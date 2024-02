Cineastas nominadas al Goya preparan el ‘sorpasso’: “Hay un cambio en la industria”

Las cineastas Isabel Coixet, Estíbaliz Urresola y Elena Martín están nominadas en la 38 edición de los premios Goya por su trabajo en Un amor, 20.000 especies de abejas y Creatura, respectivamente, y lo hacen frente a Víctor Erice, J.A. Bayona y David Trueba, por sus obras Cerrar los ojos, La sociedad de la nieve y Saben aquell. En opinión de las realizadoras, se está produciendo un “cambio” en la industria a la hora de nominar a las mujeres.

“No hay techo para lo que las mujeres podemos hacer. Para romper ese techo, yo no he tenido en cuenta que había techo ni que era de cristal, como si es de cemento armado. Es de justicia y lógico que las mujeres también contemos el mundo. Creo que a nivel de contar cosas y de contarlas con talento, no tenemos que demostrar nada más”, afirmó Isabel Coixet, en una entrevista con Europa Press.

En el caso del Goya a la Mejor Dirección, este año se repite la ecuación de la cita anterior y vuelven a estar nominadas dos directoras frente a tres directores. Una situación que, para Urresola —nominada en su caso a Mejor Dirección Novel—, representa una “transformación”, ya que en el pasado “a lo mejor solo había una mujer o ninguna”. “Sin centrarnos en lo que pasa este año o el anterior, creo que hay un cambio que se siente fuertemente. De hecho, quizá hemos sido menor en número, pero en las últimas ediciones creo que las mujeres se han llevado más premios”, señaló a Europa Press.

Coixet también vislumbra un cambio en la industria cinematográfica y recuerda que en 2023 la película que más ha recaudado es Barbie de Greta Gerwig. “Ahora hace falta que el público abrace las películas de las mujeres y se abra a ellas. Algo que ya ha ocurrido como fenómeno sociológico comercial”, apuntó.

Sin embargo, para Elena Martín sí que sigue existiendo un “techo de cristal” y argumenta que tanto ella como Coixet no parten como “favoritas” para llevarse el Goya a mejor dirección. “Hay una diferencia de presupuestos en la capacidad de hacer grande a una película, que sigue siendo más difícil cuando eres una mujer”, aseveró.

Por otro lado, las cineastas coinciden en que la 38ª edición de los Goya está marcada por la diversidad que se refleja en las nominaciones, como la de La Dani, actor no binario, a mejor actor revelación, o las nominaciones de Te estoy amando locamente de corte Lgtbi. También están nominados Julio Hu Chen, Xinyi Ye y Yeju Ji, a Mejor Actor y Actriz Revelación por la película Chinas, de Arantxa Echebarría, o Brianeitor, en la misma categoría, por Campeonex, de Javier Fesser.

Para Urresola, esto se debe al “relevo generacional” que está permitiendo “revisar y reinterpretar los temas”. En el caso de Coixet, la cineasta ensalza el mayor protagonismo de películas de corte social bajo la mirada femenina. “El mundo sin la mirada de las mujeres está incompleto. Somos la mitad del mundo y lo racional es que contemos lo que pasa en el mundo”, apostilla. Al respecto, Elena Martín cree que “aún queda mucho trabajo por hacer”, pero ensalza que haya nuevas propuestas que pretendan “llegar y ser entendidas a un público más grande”. “Todavía cuesta que haya películas producidas de otra forma o con nombres menos conocidos que se vean reconocidas por la Academia”, señala.

Sigourney Weaver, galardón internacional

La actriz Sigourney Weaver, tres veces nominada al Óscar, recibirá el Goya Internacional en la gala de la 38 edición de los premios del cine español, que se celebrará este sábado en Valladolid, anunció ayer la Academia de Cine. Un reconocimiento que se le otorga por “su impresionante trayectoria plagada de películas inolvidables e inspirarnos creando personajes femeninos complejos y fuertes”. Conocida principalmente por su papel de teniente Ripley en la saga de ciencia ficción de Alien, Weaver (Nueva York, 1949) es una actriz versátil, con carisma y un “talento indiscutible”, precisó la Academia en una nota. “A lo largo de los años ha cautivado al público y se ha ganado su admiración como una de las intérpretes más queridas de los escenarios y las pantallas a nivel mundial”, agregó. Nominada al Óscar por su trabajo en Alien: El regreso (1986), Weaver fue candidata en dos categorías en 1988, como protagonista de Gorilas en la niebla y como secundaria en Armas de mujer. Además, ha trabajado en títulos como Avatar , Los Cazafantasmas (1984), Sueños de una escritora en Nueva York (2020), Todas somos Jane (2022), El año que vivimos peligrosamente (1982), Mi mapa del mundo (1999), La muerte y la doncella (1994), La tormenta del hielo (1997) o Copycat (1995). Encasillada al comienzo de su carrera en papeles dramáticos, ha demostrado su talento para las comedias en películas como Armas de mujer, Las seductoras (2001) o Héroes fuera de órbita (1999), y ha colaborado con dos cineastas españoles: Juan Antonio Bayona, y el gallego Rodrigo Cortés.