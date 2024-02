La Conferencia Episcopal Española (CEE) creará una “comisión de arbitraje”, conformada por un panel “plural de especialistas”, con el fin de que este comité estudie las demandas y posibles indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales cuyo caso no tenga recorrido judicial civil, canónico o penal, bien porque haya prescrito o porque el acusado haya fallecido.

La comisión estará formada por expertos en el ámbito jurídico, canónico, médicos y psicólogos y su estructura y composición concreta será aprobada por el pleno de la Conferencia Episcopal que se celebrará en marzo. A su vez, se creará una comisión que hará un trabajo de “baremación”, caso por caso, si la víctima reclama una indemnización económica.

No obstante, según aclaró ayer el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente, que se celebró esta semana, la intención de los obispos es que el llamado Plan de Recuperación a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia sea “integral” y no se reduzca al plano económico, porque supondría una “mercantilización de las víctimas”.

“Hay que respetar el dolor, la herida, dejando libertad al modo de reparación que desee la víctima”, añadió, incidiendo en que algunas querrán una compensación económica pero otras quizá reclamen una ayuda espiritual, psicológica o de otro tipo. “Lo que queremos es poner a la víctima en el centro, que sea escuchada, atendida y obtenga una asistencia personalizada”, añadió García Magán.

Si el afectado desea ser indemnizado y su caso no tiene recorrido judicial, el dinero será abonado por el acusado o por la diócesis o el instituto de la vida consagrada al que pertenecía el victimario si este ha fallecido, aunque aún no está decidido en qué cuantía, lo decidirá esa comisión de baremación, estudiando caso por caso.

Las cifras

Asimismo, la reunión de la Comisión Permanente analizó la última versión del informe “Para dar luz” sobre los abusos, que engloba las cifras de víctimas que reconoce la Iglesia, así como las aportaciones y recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo y de la auditoría elaborada, a petición de la CEE, por el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo.

El informe que el bufete entregó el pasado sábado a los obispos, más de un año después de recibir el encargo, indica que el número de víctimas “es indeterminado”, que tan solo han podido “deducir” un mínimo de 2.056 víctimas a partir de 1.383 denuncias, pero que el número “es, objetivamente, superior”, según la versión publicada por la CEE en un larguísimo análisis de más de 1.000 páginas donde se incluyen varios estudios y datos, además de los de Cremades.

En dicho documento, que actualiza el que la CEE publicó en mayo sobre el mismo tema, los obispos reconocen 806 casos de abusos, con la novedad de que los desglosan en función de si los consideran verosímiles o no. Consideran probados 205, no probados pero verosímiles 70, no probados 280, en investigación o pendientes de resolución 75, archivados por prescripción o fallecimiento del denunciado 13, con denuncias falsas 3 y casos excluidos porque afectan a mayores de edad 24.

A su vez, la investigación realizada por el Defensor del Pueblo y publicada en octubre recabó 487 testimonios y elaboró una encuesta para intentar calcular la extensión del problema, cuya extrapolación arroja que ha podido haber más de 440.000 víctimas, la cifra más alta de los países que han investigado el fenómeno.