“En Gaza tenemos que hacer cesáreas sin anestésicos porque no hay suministros”

Lo que se vivió ayer en el Centro Internacional de Prensa de Galicia, en Santiago, fue una charla mucho más que emotiva en la que Ruth Conde, enfermera gallega que vivió durante cuatro semanas en Gaza como responsable de actividades médicas de Médicos Sin Fronteras, relató su emocionante experiencia. “Es tal la situación de desesperación que sufre la población palestina, que intentan cualquier cosa con tal de sobrevivir. Están realmente destrozados y ya no saben qué hacer”.

Así narró Conde cómo es el día a día en la Franja de Gaza. Una situación inhumana que ya ha acabado con la vida de miles de palestinos desde el inicio de la guerra y que “no se puede decir que no vaya a ir a peor. Allí nunca se puede asegurar nada”, relata. La enfermera gallega afirma que la mortalidad materna es uno de los indicadores que siempre hace saltar las alarmas, sobre todo en caso de guerra. “Se dice que hay 50.000 mujeres embarazadas en la Franja de Gaza que no tienen una infraestructura en la que poder dar a luz de una forma segura”.

Y es que allí la vida es una constante carrera contra la muerte en la que toda la ayuda sanitaria que ofrecen no llega para cubrir todas las necesidades. “Aún atendiendo a cientos de palestinos al día, la ayuda es insuficiente. Aunque hubiese un centenar de equipos médicos como el que representamos nosotros, seríamos tan solo una gota en un océano de necesidades”, lamentó Conde, emocionada, en el encuentro informativo organizado por Médicos Sin Fronteras.

Gaza vive una situación devastadora en la que actualmente hay una población masiva en el sur porque en el norte no se puede vivir a salvo, si es que en algún sitio es posible.

“Los palestinos están viviendo en un espacio minúsculo. Rafah es una ciudad del sur de Gaza cuyo tamaño es poco más grande que el de Santiago. Pues ahora mismo allí viven un millón y medio de personas. Es impensable que puedan vivir en un espacio tan pequeño”.

La enfermera gallega quiso puntualizar que psicológicamente es muy duro no poder mirar a la gente a la cara. “Cada persona que te veía se acercaba para contarte su historia de cómo perdió todo por la guerra. Es muy triste no poder decirles que todo va a pasar. Te rompe por dentro”.

Sin analgesia ni anestésicos

El principal problema que se encuentran los médicos en Gaza es que no hay suministros para abastecer todas las necesidades. “Allí las gasas no se tiran. Hay que lavarlas, esterilizarlas y volver a usarlas con otros pacientes”, explica la enfermera.

Ruth Conde quiso destacar la gravedad que supone la falta de analgesia y anestésicos. “En Gaza hay que operar con lo que tenemos. En España es impensable que un paciente pueda tener dolor mientras le operan, y allí es el día a día”.

El trabajo de la enfermera gallega se centró, sobre todo, en la atención de mujeres embarazadas y recién nacidos en la clínica Al-Shaboura y en el hospital de maternidad Emiratí, en Rafah, donde vivió la gravedad de la falta de suministros.

“En los partos se viven situaciones infrahumanas. Las mujeres reciben el alta médica en tan solo una hora después de dar a luz, y tienen que estar sentadas en una silla, porque no hay más sitio. Además, en Gaza tenemos que hacer cesáreas sin anestésicos porque no hay suministros”, asevera Ruth Conde.

Las hay incluso que no tienen esa “suerte” y no pueden ser atendidas. “Viví la situación de una mujer que tuvo que dar a luz, ayudada por su hermana, en una letrina, al no ser admitida en el hospital porque éramos incapaz de atenderla”, contó emocionada.

Operaciones sin seguimiento

Otro de los problemas es que la falta de infraestructura hace imposible el seguimiento de todas las operaciones quirúrgicas, por lo que muchos de los pacientes terminan con una infección que provoca que tengan que volver al hospital.

“Cualquier cosa puede matarte en Gaza. No hay siquiera medicamentos para la gente con hipertensión. Tampoco para los diabéticos. Allí no hay nada más que dolor”, describió Ruth Conde, quien insistió en hay tan pocos suministros, que los sanitarios alertan de que las enfermedades empezarán a ser uno de los principales factores de mortalidad en la Franja. “Ya hemos registrado los primeros casos de hepatitis A. Después vendrán las de tipo B y C, o el cólera. Allí la gente no se puede higienizar bien, ni tampoco alimentarse como es debido. La situación irá a peor. Y cuando lleguen estas enfermedades, no quiero ni pensar lo que pasará”.

En Gaza nunca se habían registrado casos de desnutrición antes de la guerra. Sin embargo, la cosa ha cambiado, y “si no hay un alto fuego inmediato y duradero la desnutrición crecerá de manera exponencial”, apuntó la enfermera gallega.

“Nunca dudé en ir”

La heroína camuflada bajo el atuendo de sanitaria quiso terminar el relato de su experiencia explicando que no dudó ni un segundo a la hora de tomar la decisión de acudir a Gaza. Tampoco ninguno de los compañeros sanitarios que la acompañaron en la experiencia lo hizo.

“Es algo común de los médicos que trabajamos en crisis humanitarias. Tenemos el sentido de responsabilidad de darle voz a los gazatíes, que la tienen, y de ayudarlos en todo lo que podamos”, concluyó Conde.

“De Gaza no se puede salir”

Diferencias con Ucrania

“La crisis humanitaria que se vive en la Franja no es comparable con ningún otro conflicto bélico”

La enfermera gallega Ruth Conde comparte con sus compañeros de profesión la misma opinión. “Lo que se está viviendo en Gaza es un crisis humanitaria que no es comparable a ningún otro conflicto bélico como la guerra de Ucrania”. Y es que la enfermera de Médicos sin Fronteras, que estuvo durante cuatro semanas en la Franja de Gaza, acudió con muchos más equipos que tenían una amplia experiencia en atención sanitaria en este tipo conflictos, como los que tuvieron lugar en Yemen o Mozambique, y afirman que “nunca se encontraron con una situación de tal magnitud”.

Nagore Eskisabel, la delegada de Médicos sin Fronteras en Galicia, explica que “la principal diferencia entre Palestina y la guerra de Ucrania es que de Gaza no se puede salir, mientras que en Ucrania las mujeres y los niños se marchaban a otros países para salvarse”.

Además, durante el encuentro informativo, tanto Ruth Conde como Nagore Eskisabel recalcaron que el país europeo ya funcionaba bien antes del conflicto con Rusia, mientras que Palestina siempre tuvo una situación “delicada”, que ahora se ha complicado todavía más.