Acordes gallegos en la Sala Dorada de Viena

Marta Pedreira y Guillermo Núñez son dos músicos gallegos que tocarán el próximo 2 de febrero con la Joven Orquesta Nacional de los Países Bajos en la Sala Dorada del Wiener Musikverein de Viena, el mismo escenario que alberga el tradicional y prestigioso Concierto de Año Nuevo.

Será “un sueño hecho realidad” para ambos músicos. “Es algo muy especial ya que tocar donde lo hace una de las orquestas más reconocidas de Europa es una maravilla”, dice la clarinetista coruñesa Marta Pedreira, que cursó sus estudios superiores en Ámsterdam, donde reside. “Desde el verano de 2022 formo parte de la Orquesta Joven Nacional de Holanda y ya he hecho varios proyectos con ellos”, destaca.

“Mis padres siempre me han apoyado mucho con la música y me animaron a probar fuera. Yo conocía a un profesor de Amsterdam de una master class que dio en A Coruña, y me decidí. Además, sinceramente, hay muchas más oportunidades para la música clásica fuera de España”, reconoce la clarinetista, que cursó un primer año en A Coruña. Aunque “se echa mucho de menos” no estar en casa, Pedreira asegura que “estoy muy bien rodeada allí también, tuve una educación muy buena y aprendes mucho sobre cómo gestionarte la vida”, destaca: “Es una experiencia diferente y estoy agradecida de haberla tenido”.

“Las orquestas jóvenes son un buen recurso para tener experiencia, como pasar por las audiciones para entrar, antes del ámbito profesional”, explica. “En las orquestas jóvenes generalmente no te pagan, te suelen cubrir los gastos, pero es una grandísima experiencia junto a otros jóvenes músicos con muchas ganas, haciendo proyectos en los que aprendes mucho y, en mi caso, es algo que me alienta a entrar en una orquesta en el futuro. Es algo que te da muchas tablas”, explica.

Convencida de que su sueño es “estar en una orquesta profesional”, no se pone límites: “Creo que estos primeros años tienes que probar un poco en todo lo que puedas. Vas a tener que hacer muchas pruebas y muchas no darán resultado, así que la experiencia es algo que no se puede comprar, simplemente se gana, por lo que no me restringiría a presentarme solo en Holanda. Obviamente, en un futuro me encantaría volver aquí, pero no sé cuándo o cómo podría pasar eso, quién sabe”.

Sus primeros contactos con la música fueron con unos cinco años. “Mi hermano iba a la Escuela de Músicos y quise ir también”, rememora. “Me dieron varios instrumentos para probar (la flauta, el piano...), pero no encajaban conmigo”, reconoce. El clarinete, sin embargo, “fue amor a primera vista”. Fue a los 15 años cuando empezó a pensar seriamente que la música podía ser su futuro. Ahí fue importante el apoyo de su familia. “Estoy muy agradecida porque siempre me animaron mucho. Siempre quisieron que hiciera lo que me gustaba y tuve la libertad de poder escoger”.

Gracias a la música ha vivido momentos especiales como cuando tocó por primera vez en el Concertgebouw de Amsterdam: “Fue en 2022, cuando hice el tour de verano con la Orquesta Joven de Holanda, y fue un sueño hecho realidad porque es donde toca una de las mejores orquestas de Europa y del mundo y es una sala de conciertos como ninguna otra”. Poco después pudo tocar también en el Konzerthaus de Berlín.

Por su parte, el ourensano Guillermo Núñez, que toca la trompa, cursa su cuarto año de la carrera de interpretación musical en la capital de los Países Bajos. “Las orquestas jóvenes funcionan por proyectos, no es un trabajo regular como una orquesta profesional, por lo que hay convocatorias y proyectos”. En su caso, en esta ocasión, se ha incorporado a la Joven Orquesta de los Países Bajos tras su estancia con la JONDE (Joven Orquesta Nacional de España). “En ocasiones como ésta es posible compaginarlas”, festeja.

“Mis dos padres son músicos profesionales y empecé a estudiar música obligado, la verdad”, dice sobre sus inicios. “Cuando empiezas en el conservatorio tienes ocho años y no tienes más decisión, pero tuve la suerte de que me mandaran”, reconoce. Tras iniciarse con el piano, decidió probar con la trompa. “El piano me gustaba, pero empecé a descubrir la música sinfónica, de orquesta, y la trompa es un instrumento precioso para esto, con muchas posibilidades, y me tiró más”, explica.

No fue tampoco hasta los 15 o 16 años cuando se planteó dedicarse a la música. “Es una opción que solo la puede explicar un músico, la relación que tenemos con la música, con un instrumento. Es algo que te atrapa. Podría haber hecho muchas otras cosas con mi vida, pero pienso que si no decido hacer lo que mi corazón me dicta voy a arrepentirme toda mi vida”.

Y su decisión le llevó a Ámsterdam. “El número de orquestas en Europa es mayor, los conservatorios son mejores, hay más dinero público y privado...”, enumera. Y aunque no considera que “la opción estudiar en España sea mala”, en su caso también decidió irse fuera. “Lo que tienes que hacer es rodearte de los mejores, de gente que tire de ti. Yo me fui a Ármsterdam porque elegí a mi profesor. Ya había oído hablar de él y creí que era un buen sistema para mí, así que fui a conocerlo, me parecía que encajaba y me fui a estudiar allí”, rememora.

Su adaptación fue bien, pese a que llegó a los Países Bajos en 2020, “cuando todavía estaba lo del COVID bien duro”, recuerda. “Fue un poco triste llegar y que estuviera todo cerrado, pero por una parte me ayudó mucho porque fue un tiempo muy reflexivo y te planteas lo que estás haciendo realmente”.

“Es la primera vez que voy a tocar en Viena y tengo muchas ganas porque es una de las capitales musicales de Europa”, afirma. Además, el repertorio es, según el ourensano, “precioso”. “Este año es el 200 aniversario del nacimiento de Anton Bruckner, por lo que en este proyecto tocamos la 9ª Sinfonía; en mi opinión, música trascendental, de introspección y de acercamiento a Dios”.

Su sueño es “formar parte de una gran orquesta, tener una plaza”, aunque reconoce que “es un proceso complicado”. “Cuando sale una plaza hay un proceso de oposición y hay muchísima competitividad. Es lo malo de este mundo, que no solo rivalizas contigo mismo, sino que tu nivel es relativo a todos los demás y de verdad que hay mucha gente estudiando música en el mundo”, reconoce.

Trabajo duro

Así que, además de vocación y talento, hace falta “trabajar duro todos los días”. “Tengo que estudiar día a día, cuidar mi forma física, tengo que estar en forma, entender la armonía de todo lo que hago, analizar las cosas, ser ágil, intentar buscarle un sentido a lo que toco. Es un estudio en constante desarrollo”, afirma. “Merece mucho la pena cuando puedes formar parte de proyectos tan bonitos como el de la JONDE o el de la Joven Orquesta de los Países Bajos. Realmente, para mí la recompensa es esa, verme en el escenario, hacer lo que me gusta y, sobre todo, poder compartirlo, porque la música no sería música si no hubiese un público”.

Ahora mismo muestra su predilección por la “música romántica de orquesta” de compositores como Johannes Brahms, Anton Bruckner, Gustav Mahler o Chaikovski, “que son compositores, además, que “se portaron muy bien con la trompa”.

Marta Pedreira y Guillermo Núñez no son los únicos músicos gallegos en Ámsterdam. “Países Bajos está plagado de españoles y hay muchos gallegos”, corrobora Pedreira. “Hay una cantera excepcional de músicos gallegos. Siempre sale gente porque tenemos la suerte de contar con un sistema de enseñanza medio musical, con conservatorios profesionales y muchas bandas y orquestas jóvenes, y está bien que salga gente; es una pena que no se aproveche a nivel profesional”, dice Núñez.