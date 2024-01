El Entroido pasará a formar parte de la lista de Bienes de Interés Cultural (BIC), en la categoría de patrimonio inmaterial. El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, anunció este sábado que el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicará la próxima semana la incoación del expediente para otorgar esta distinción a una de las tradiciones “más singulares y arraigadas de Galicia”, con gran relevancia en la provincia de Ourense. El BIC constituye la máxima figura patrimonial existente en la comunidad gallega.

El conselleiro trasladó esta decisión a los representantes de varios entroidos gallegos con los que mantuvo una reunión este sábado en el Museo do Entroido, en Xinzo de Limia. Allí destacó el valor de estas celebraciones que, dijo, “definen la particularidad etnológica, social y cultural de nuestro territorio y son merecedoras de la mayor protección posible”.

Tal y como explicó Rodríguez, el inicio de los trámites para la declaración del BIC en la modalidad de patrimonio inmaterial se publicará en el DOG el próximo jueves, 25 de enero. El expediente deberá resolverse en un máximo de 24 meses y tendrá en cuenta el interés etnológico, la función social y la riqueza cultural y patrimonial del Entroido en sus diferentes representaciones y expresiones, “sin olvidar su capacidad para generar riqueza en el ámbito local, fortalecer la convivencia y, por supuesto, el entretenimiento y el júbilo”, indicó.

Esta declaración de Bien de Interés Cultural se realiza en sentido amplio para toda la celebración del Entroido, sin circunscribirla a una serie concreta de festejos, sino a todo el conjunto. En cualquier caso, ya existen precedentes de entroidos incluidos en este catálogo de bienes. Concretamente, cuentan con esta declaración los carnavales de Santiago de Arriba (Chantada), Salcedo (A Pobra do Brollón) y Esgos, que son BIC en el marco de la declaración del paisaje cultural de la Ribeira Sacra aprobada en 2018. Además, varios carnavales cuentan con el reconocimiento, en otro ámbito, como fiestas de interés turístico. Se trata del de Xinzo de Limia, que es fiesta de interés turístico internacional; el de Verín, que se constituye como fiesta de interés turístico nacional, y otros nueve están reconocidos como fiestas de interés turístico de Galicia: Cobres, Laza, Viana do Bolo, o Folión tradicional do Entroido de Manzaneda, Xenerais da Ulla, Maceda, Vilariño de Conso, Foz y el Enterro da Sardiña de Marín.