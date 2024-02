Afectadas por el Nolotil relatan su pesadilla con el medicamento: "Llévame a un hospital porque me estoy muriendo"

Es el medicamento más vendido en España. Un clásico contra el dolor, de prescripción médica, de la farmacéutica Boehringer Ingelheim. Pero, para un numeroso grupo de pacientes, tomar el analgésico Nolotil (metamizol) se convirtió en una pesadilla. Así lo relatan Vanesa Vázquez, Irune Andrés y Consuelo Benítez a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica. "Llévame a un hospital porque me estoy muriendo", le dijo Consuelo a su marido, con una boca llena de llagas, el oído supurando, los glóbulos blancos "a cero" y una fiebre altísima.

Son algunas de las representadas por la Asociación de Afectados por Fármacos (ADAF) que, a finales de año, pedía al Ministerio de Sanidad que "prohíba su prescripción" por los efectos secundarios "devastadores" que causa en muchos pacientes. El colectivo ha recabado unos 350 casos sospechosos de agranulocitosis, una reacción adversa que reduce los glóbulos blancos y aumenta el riesgo de infecciones. Ha puesto en marcha acciones legales contra el Gobierno español a raíz de la negativa del Ministerio de Sanidad y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) a investigar los casos notificados y a tomar medidas para "proteger a la población de los riesgos de dicho medicamento".

Nolotil se utiliza para el tratamiento del dolor agudo moderado o intenso post-operatorio o post-traumático, de tipo cólico o de origen tumoral. También, en los casos de fiebre alta que no responda a otras medidas u otros medicamentos para la fiebre. Es el primer medicamento consumido en unidades de todo el mercado farmacéutico y ocupa la segunda posición en valores dentro de los analgésicos antipiréticos.

Casos bajo sospecha

Sin embargo, ADAF ha identificado numerosos casos sospechosos de agranulocitosis que achaca a este fármaco. Francisco Almodóvar, abogado del Bufete Almodóvar & Jara, que lleva el caso, afirma que "las reacciones adversas a este tratamiento han provocado sepsis, fallo multiorgánico y amputaciones". De los 350 casos sospechosos de daños, 170 son de británicos que viven o han estado de vacaciones en España.

La presidenta de esta entidad, Cristina García del Campo, explica a este diario que ADAF representa a todos los afectados por Nolotil y por todos los fármacos en general. "Es una asociación con sede en España, creada por una española (que soy yo) y tanto españoles como británicos y personas de cualquier nacionalidad forman parte. Es importante que esto quede claro, porque siempre se piensa que ADAF es una asociación de británicos que se están quejando porque les dan Nolotil y no es así en absoluto", precisa.

Incidencia "muy baja"

"Hay muchos españoles afectados por Nolotil y ellos son los primeros que quieren que se retire del mercado", continúa la responsable de la entidad. Pero, pese a las acciones legales emprendidas, Nolotil seguirá dispensándose en las farmacias. El Ministerio de Sanidad no ha aceptado la reclamación de la Asociación. Así se indicaba el pasado diciembre.

Cristina García del Campo, presidenta de ADAF. / Cedida

La AEMPS realizó una nueva evaluación del fármaco y, como conclusión preliminar, en diciembre, determinó que la incidencia de agranulocitosis entre las personas que toman este fármaco es "muy baja", en el rango de 1 a 10 casos por millón de personas usuarias, "en una población de pacientes representativa de la práctica clínica real en España, incluidos pacientes que estaban en tratamientos durante varias semanas".

Desde la Asociación de Afectados, se insiste en su peligrosidad y en las reacciones adversas que ha provocado, como se ha dicho, en unas 350 personas. "Casi todos los casos sospechosos que he ido recogiendo estos años son principalmente de entre 2014 y 2023. Hay alguno de antes (el primero que tengo de 1996), pero la mayoría son de entre el 2014 y el 2023. En particular entre el 2016 y el 2023", precisa la presidenta de la asociación.

Los testimonios

Casos como el que, desde Pollensa (Mallorca), relata Vanesa Vázquez, auxiliar de enfermería. Todo comenzó cuando contrajo covid, en enero de 2021. A partir de ahí, relata, comenzó a tener el típico dolor de garganta, faringitis... Y empezó con fiebre. "Me decían que tenía covid persistente. Lo creía, porque hacía poco que lo había pasado", cuenta. El 18 de enero vuelve con fiebre al hospital, el de Inca. Sigue con su malestar. Ya entonces, el médico de cabecera le receta el medicamento, en ampollas y en pastillas, para bajar la fiebre, porque con otros no le descendían las décimas. "Fui muchas veces al hospital, me mandaban ibuprofeno y a casa. En febrero volví con actas bucales y fiebre". Insistían en que tenía covid persistente, aunque ella dice que no le hicieron ninguna prueba para diagnosticarlo.

Vanesa nunca había tomado Nolotil; lo asociaba a un fármaco que los dentistas dan para el dolor de muelas

Vanesa nunca había tomado Nolotil. Lo asociaba a un fármaco que los dentistas dan para el dolor de muelas. La afectada estuvo más de un mes con fiebre. No remitía con nada. Ya en febrero de ese año, una médico de Urgencias vio su historial de visitas al hospital y decidió hacerle un hemograma. Dijo que lo que tenía era agranulocitosis (también conocida como neutropenia), una enfermedad de la sangre que se produce cuando el recuento de granulocitos sanguíneos es bajo (neutrófilos, eosinófilos y basófilos) y disminuye la capacidad del cuerpo de combatir los gérmenes, y con ello, las infecciones.

El Nolotil, otra vez en el punto de mira: ¿es peligroso tomar el medicamento más vendido en España? / Freepik

Vanesa iba cada dos por tres a Urgencias del hospital "porque tenía fiebre y no tenía fuerzas ni para comer", describe. Tenía actas en la boca que no le dejaban tragar nada. Cuando ese 8 de febrero le hicieron la prueba, la médico le dijo que estaba con los leucocitos en valores muy bajos. "Ya corriendo me pusieron en aislamiento. Dicho por la médico: 'Cualquier bichito, te mata'. Creían que era leucemia. Estuve tres días esperando resultados. Fatal. Tenía ampollas en toda la piel. No podía moverme, la fiebre que no remitía. Y menos mal que no me pusieron Nolotil en vena, que es muy común en los hospitales cuando entras por Urgencias".

Nolotil está prohibido para mí, para mis hijos y los que vengan por delante. Prohibidísimo. Vanesa Vázquez — Afectada

Señala que en ningún momento pensó que era por el analgésico, aunque ya la hematóloga comenzaba a sospecharlo. Estuvo unos diez días ingresada en el hospital, hasta que los valores fueron normales. La mandaron a casa para un seguimiento. Dejó de tomar el fármaco. "Nolotil está prohibido para mí, para mis hijos y los que vengan. Prohibidísimo", asegura.

¿Qué secuelas le han quedado?. La auxiliar de enfermería habla de una psoriasis de base que ya tenía, ahora mucho más acentuada y de trastornos del sueño. "Sentí mucha rabia cuando lo supe. Los médicos no son conscientes. Deberían hacer un congreso nacional para explicarle a la gente lo grave que puede ser el uso sin seguimiento médico", señala Vanesa.

¿Un caso de leucemia?

Como otros afectados contactó con la Asociación. Algo parecido le sucedió a Irune Andrés, de Getxo (Vizcaya), 31 años. Se remonta a marzo de 2023. Estaba embarazada y, en los dos últimos meses, tuvo un dolor muy fuerte en las costillas. Como no podía tomar nada, le dijeron que esperara a dar a luz -un 16 de marzo de 2023- y fuera al neurólogo. Fue un 2 de abril a la consulta y le recetó Nolotil, dos veces al día, durante quince. Empezó a tomarlo y, al cabo de un mes, viajó a Madrid y empezó a encontrarse mal.

Me hicieron unos análisis y ahí empezó mi película de terror. Me ponen en el escenario de que tengo una leucemia y tengo que entrar en ese mismo momento en aislamiento Irune Andrés — Afectada

Irune había tomado el analgésico alguna vez. De forma esporádica, para el dolor de muelas. Y continúa: "Me empecé a encontrar muy mal, con mucha fiebre y anginas muy fuertes". Al pasar los días, comenzó con llagas en la boca. El médico le recetó amoxicilina y paracetamol. Sin mejorar, con su hijo de apenas un mes, Irune volvió al hospital. "Me hicieron unos análisis y ahí empezó mi película de terror. Me ponen en el escenario de que tengo una leucemia y tengo que entrar en ese mismo momento en aislamiento", relata.

Dice Irune que casi ni se acuerda de cómo estaba del shock que supuso. Cuando su marido habló con los médicos, les explicó que la mujer había estado tomando Nolotil. Le hicieron cultivos de sangre y un especialista en Medicina Interna le descubrió que padecía una agranulocitosis. Como Vanesa, estuvo varios días en aislamiento. Hasta que sus leucocitos subieron. "Me recuperé, pero no estoy como antes. Tengo secuelas físicas -la piel como escamada, las manos como con una dermatitis que no lo es, anemia... -. Nunca he sido una persona de ponerme enferma y ahora a la de nada, caigo. Además, tengo que ir al psicólogo porque tengo estrés postraumático", afirma.

El dolor de Consuelo

Consuelo Benítez, de Écija (Sevilla), reconoce desde Ayamonte (Huelva), a donde ha acudido para una intervención, que le remueve hablar de una historia que comenzó cuando se le hinchó un dedo de un pie. Su médico de cabecera le dijo podía ser una artrosis o artritis. Se buscó un reumatólogo privado (se queja de las listas de espera en Andalucía) que le mandó hacer varias pruebas. Mientras así era, le inyectó dos inyecciones de Nolotil y, después, se lo mandó en pastillas. Tres veces al día. El dolor seguía y el especialista le aumentó la dosis, explica.

Aquello sucedió en 2021. El dolor mejoró. Pero empezaron a aparecer incontables efectos adversos. Llagas en la boca, el oído le supuraba... "Horrible. Horroroso. Empezaron fiebres cada vez más altas. Volví al reumatólogo y me dijo que aquello no podía ser de la artritis", explica. Le mandó una analítica. Otro análisis determinó que la actividad de la artritis había cesado, pero sus glóbulos blancos habían caído en picado. Consuelo acabó en un hospital. Seguía con fiebres muy altas. "Llévame a un hospital porque me estoy muriendo", dijo a su marido.

Consuelo Benítez. / Cedida

La sevillana, de 67 años, acabó en el Infanta Elena de Huelva. Una analítica demostró que, en un mes, los glóbulos blancos "estaban en cero, tenía las defensas por los suelos". Estuvo mes y medio ingresada, recién jubilada y sana hasta entonces, afirma, detalla. Se descubrió, también, que era una agranulocitosis provocada por el medicamento. Antes, nunca, había tomado Nolotil. Sigue recuperándose. Pero dice que le han quedado secuelas. Su artritis reumatoide se ha agravado por lo sucedido. "Quiero que se sepa. Porque lo he pasado muy mal", concluye.