacismo de unas elecciones” y “a pensar un poco en el futuro”, a “poner la luz larga”. “Nos estamos jugando la sociedad española del mañana, de todos, por encima de si se es de un partido o de otro, de una religión o de otra, o si no se tiene religión”, avisó.

En ese ámbito educativo, el obispo también defendió que se debe respetar “el derecho primordial de los padres, de la familia” a “elegir el tipo de educación que quiere para sus hijos”. Además, indicó que los poderes públicos “tienen que facilitar y tienen que cooperar con los padres para hacer efectivo ese derecho fundamental”.

Parejas homosexuales

Preguntado por la autorización del Papa Francisco para dar bendiciones a parejas homosexuales y otras uniones “irregulares”, García Magán puntualizó que no le consta que a la Conferencia Episcopal le haya llegado ninguna duda o inquietud por parte de los obispos sobre este tema, y pidió leer toda la declaración doctrinal del Vaticano “en su conjunto”.