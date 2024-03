Interinidad en Galicia: “El puesto no es mío, pero llevo años trabajándolo’’

La reforma laboral en 2022 y la nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del 22 de febrero contra el abuso de la temporalidad en las Administraciones públicas pueden acabar propiciando un cambio significativo en la situación de los interinos, pero, ¿hasta qué punto? Obligar a convocar oposiciones para cubrir vacantes o limitar el tiempo que puede estar una persona con un contrato no fijo son novedades que buscan mejorar las condiciones de los trabajadores públicos; sin embargo, no suponen la conversión automática de los contratos temporales en fijos.

No hay una cifra que recoja el número de interinos que dependen de la Administración autonómica, pero, si se dejan al margen los números, ¿cómo reciben estos cambios sus trabajadores temporales? ¿Cómo es ser interino en la Xunta? Rosa María López y Begoña Illobre forman parte del personal laboral interino de la residencia de mayores “Porta do Camiño”, en Santiago. Rosa es ayudante de cocina y Begoña, cocinera oficial segunda. Ambas ocupan unas vacantes y se presentan a las oposiciones que se convocan para sus puestos. “Tenemos que seguir presentándonos porque quién te dice que no hay un concurso de traslados y te quitan el puesto. Tú tienes que quedar con una buena puntuación en el examen, ya que, aunque no hayas conseguido plaza, obtienes puntos del examen que te mantienen en la lista”, explican.

Estas dos trabajadoras llegaron a la Administración pública por vías diferentes. Begoña se anotó en las listas de la Xunta y lleva trabajando desde el 2013 con contratos de sustituciones de dos días, liberación sindical, cubriendo bajas o vacaciones, y esta es su primera vacante, que ocupa desde hace cuatro años. Rosa María López trabajaba en la privada y realizó un examen que la metió en las listas: “Así como quien no quiere la cosa, porque pensé que tenía puntos, fui a un examen y, de chiripa, saqué muy buena nota. ¿Qué pasó? Que había muy pocas plazas, así que yo aprobé y me quedé muy bien situada en la lista. Ahí tuve que valorar si quedarme en la privada, que era una empresa en la que tenía que trabajar sábados, domingos y festivos, mientras que aquí tendría fines de semana o vacaciones en los meses de verano”, explica. Considera que “el principal problema es que no se sacan plazas. Si siempre convocaran las plazas vacantes que había, todos estos puestos estarían cubiertos”.

Cuando Rosa habla de su trayectoria profesional destaca que empezó a trabajar en una vacante en la que tenía un turno de media jornada. “E incluso sé de vacantes que son de dos horas y media al día”, cuenta. Esto la llevó a no ser apta para el proceso de estabilización, porque los diez años que estuvo cubriendo un puesto solo se le contabilizan como cinco. En lo que respecta a Begoña, no pudo pedir la estabilización por quince días, ya que es necesario estar tres años en una misma plaza.

Las dos cocineras comentan que en los cuatro años que han trabajado en la cocina del Porta do Camiño no vino nadie que haga frente a la cocina. “Cada vez que alguien coge una baja o vacaciones tenemos que reorganizar los turnos, porque no sabemos si la persona que va a venir va a ser válida o no”, relata Begoña. “En este centro, las ayudantes de cocina tenemos que saber hacer elaboraciones sencillas, como una crema o un bizcocho, y viene gente que no sabe trabajar en la cocina. Tú para una cocina tienes que saber cocinar, como un carpintero que tiene que saber trabajar la madera. Nos ha pasado que los ayudantes de cocina sabían más de cocina que el propio jefe de cocina”, apunta Rosa. Durante sus años de trabajo frente a los fogones de la residencia han tenido veterinarios, profesores e incluso un broker. Rosa remarca que el problema no es solo modificar sus turnos para no dejar a la persona nueva sola en la cocina, sino el aclararles “todo”: “Llegan aquí y les explicas: tenemos tantos gástricos, y te responden: ¿qué es un gástrico? Y les tienes que explicar todo.” Añaden que ahora se está empezando a llamar a anotados del Servizo Público de Emprego porque no hay gente en las listas y Begoña se pregunta “por qué no convocan oposiciones para esas plazas, si tienen que llamar al INEM”. “Así podríamos cubrirlas los que llevamos años trabajando aquí”, sostiene.

“Yo sé que no es mi plaza, pero considero que si en la empresa privada yo trabajo un año y me tienen que hacer fija, en la pública debería ser igual. Es incoherente que obliguen a una empresa privada a hacer eso y ellos no lo hagan. Si estamos capacitados, hemos pasado un período de prueba y estamos desenvolviendo nuestras tareas, lo lógico es que nos la den”, defiende Rosa. Las dos mujeres coinciden en que, aunque saben que no tienen sus plazas en propiedad, no es justo que la vacante que ocupan no se haya convocado para oposición y lamentan no tener claro qué va a pasar con sus contratos actuales.

Marisa González y Patricia Rodríguez son inspectoras urbanísticas de la Administración pública ,del grupo A1. Marisa explica que lo que ellas han firmado no es un contrato, sino un nombramiento: “La diferencia es que el contrato siempre es para personal laboral, al servicio de la Administración o de empresas públicas. Se rigen por convenios y por el Estatuto de los Trabajadores. Nosotros somos funcionarios interinos o de carrera y estamos gobernados, si lo quieres poner así, por la Lei de función pública”.

Las dos funcionarias han sido siempre interinas y entraron en las listas tras una licenciatura y otros estudios. En el caso de Patricia, ocupa una plaza no vacante, perteneciente a una persona que no ha llegado a ocuparla. Marisa está apuntada a varias listas y ha trabajado en diferentes ámbitos, como el Sergas o Industria, y acabó en el puesto actual porque la llamaron. A Patricia, que lleva en la Xunta desde 2008, tardaron en llamarla, ya que figura en listas específicas y la puntuación que acumula es para esas listas y no para la general.

