Web series de once países participarán na sección oficial do Carballo Interplay

O festival de contidos dixitais Carballo Interplay presenta a súa Sección Oficial de web series, que un ano máis recolle proxectos de todoo mundo con gran variedade de temáticas e xéneros. Serán 19 web series de once países que se proxectarán divididas en bloques durante os días do festival, que será do 4 ao 7 de abril en Carballo.

O Carballo Interplay mantén a súa misión de apoiar aos creadores e creadoras en todas as etapas. Dende que realizan os seus primeiros proxectos audiovisuais na iniciativa Dinoescolas, que abrirá o festival coa presentación da peza Carballo Interway, realizada polo alumnado do CIFP de Imaxe e Son, o xoves 4 de abril. Ata a promoción do talento galego e internacional na Sección Oficial.

Ademáis, o seu Premio a Produción de Contido Dixital en Galego é berce dunha xeración de novos cineastas e creadores de contido, xa que de esta iniciativa saíron webseries como Xan (2020), de Miguel Canalejo e Lucía Estévez, gañadora dun Mestre Mateo, ou Pringadas (2022), de Belén Puime, que foi un fenómeno en redes sociais. Nesta undécima edición catro proxectos chegaron á fase final, na que durante un pitching mostrarán as fortalezas da proposta ao xurado.

O CIP tamén acollerá a estrea de A moza que abortou e o contou, o proxecto gañador na pasada edició ao premio a Mellor Proxecto de Serie Web, cunha cuantía de 3.000 € que permitíu a producción da serie. A protagonista da historia é Cora, unha moza que decide contar a súa familia que abortou, durante un encontro no Nadal, desatando debates e contradiccións que a súa irmá pequena grava co teléfono. Dirixida por Eire Cid e Rosalía Quiroga proxectarase o xoves 4 de abril ás 20.00 horas no Mercado de Carballo.

Nesta edición o premio dirixido ao desenvolvemento de producións en galego esténdese para aglutinar outros campos da creación dixital, como programas destinados á redes sociais. Os finalistas ao Premio a Mellor Produción de Contido Dixital en Galego presentarán as súas ideas nun pitching durante a tarde do xoves.

Entre as web series internacionais da Sección Oficial do Carballo Interplay atópanse proxectos de Canadá, Arxentina, China, Francia, República Checa, Colombia, Corea, Dinamarca, Australia ou Kazajstan. Ademáis, catro web series galegas presentaranse por primeira vez ao público: Nómades, dirixida por Marta Insua; Poscoito, de Héctor Rodríguez; Pulp Air, de Anita Pico e Rent-a-pal, de Irene Pin.