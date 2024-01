Idol, de Alba Chan e Ene, gañou o V Premio de Banda Deseñada O Garaxe Hermético, informou nunha nota Xerais, que publicará a obra a próxima primavera. O cómic, de carácter xuvenil, conta a historia de dúas rapazas que participan nun talent show musical.

O xurado, composto por Miguel Porto, Fernando Llor e Kiko da Silva, por parte do Garaxe Hermético, e Anaír Rodríguez e Fran Alonso, en representación de Xerais, salientou a enorme capacidade de conexión que ten Idol para empatizar co lectorado adolescente e visibilizar os seus gustos, problemas e ansiedades.

É unha historia xuvenil narrada gráficamente “desde un estilo próximo ao manga xaponés e no que vibran as ondas do K-pop coreano”.

Ademais da “capacidad de conexión” do tema escollido polas autoras, o xurado destaca o “excelente tratamento da cor” e tamén “a interrelación que se establece entre a música e a ilustración”.