La conexión gallega de ‘Zorra’

Hay conexiones gallegas y varias curiosidades tras el éxito de Nebulossa y Zorra en el Benidorm Fest 2024, hype que les llevará a representar a España y a TVE en el festival de Eurovisión el 11 de mayo en Malmo (Suecia). Estuvieron en Galicia hace meses y vuelven con un show gratis en A Coruña.

Cuando Nebulossa (María y Mark) eran casi anónimos, hace meses, estuvieron actuando en la Praia da Concha de Vilagarcía, como parte del Atlantic Fest 2023, festival encabezado por Leiva y Viva Suecia. Eso sí, quien quiera contar con ellos ahora tendrá que llamar a Pep Producciones, promotora madrileña que representa al dúo afincado en Valencia, y pagar un caché superior dada su actual fama. El festival Atlantic Pride 2024 de A Coruña ha hecho los deberes a tiempo. Anunció hace semanas que Nebulossa son parte de su cartel de conciertos con entrada gratuita, del 7 al 14 de julio, al lado de Rosa López, Lucía Pérez o Las Ketchup (sí, aún existen).

Un bailarín gallego

Una pequeña parte del bum de Zorra se debe a su descarada y vitalista coreografía, donde sobresale César Louzán Ferrío, que se define en redes como “gallego, bailarín, drag y entrenador de pokemons de agua”. Este bailarín gallego publicó varios mensajes al acabar la tercera edición del Benidorm Fest, destacando el eco de esta gráfica frase: “Gracias, aún asimilando todo”. Louzán Ferrío, afincado en Madrid, donde es coordinador del Laboratorio Contemporáneo de la Escuela de Danza 180, pasó antes por la vanguardista compañía gallega Nova Galega de Danza, con quienes trabajó, por ejemplo, en un montaje de 2019 llamado Leira. Antes, salió en el vídeo Pausa, tema del grupo madrileño de pop rock Izal.

Número de la suerte

Nebulossa son un dúo de electropop formado por los alicantinos María Bas (55 años) como cantante y Mark Dasousa (47), como teclista y productor. Medio minuto antes de su actuación en la gala de TVE con los ocho finalistas, Ruth Lorenzo, copresentadora, dijo que Mark tiene como número de la suerte “el 5, ya que nació el 5 del quinto mes de 1975” y el sábado… salieron a actuar los quintos, y no les fue nada mal. El festival de Eurovisión se hará del día 7 al 11, pero de mayo, quinto mes del año. Queda por saber si serán los quintos en salir a actuar.

¿Plagio de Bandini?

Zorra tiene un sospechoso parecido instrumental con la canción de Rigoberta Bandini In Spain We Call It Soledad, parte del disco de la cantante catalana La emperatriz, editado en 2022. Homenaje y plagio, son palabras que suenan en el creciente debate en las redes sociales. Muchas voces dicen que el mensaje de Nebulossa conecta a nivel reivindicativo con la filosofía de Ay mamá, segunda en el Benidorm Fest 2022.