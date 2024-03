Familias y logopedas de Galicia, sobre los asistentes personales en los colegios: "Es la auténtica inclusión”

“El asistente personal es la auténtica inclusión. Un apoyo constante para que los niños con trastornos que afectan al aprendizaje, que son muchísimos, se desarrollen escolarmente y como personas”, resume la madre de un pequeño coruñés con trastorno del espectro autista (TEA), que prefiere mantenerse en el anonimato, sobre una figura que estima “esencial” para “el desarrollo integral (físico, cognitivo, emocional y social)” de las personas “con algún tipo de discapacidad”. Pese a estar reconocida y regulada como una prestación, a nivel estatal, en el artículo 19 de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (la llamada “ley de dependencia”), desde la Liga Reumatolóxica Galega aseguran que su presencia en el sistema educativo de Galicia es anecdótica, al contrario de lo que sucede en otras comunidades autónomas, como Castilla y León, donde “ya existe esa figura en los colegios”, de ahí que hayan trasladado a la Consellería de Educación “la necesidad de facilitar su acceso a esos centros”, por la vía del convenio.

Una figura recogida en la ley de dependencia

“El asistente personal es una figura que ya está reconocida y regulada a nivel estatal. Una herramienta humana, digamos, que es imprescindible para que una persona con discapacidad pueda vivir igual que el resto de la ciudadanía, en todos los aspectos de su día a día: desde estudiar, hasta trabajar o ir de vacaciones; en las relaciones sociales; para incrementar las posibilidades de ocio; en el disfrute del tiempo libre…”, refiere Tania Varela, logopeda de la Liga Reumatolóxica Galega, quien admite que la figura del asistente personal se tiende a “relacionar más (y está muy desarrollada, sobre todo, en Galicia)” con “una discapacidad física, y no tanto con otro tipo de discapacidades”. “Estamos hablando de promover la autonomía y la integración de las personas con discapacidad en la sociedad. Precisamente, el artículo 19 de la ley de dependencia recoge que la prestación económica del asistente personal debe permitir al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo”, hace hincapié Varela, antes de recordar el caso de comunidades autónomas “como Castilla y León”, donde “ya existe esta figura en los centros escolares”.

“Lo que hacen allí los asistentes personales es apoyar a los niños en el currículo ordinario, favoreciendo una educación más inclusiva”, apunta la logopeda de la Liga Reumatolóxica Galega, quien detalla que “la figura del asistente personal”, aparte de regulada a nivel estatal en el artículo 19 de la ley de dependencia, “también está reconocida en Galicia”. “Contamos, a mayores, con un Decreto que regula la atención a la diversidad del alumnado de los centros docentes, que en nuestra comunidad es muy bueno en comparación con la normativa de otras autonomías. Sin embargo, aún queda mucho por mejorar, pues lo que vemos, a veces, es que estas cuestiones se quedan en el papel”, advierte.

Un derecho ciudadano

Varela especifica que, en la actualidad, “existen distintos acuerdos con varias asociaciones” , y que desde la Liga Reumatolóxica Galega han “trasladado a la Consellería de Educación una propuesta” para que considere hacer lo mismo con ellos, de modo que las familias a las que representan puedan “estar también dentro de ese convenio que autoriza el paso de los asistentes personales a los centros educativos”. “No obstante, lo que hemos visto es que no hay (o lo desconocemos) un antecedente de asistente personal en los colegios gallegos, aún habiendo un convenio marco. En la práctica, en Educación Infantil, Primaria y Secundaria no existe. En la Universidad, sí se han visto casos”, apunta la logopeda de esa organización, y reitera: “Ahora que se habla tanto de ser inclusivos, a raíz de la eliminación del término ‘disminuido’ en la Constitución, es necesario poner sobre la mesa estas cuestiones, que no pueden quedar en el papel. Hablamos, simplemente, de facilitar un derecho que todos tenemos como ciudadanos: el acceso en igualdad de condiciones de personas que tienen alguna dificultad a la educación, al empleo, etc. Un derecho que ya está recogido en la legislación gallega, y que falta desarrollar”.

Explica Varela que la propuesta trasladada por la Liga Reumatolóxica Galega a la Consellería de Educación “está basada en el alumnado con trastorno del espectro autista (TEA)” porque, sostiene, “numerosos estudios relacionan las enfermedades autoinmunes con el TEA” aunque, aclara, “todavía no hay evidencia científica”, pero “ese vínculo se sigue estudiando”. “En la Liga Reumatolóxica Galega, de hecho, tratamos a familias y a niños que tienen una enfermedad reumática y también TEA”, apunta, antes de incidir en que “los objetivos del asistente personal se centran en el bienestar emocional” de los pequeños. “Cuando piensas en un niño con TEA, aparte de en la presión académica que pueda tener, en cómo se autorregulan la frustración y los tiempos; en los intercambios comunicativos, para que sean exitosos. También en ofrecer apoyos sobre cómo responder, preguntar o relacionarse... En la comprensión de los distintos contextos, las normas, las convenciones sociales... algo que a veces no llegan a entender”, señala la logopeda de la Liga Reumatolóxica Galega, quien afirma que “el acceso del asistente personal” a los centros educativos “es un beneficio para los alumnos, pero también para los profesores”, ya que esa figura “funciona en todo el ámbito educativo, y no solo en la clase de Historia o de Matemáticas. “Está en todo lo relacionado con el colegio, a donde los alumnos van a aprender, pero también a relacionarse con sus compañeros. El colegio es el reflejo de lo que los niños se van a encontrar, el día de mañana, en la sociedad”, destaca, e insiste: “Reclamamos esa figura, y necesitamos ese convenio con la Consellería de Educación porque esto no puede quedar en el papel. Y las familias también lo necesitan, porque las hay que ni siquiera saben que existe la figura del asistente personal”.

¿Escuela inclusiva?

No es el caso de la madre de un pequeño con TEA que abre este reportaje. “Las familias de los niños con trastornos que afectan al aprendizaje solemos quejarnos de que se acostumbra a decir que la escuela es inclusiva. Sin embargo, no hay escuelas inclusivas, sino personas inclusivas. Y, cuando no hay una inclusión real, nuestros hijos van al colegio y, en el mejor de los casos, pueden tener la ayuda que necesitan por parte de los profesores, pero en muchos otros no la reciben”, considera esta vecina de A Coruña, quien recuerda que “los niños van al colegio a aprender”, y estima que “el problema es que se abusa mucho de todos los extremos”, como “las adaptaciones curriculares significativas, un recurso ultimísimo que tiene Educación para adaptar unos contenidos a la capacidad” del alumnado. “A mi hijo, adoptado en el extranjero y con TEA, le hicieron una adaptación curricular, ya en Infantil, para ‘ver qué podía conseguir hacer’ pero, ¿qué se le puede adaptar a un niño en esa etapa? ¿Los colores? Eso se traduce en que, si todos los compañeros tenían que reconocer ocho colores, mi hijo tenía que saber qué es color. No es la medida más apropiada. Antes habrá que intentar saber cómo enseñarle los colores, haciéndolo de la otra manera. Si no, le estás poniendo la ‘zancadilla’ ya de entrada”, advierte, y subraya: “Lo que se consigue así es que estos niños pierdan la posibilidad de desarrollar todas sus capacidades, que son muchas”.

Refiere, esta madre coruñesa, que un asistente personal es “un profesional de cualquier disciplina (logopedia, psicología, terapia ocupacional...) que necesite el niño al que acompaña”. “Tanto en el colegio, como posteriormente en la Universidad e incluso, si lo precisase, también en el trabajo, con la finalidad de que esa persona alcance el máximo de sus capacidades. No lo mínimo, que es en lo que consiste la adaptación curricular”, hace hincapié. “Los profesores de apoyo, el orientador... están para apoyar. Es decir, para detectar las necesidades que pueden tener los niños en el aula. El asistente personal está todo el rato. No es la misma figura, y tampoco son excluyentes, sino complementarias”, aclara esta vecina de A Coruña, y compara: “¿Un auxiliar de clínica le quita el trabajo al médico? No. Pues esto es lo mismo. Estamos hablando de una cooperación entre profesionales para que los niños avancen en su aprendizaje y no abandonen el colegio. Los principales beneficiarios son ellos, el centro de todo, pero también lo son las familias, y los propios profesores. Ganamos todos, lo que sucede es que hay ese miedo a la cooperación. No obstante, quien ha probado a los asistentes personales, no los suelta”.