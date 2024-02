Pobo excelente, talentoso e universal

Unha celebración da excelencia, o talento e a universalidade da nosa cultura, e tamén unha visibilización do poder expresivo, sensorial e visual do pasado e o futuro de Galicia. A entrega dos Premios da Cultura quixo ser onte un diálogo entre a tradición e o patrimonio e tamén a dixitalización e as tecnoloxías do presente, cunha Rosalía revivida pola Intelixencia Artificial nun videomapeo proxectado sobre o retablo principal do convento de Santa Clara.

O histórico mosteiro de Pontevedra foi o punto de encontro de numerosos representantes da cultura e a política galega, encabezados polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para recoñecer a oito persoeiros, entidades e empresas: Eduardo Pardo de Guevara (Patrimonio cultural), Museo do Gravado á Estampa Dixital (Artes Visuais), Pistacatro (Artes Escénicas), Cursos de Verán Galego sen fronteiras (Proxección Exterior), Yolanda Castaño (Letras), Banda de Música Unión de Guláns (Música), Ponte... Nas Ondas! (Lingua) e Portocabo (Audiovisual).

Todos recibiron un galardón consistente na composición Arpegios brillantes firmada polo artista pontevedrés Rafael Úbeda e reproducións da obra realizadas en Artes Gráficas do CIFP Montecelo.

A gala, conducida por María Cheda, contou coa música de Caamaño & Ameixeiras, Catuxa Salom e a soprano Esperanza Mara, que interpretou o himno galego coa Banda de Música Unión de Guláns. Tamén propuxo unha viaxe polo universo musical de Xosé Manuel Budiño.

Os premiados recibiron os galardóns de mans de representantes da cultura e a política. Eduardo Pardo de Guevara, homenaxeado polos seus estudos sobre a Baixa Idade Media e o seu afán divulgador, manifestou o seu convencemento de que o premio “é un recoñecemento á labor no Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento”.

Pola súa banda, o representante do Museo do Gravado á Estampa Dixital lembrou que a institución “ademais de atesourar obras crea artistas cada ano”. Fixo extensivo o premio ao fundador deste proxecto, Javier Expósito Paradala, antes desexar que “ogallá a súa labor poida ser extensiva a outras partes do país”.

José Expósito, de Pistacatro, sinalou que “non se entende o circo sen unha comunidade extensa” antes de lembrar que a compañía naceu hai 18 anos con 7 artistas que retornaban da diáspora e que “a realidade do circo en Galicia vén de lonxe”.

O presidente da RAG, Víctor Freixanes, representou ao equipo que fai posible os Cursos de Verán Galego sen fronteiras, nos que teñen participado máis de 2.600 alumnos dos 5 continentes, que hoxe son “os nosos embaixadores”, lembrou, xa que na nosa lingua “tamén está a proxección galega no mundo”.

Yolanda Castaño defendeu o papel de “vangarda e referente” da poesía galega, acadado “non polo impulso das institucións e do mercado”. “Non deixa de esforzarse en dar o mellor de si sen guiarse por patróns alleos”, dixo, para reclamar que o legado literario non pode sosterse “en tanta proporción” só nos creadores.

Pola Banda Unión de Guláns interveu Noelia Lorenzo. Reivindicou que as bandas, que facilitan o acceso á formación cultural e son viveiros de artistas, “merecen máis respaldo e dotación económica”.

“A lingua é a nosa ponte”, destacou Santiago Beloso, de Ponte... Nas Ondas!, que lembrou que este proxecto leva 29 anos “construíndo unha ponte” con Portugal, favorecida “pola nosa lingua e o patrimonio”.

Pechou a xeira Alfonso Blanco, de Portocabo, que lembrou que esta empresa audiovisual “naceu dun éxito e unha frustración, éxito de ter xerado proxectos que funcionaban marabillosamente pero non viaxaban fóra de Galicia”.

Rueda: “A cultura é liberdade, diversidade e unidade”

A soprano Esperanza Mara e a Banda Unión de Guláns pecharon a cerimonia co himno galego. / G. Santos

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou que a cultura “é liberdade, diversidade e unidade” ao pechar a entrega de premios. O titular do Executivo galego felicitouse polo “novo rexurdimento cultural” dun país no que máis de 36.000 profesionais traballan neste sector das letras, artes, o audiovisual etc. Hoxe a cultura non debe entenderse “só como resistencia senón como unha creación que enriquece á sociedade”, suliñou, e na que exercen a súa acividade “máis de 2.000 empresas” que cos seus traballadores representan o 3% do PIB do país. O convento de Santa Clara, con 700 anos de historia, “é un resumo en pedra do que é Galicia”, indicou, e tamén “da colaboración entre institucións”, do Concello que a adquiru para ben público, da Deputación que a recibiu e que agora impulsa a súa recuperación co apoio da Xunta, que recentemente comprometeu unha inversión de 6 millóns de euros no programa de rehabilitación. Sinalou á nómina de galardoados, diversos por xeracións, historia, actividade etc, como o reflexo dunha “cultura robusta, xerada arredor dunha comunidade da que todos formamos parte”, antes de felicitarse polo bo momento dunha cultura que hoxe emprega a máis traballadores que nunca, que acada premios en todo o mundo e que nos identifica e cohesiona.