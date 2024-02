El talento gallego sueña con nueve goyas

Galicia vuelve a estar presente en los Goya un año más. En esta ocasión, con nueve nominaciones, que encabeza la película del vigués Álvaro Gago, Matria. Esta cinta, tras la que se esconden seis largos años de trabajo y un corto del mismo título, aspira a dos “cabezones” en la ceremonia que se celebra esta noche en Valladolid. Uno, por la interpretación protagonista de María Vázquez; y otro, para el propio Gago, que compite en la categoría de mejor dirección novel.

La intérprete gallega compite en la categoría de mejor actriz principal con Malena Alterio (Que nadie duerma), Laia Costa (Un amor), Patricia López Arnaiz (20.000 especies de abejas) y Carolina Yuste (Saben aquell), mientras que Gago pugna con Estíbaliz Urresola Solaguren (20.000 especies de abejas), Itsaso Arana (Las chicas están bien), Alejandro Marín (Te estoy amando locamente), y Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez (Upon Entry).

La bailarina porriñesa Janet Novás, protagonista de O corno, película dirigida por la realizadora vasca afincada en Santiago Jaione Camborda, podría traer a Galicia el premio a la mejor actriz revelación. Ésta es la única nominación en los Goya de una cinta que ha hecho historia al convertirse en la primera rodada en gallego que ha logrado la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián y su directora, en la primera mujer en hacerse con este premio. Novás compite con Xinyi Ye, Yeju Ji, Clàudia Malagelada y Sara Becker.

El cine de animación gallego sigue pisando fuerte. La productora ferrolana Chelo Loureiro, fundadora de Abano Producións, y que acaba de ser elegida como una de las 50 mujeres más influyentes del cine y el audiovisual español por la revista Forbes, opta a dos galardones, que podrían sumarse a los tres que ya tiene.

Por una parte, a mejor película de animación por El sueño de la sulltana, dirigida por la vasca Isabel Herguera, primera cinta de animación europea en competir por la Concha de Oro en el festival vasco y que obtuvo dos premios: el Irizar al Cine Vasco y el de la Asociación Vasca de Guionistas, que compartió con Gianmarco Serra. Aunque las nominaciones en animación recaen en las cintas, cabe destacar que Hanna y los monstruos, otra de las nominadas a mejor película de animación, está dirigida por la viguesa Lorena Ares. La segunda nominación de Abano es por To bird or not to bird.

Dirigida por el coruñés Martín Romero, esta producción opta al premio al mejor cortometraje de animación. Otro coruñés, Xoel López también pugna por un Goya. El músico se encuentra entre los nominados a la mejor canción original por Eco, de la banda sonora del filme Amigos hasta la muerte.

La diseñadora de producción Curru Garabal aspira a la mejor dirección de arte por Cerrar los ojos, de Víctor Erice, película que suma otras diez nominaciones, mientras que Paco Vidal podría llevarse el galardón a la mejor dirección de producción. El peluquero Noé Montes es otro de los nominados, junto a sus compañeros Sarai Rodríguez y Óscar del Monte por su trabajo en la película Valle de sombras.

Cogemos a María Vázquez (Vigo, 1979) caminando por la calle en Santiago: “Levo na man o vestido coa que está a caer, a ver como chega á alfombra vermella”. Ante la pregunta obligada responde: “Claro que cho digo: é un deseño de Ana Prados, unha modista ferrolá con atelier en Compostela”. La actriz , residente en la capital gallega, ya confió en ella para vestirla en San Sebastián y en Berlín, donde Matria comenzó a cosechar reconocimientos. Esta noche de sábado sabremos si consigue el Premio Goya a la Mejor Actriz Protagonista.

Cuenta María Vázquez que, antes de trasladarse a Valladolid para asistir a la 38 edición de la gala de la Academia de Cine, tiene el estreno de la película en Portugal. “Ultimamente non paro”, dice. Embarcada también en el de Honeymoon, la última película del realizador afincando en Santiago Quique Otero, el 8 de marzo presenta Los pequeños amores, de Celia Rico, que protagoniza junto a Adriana Ozores. Además, se encuentra inmersa en la grabación de una nueva serie para Netflix, El Jardinero, con localizaciones en Pontevedra.

“Estou moi emocionada, pero está difícil. Vin as interpretacións das outras nominadas e a cousa está complicada”, reconoce Vázquez. “Igualmente, estamos moi contentos de recibir estas dúas nominacións”, dice María en referencia a la otra que suma Matria, la de su director Álvaro Gago (Vigo, 1986) que opta al Goya a Mejor Dirección Novel.

En medio de esta vorágine, María Vázquez también saca tiempo para hacer campaña por Marta Lois, aunque reconoce que “pouco podo estar”. “Quero desestigmatizar que unha artista poida ter unha faceta política”, dice rotunda.

“Non estou á guerra co resto, rexeito toda esta crispación que hai. É importante coñecer a persoas de todas as ideas pero a min gústame o que fixo Marta (Lois) en Santiago e o feito de que Sumar teña a igualdade no centro do seu programa, porque todo pasa pola igualdade”.

Además de María Vázquez, entre las nominaciones gallegas a estos Goya 2024 se encuentra también la actriz y bailarina Janet Novás (O Porriño, 1982), protagonista de O Corno, una película de la directora vasca residente en Santiago Jaione Camborda.

Como en el caso de Matria, se trata de una cinta en gallego y con una fuerte carga feminista. Ganadora de la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián, en estos Goya solo ha conseguido situar la candidatura de Janet Novás a Mejor Actriz Revelación entre las nominaciones finalistas.

La bailarina, que debuta como actriz en este filme dice que “a min o que me gusta é emocionar e romper as fronteiras entre a danza e o cine”. Preguntada por si siente presión por el hecho de ser la única nominada de O Corno afirma que “esta película, como se non ganara ningún premio, eu ía defendela igual porque me parece unha preciosidade de traballo o que fixo Jaione Camborda”.

“Os corpos silenciados das mulleres empezan a ter máis forza. Estamos a colocar a muller no lugar que por dereito lle corresponde”, responde al ser preguntada por su nominación y la de Vázquez. “María ten algo para min de tomar o espazo, de reivindicar o corpo da muller. Seguimos a darnos a man entre todas, coa mesma sororidade que hai en O Corno”.

“Matria’ e ‘O Corno’ poñen o corpo da muller no centro da historia, no lugar que lle correponde por dereito”