La víctima tendrá prioridad en salud mental y podrá estar acompañada en el proceso

Si la sanidad del futuro pasa por la prevención, como comparten profesionales sanitarios y gestores, lo mismo ocurre con la convivencia: resulta “mucho más efectivo y beneficioso” tratar las raíces del problema que limitarse a su reparación. Así lo defiende la Xunta en su “Plan integral contra o acoso e o ciberacoso escolar”. No obstante, a veces las situaciones de agresión ocurren —de hecho, las denuncias de acoso escolar que llegan al teléfono de ayuda del Gobierno crecieron un 20% en un año— y la filosofía que la Consellería de Educación quiere trasladar a la comunidad educativa es la de “tolerancia cero ante cualquier forma de violencia y discriminación en los centros educativos”.

Por eso, el nuevo Protocolo educativo para a prevención, a detección e o tratamiento do acoso e do ciberacoso escolar las califica de conductas “gravemente perjudícales” para el buen clima de las aulas y las sanciona con hasta un mes de suspensión del derecho de asistencia al centro. Y lo que vale para el acosador también se aplica para quienes le aplaudan. En las nuevas reglas del juego la Xunta los considera acosadores y se exponen a las mismas penalizaciones.

El nuevo protocolo para afrontar el acoso y el ciberacoso en las aulas recoge, en concreto, que las personas acosadoras serán sancionadas con medidas correctoras entre las que tendrán “prioridad” la suspensión temporal del derecho de asistencia al centro por un período de hasta un mes, el cambio de grupo e incluso el cambio de centro. Pero el plan, que busca actuar frente a las situaciones de acoso y ciberacoso escolar con “rapidez, eficacia y seguridad para el alumnado” y a partir de un enfoque “integral” del problema, considera también acosadoras a “las personas que participen instigando, apoyando o animando las situaciones de acoso o ciberacoso escolar” y por esa razón se exponen a las mismas medidas correctoras.

Todavía existe un tercer colectivo, el de espectadores, y una de las ambiciones de la Xunta es romper “la ley del silencio”. Al respecto, el protocolo señala que “la ausencia de denuncia implica una responsabilidad indirecta sobre la perpetuación” de la situación. Porque, como indica la Xunta en su protocolo, en gran parte de las ocasiones el acoso tiene lugar en zonas privadas, fuera de la vista de adultos, o a través de la red, lo que “dificulta” identificarlo. El nuevo protocolo lo solventa con la creación de los “puntos naranja”, físicos y en la web, para canalizar estas denuncias “con garantía de confidencialidad”.

La red es otra de esas zonas oscuras donde puede ser difícil llegar. Las nuevas tecnologías han facilitado que el hostigamiento no quede circunscrito al centro o a sus alrededores, sino que el ciberacoso tiene un efecto, advierte la Xunta, “más pernicioso” para las víctimas por su “amplia difusión”, “la permanencia en el tiempo” y la posibilidad de visualización reiterada. En algún caso, avisa Educación, esas conductas de amenaza, insulto o maltrato por las redes pueden “ser consideradas delitos”, como publicar imágenes comprometidas, crear perfiles falsos, suplantar su identidad o publicar imágenes vejatorias con inteligencia virtual. De este protocolo emana la prohibición promovida por Galicia del teléfono móvil como regla general en los centros educativos sostenidos con fondos públicos a partir de mañana.

Sea cual sea el origen del acoso o el ámbito en el que se produzca, los responsables de gestionar la situación serían, en primera instancia, el equipo directivo, que recibiría la primera notificación del caso, y del denominado equipo ACAE. Bajo esas siglas estarían al menos tres miembros del claustro. El protocolo aconseja que lo integren el responsable del departamento de orientación, el coordinador de bienestar y un docente nombrado para cada caso según el alumno implicado, que tramitaría el procedimiento corrector. Educación reconoce que las víctimas suelen “tener miedo” de denunciar, ya sea por temor a las posibles “represalias” o por “vergüenza” y de esa forma el acoso “se prolonga” y eso “agrava sus consecuencias”. Pero cualquier miembro del centro, la Fiscalía o los agentes pueden informar al equipo directivo de una “posible situación”. El punto naranja también puede servir para conocer los casos y revisar lo que llega a ese buzón a diario es tarea del ACAE.

Igualmente, la responsabilidad de dirimir la veracidad de los hechos, es decir, si la situación constituye o no acoso y determinar su alcance recae en este equipo, que se hace cargo de la investigación y, conforme a su dictamen, activa o no el protocolo de acoso. Tras una primera valoración de los hechos, dirimirá si es preciso o no abrir una investigación. En esa fase, el protocolo sugiere que acudan a las “zonas de riesgo” (patios, corredores, cambios de clase, comedor...) para observar de forma directa y sistemática qué ocurre, entender cómo son las relaciones entre los alumnos y comprobar si se producen, y en qué contexto, agresiones, y harán entrevistas con los implicados, al menos a las posibles víctimas y posibles acosadores, espectadores e informante.

El protocolo contempla que, mientras esa fase tiene lugar, e incluso antes si la situación “lo requiere”, se pueden implantar medidas con carácter “inmediato”, como puede ser la vigilancia del lugar en donde se produce el supuesto acoso; hacer acompañar a la posible víctima por personas “de su confianza” o incluso separar a los implicados en las zonas “de uso común”.

Para la Xunta es clave “garantizar protección, seguridad y apoyo emocional” a la víctima en el proceso y para ello están esas medidas inmediatas de protección, que pueden adaptarse según las circunstancias. El protocolo incluye la posibilidad de introducir acciones de refuerzo de su autoestima, tutorías individualizadas, crear una red de apoyo entre iguales o que sea acompañada por compañeros formados. En relación a la separación física del acosador, se prevé que “en un principio”, el cambio afecte a quien provoca el daño, “a no ser que la víctima pida expresamente lo contrario”. De hecho, si la conducta es considerada “gravemente perjudicial” para la convivencia, la Xunta insta a agilizar los trámites para dar una respuesta “eficaz y lo más rápida posible”.

En ese apartado se prevé también abordar el estrés postraumático y la derivación a los servicios sanitarios, si es preciso. Uno de los puntos destacados por la Xunta en su nuevo tratamiento del acoso escolar es establecer que las víctimas menores reciban “una atención preferente” en salud mental infanto-juvenil. Como recuerda el protocolo, las consecuencias para los acosados pueden traducirse en problemas de salud mental que “pueden prolongarse hasta la edad adulta”, incluso ansiedad, depresión o trastornos de conducta alimentaria, e incluso se alude a la posibilidad de conductas autolíticas. De hecho, la Xunta ve en el acoso un factor de riesgo para conductas suicidas.

Una vez finalizada la investigación, el ACAE debe dictaminar: ¿es o no acoso? Si la respuesta es no, el proceso se da por finalizado, aunque se informará al jefe de estudios para aplicar lo que el centro recoja en sus normas de convivencia. En cambio, si se confirma, entra en acción el protocolo específico y se abre el procedimiento pensado para corregir conductas “gravemente perjudiciales” para la convivencia. De la apertura hay que informar a las familias y a la inspección educativa y reunirse con los implicados. Finalmente, se establece un seguimiento y si la víctima cambia de centro, la Xunta determina que el nuevo sea “puntualmente y debidamente informado de la situación de posible vulnerabilidad de determinado alumnado en relación con el acoso o el ciberacoso escolar”.

Al margen del procedimiento corrector que pueda determinarse en el seno del ámbito educativo, la situación puede conllevar un proceso penal, advierte la Xunta. En todo caso, la Administración educativa prioriza que estas conductas no ocurran y dedica esfuerzos a prevenirlas. Entre sus propuestas se incluye la elaboración, en común con el alumnado, de las normas básicas de convivencia del aula para que sean asumidas por todos los estudiantes y para que se sientan corresponsables de su cumplimiento o trabajar en grupo las habilidades sociales y destrezas para la gestión de las emociones.

La formación, clave también para docentes y progenitores

La formación de los escolares en un uso seguro y responsable de internet, además de su sensibilización mediante charlas u obradoiros, es uno de los deberes que se pone la Administración educativa para erradicar situaciones conflictivas en Galicia, donde el clima en el aula es “bueno”, según asegura el presidente, Alfonso Rueda. Pero no son los únicos que deben formarse. La prevención y la detección precoz exigen docentes preparados y esa es una de las metas que se pone la Administración gallega. De hecho, el Plan integral contra el acoso y el ciberacoso, al que dio luz verde el Consello de la Xunta en noviembre, contempla una línea destinada a “reforzar” esa formación para conseguir “profesionales altamente cualificados en materia de convivencia escolar” y resolución de conflictos. Maestros y profesores, tal y como lo plantea Educación, deben “incrementar” y “actualizar” sus competencias profesionales para afrontar una realidad “compleja” y ser capaces de diseñar estrategias que les permitan detectar situaciones de acoso incipientes e intervenir atendiendo a las víctimas, pero también a quienes acosan y a los “observadores”. Para lograr esa capacitación, está previsto reforzar la oferta de actividades incluidas en el Plan Anual de Formación del Profesorado, pero también impartir a los docentes cursos de especialización en asesoramiento y atención a las víctimas por parte de la Administración de Justicia. En particular, para los integrantes del equipo de actuación contra el acoso escolar que se constituirán en cada centro derivados del nuevo protocolo para prevenir y abordar el acoso y el cibeacoso, se ha concebido una formación específica para llevar a cabo el procedimiento, desde la gestión de las denuncias a la reunió con los implicados o la investigación de lo sucedido. Los equipos directivos, los tutores o los coordinadores de bienestar emocional dispondrán igualmente de formación adaptada a sus funciones y se considera igualmente en formar a los PAS. Contar con las familias es “esencial” para erradicar el problema antes de que surja, en la prevención, y la Xunta busca su implicación. Para ello plantea sensibilizarlas y formarlas. En el plan se alude a una línea formativa para anpas con profesionales de Sanidade, pero también obradoiros en colegios, concellos o asociaciones a través del servicio Quérote+.

Pistas para detectar un hostigamiento de forma precoz

Uno de los puntos en los que hace hincapié la nueva guía para abordar el acoso es en la detección precoz de este tipo de situaciones y el “freno” antes de que se origine un “daño mayor”. Hay que tener en cuenta que expertos como Antonio Rial Boubeta consideran el fenómeno un problema de salud pública por el “enorme” daño que provoca en la salud mental de la víctima. Así, entre las señales de alarma en la que insta a fijarse la Xunta, estarían no solo las evidencias físicas de acoso, como lesiones, daños o pérdida de objetos personales, sino también cambios en el estado de ánimo, problemas de atención, deterioro en las habilidades sociales o absentismo, entre otros.

INTERVENCIÓN ANTE UN CASO

H Primero se informa del caso al equipo directivo y el equipo específico de acoso hace una primera valoración de los hechos. Si hay indicios de acoso, se investiga.

1 Comunicación de los hechos y valoración

H El equipo observará las zonas de riesgo y entrevistará a los implicados. Tras investigar, deberá emitir un dictamen que determina si se abre o no el protocolo.

2 Investigación y dictamen

H Se informa a las familias y a inspección educativa y hay reuniones con los implicados.

2 Apertura del protocolo de acoso