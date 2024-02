La sobrecarga de 24 horas de guardia

“Anoche el busca del hospital sonó a las 3 de la mañana, me temblaban las piernas del cansancio y el estrés. Un chico de 21 años politraumatizado se desangraba. Cinco minutos antes soñaba no recuerdo el qué, y de repente, le estaba canalizando para transfundirle sangre e intubándole para evitar una parada cardiaca. A las 7 de la mañana conseguimos que se estabilizara. Me costaba hilar una frase. Me caían los párpados. Tenía palpitaciones y la cabeza me martilleaba”. Es el relato de la médico especialista de Cuidados Intensivos (UCI) de Menorca, Tamara Contreras, autora inicial de una petición en Change. org que busca acabar con las guardias de 24 horas en España y que han hecho suya más de 83.000 firmas en menos de un mes. Algunas rúbricas también desde Galicia, donde las jornadas de guardias fueron eliminadas en 2007 a través de un acuerdo para los médicos de Urgencias, que desde entonces trabajan por turnos y con “jornada complementaria”. Pero no es así en otras especialidades y tampoco para los “facultativos especialistas de Área”, que pueden tener una jornada ordinaria, de 8 a 15 horas, a la que se añada una guardia de 15 a 8 horas del día siguiente, con lo que ya sumaría las citadas 24 horas.

“No tiene sentido tener a un cirujano operándote a las 6 de la madrugada, que lleve 20 horas trabajando. Eso no tiene pase. Pero cambiar las cosas es complejo. Y de muchas especialidades no creo que haya ni siquiera médicos suficientes para trabajar a turnos”, confiesa un doctor consultado que trabaja en un hospital del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Él, que ha participado en esas guardias, alude con sinceridad a los efectos de la sobrecarga horaria: “Pues claro que se toman decisiones erróneas cuando se te caen los párpados, también aumenta el estrés y se produce un progresivo desinterés por los enfermos”.

Decenas de médicos comparten testimonios similares: las guardias suponen un riesgo de que cometan “más errores graves” y pongan en riesgo la vida de los pacientes. Que estos turnos se acorten a 12 horas es una histórica demanda histórica de una parte del colectivo. Jefes de servicio consultados aluden a que para modificar el sistema actual se “necesitaría más personal”.

“En la UCI pedimos más personal para que no se tenga que hacer más de una guardia a la semana. Se podrían eliminar, pero ahora mismo con la dotación de personal sería inviable”, asegura el responsable de Medicina Intensiva de un hospital gallego. Otro jefe de servicio de Medicina Interna gallego, por ejemplo, asegura que muchos facultativos no quieren ese sistema de turnos similar a enfermería y asegura que las protestas han sido de momento “de forma minoritaria”.

La ministra de Sanidad, Mónica García —que en su día como doctora protestó contra el agotador sistema de guardias— ha garantizado que la reforma del estatuto marco en la que trabaja su departamento tendrá como prioridad abordar las guardias médicas de 24 horas y ha confiado en poder dar solución a este “anacronismo” a lo largo de esta legislatura. “Existe una parte del colectivo médico que reclama esto, y hay otra que no está de acuerdo, pero es un tema que necesita ser tratado en el ‘ámbito de negociación’ a nivel de Estado. Tenemos reunión el próximo 18 de marzo para avanzar en la negociación del nuevo estatuto marco, donde figura la regulación de la jornada”, indica el secretario nacional de CIG-Saúde, Manuel G. Moreira.

Diferencias asistenciales

“Dentro del colectivo médico, hay áreas con una mayor carga asistencial dentro de las guardias”, explican fuentes sanitarias consultadas. O, dicho de otro modo, hay quien trabaja muy poco —o puede dormir— durante las guardias y otros facultativos que tienen grandes picos de trabajo. “Somos un colectivo muy heterogéneo”, ilustran. Hay, por ejemplo, microbiólogos o hematólogos de guardia, al mismo tiempo que trabajan anestesiólogos, cirujanos o traumatólogos. Y también hay quien ve jugosa la compensación salarial de la ‘extra’ de una guardia, que acarrea también un día de libranza.

“En mi zona rural la guardia de 24 horas se pude hacer porque la demanda que hay permite descansar. En las zonas de alta demanda es imposible mantener la alerta durante 24 horas”, explica la doctora Magdalena Espinosa desde un hospital comarcal.

“Es un tema muy controvertido. Estamos todos de acuerdo en que esto no es vida, pero de forma implícita la administración (y nosotros) usamos las guardias para redondear un sueldo bajo para las responsabilidades que asumimos. No se entiende que haya profesionales con muchos más derechos y con la misma penosidad y nocturnidad, como fuera del Sergas policías o bomberos”, ejemplifican los facultativos.

Además, aunque aseguran que las guardias de 24 horas están mal, parte del colectivo estaría en contra de organizar turnos que impliquen ir más días al hospital. En suma, “eliminar el turno de 24 horas debería ser obligatorio”, indican, “así como arreglarlo, difícil”.

Reino Unido ya implantó hace tiempo un máximo de 12 horas de jornadas médicas. Suiza, Holanda, Francia o Islandia también han acabado ya con las guardias de 24 horas. Asimismo existe una normativa mucho más restrictiva con las horas trabajadas en Suecia y algo similar en Alemania.

“Mientras tanto en España seguimos como hace 50 años, con un modelo arcaico que pone en peligro la seguridad del paciente y de los propios sanitarios”, asegura en su carta hecha petición Contreras. “Debemos pedir que nuestro salario siga siendo digno sin tener que renunciar por ello a hacer nuestro trabajo en plenas facultades”, aseguran los firmantes en Change.org.

Por ejemplo, en Suecia estas jornadas se desarrollan de otra manera evitando que los médicos pasen 24 horas en su puesto de trabajo. Aunque la ratio de médicos por cada 1.000 habitantes es inferior a la de España, no cuentan con tramos de un día entero de trabajo para sus facultativos. Según datos publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), actualmente España cuenta cuenta con 4,6 médicos por cada 1.000 habitantes. Mientras, Suecia marca 4,3. Es decir, una ratio menos.

Estrés

“Las jornadas de 24 horas deberían de ser erradicadas. Se produce estrés y alerta en situaciones críticas que, aunque no sean a cada momento, influyen en una decisión sobre la vida de un ciudadano”, asegura el médico Xoán Antón Ricoy, tras trece años trabajando en un Punto de Atención Continuada (PAC) del Servizo Galego de Saúde (Sergas) —el de Cangas— y después de que su vida laboral recorriese Vigo y Valdeorras. “Muchos compañeros coincidimos en que las jornadas de 24 horas son agotadoras”, reconoce.

En Reino Unido, Francia o Suiza el máximo son doce horas