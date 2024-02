“Para mí sería imposible escribir sin pensar en clase, en género, en injusticia”

La escritora británica Nell Leyshon regresa a uno de sus rincones especiales: la librería Moito Conto de A Coruña, donde conversará con la poeta Dores Tembrás sobre su último libro, La escuela de canto, (12.30 horas), editado por Sexto Piso, pero también sobre otros títulos fundamentales de su obra literaria, como Del color de la leche, que la llevó por primera vez a la ciudad, de donde guarda un gran recuerdo.

Regresa a la librería Moito Conto, de A Coruña, donde hace unos años acudió a presentar su obra Del color de la leche. Fue una gran experiencia, tanto para los lectores como para usted. ¿Cómo es su especial relación con la ciudad?

Para mí, no sé por qué, fue una noche inolvidable, por los lectores, por la librería, por Esther, por Dores (Tembrás, que la acompañará también hoy). No sé qué pasa en la ciudad de A Coruña. Estuve con mi madre, y fueron las últimas vacaciones que tuve con ella. Para mí fue una sensación increíble. A Coruña me dejó con algo, me llevo recuerdos especiales. Cuando la editorial Sexto Piso me dijo que podía volver a la librería, con la gente de A Coruña, me puse tan contenta... Fue una noche increíble aquella.