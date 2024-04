Los pediatras, sobre los casos de tosferina: "No hay rechazo de las embarazadas a vacunarse, pero hay que mejorar las tasas"

Nuevo llamamiento de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) sobre los beneficios de la vacunación para frenar el "aumento extraordinario" del número de casos de tosferina en España registrado desde el segundo semestre de 2023 y, sobre todo, en los tres primeros meses de 2024. Pero, ¿a qué se debe esa subida?, ¿es por el rechazo de algunas mujeres embarazas a inmunizarse?. La coordinadora del Grupo de Infecciosas de la sociedad científica, Cristina Rodríguez, desmonta esa idea: "No es que hayamos detectado un rechazo, pero tenemos que mejorar las tasas de cobertura vacunal".

La tosferina es endémica a nivel mundial y la situación que ahora se vive en España es similar en otros países europeos. La aparición de brotes ocasionales en países con elevados niveles de cobertura vacunal, como el nuestro, es un hecho conocido desde hace muchos años, recuerdan los especialistas

"Lo que sucede es que la tosferina es una enfermedad que siempre cursa en brotes epidémicos, cada tres o cinco años. En 2015 es cuando se registró el pico de la última onda epidémica en España, de tal manera que en torno a 2020/2021 teníamos que vivir un nuevo brote que no se produjo por la pandemia, por el confinamiento y el uso de mascarillas", explica la doctora.

Vuelta a la normalidad

La siguiente onda epidémica añade la doctora, ha tenido lugar en la vuelta a la normalidad y la retirada de las mascarillas. "Realmente, ni la vacunación, ni la enfermedad natural, nos protegen de por vida, pero las vacunas son la única arma que tenemos para luchar frente a la enfermedad", incide. A partir de 2015 es cuando, precisamente, se implantó en España la vacunación en las gestantes. Entre ese 2015 y 2016 esta indicación se fue implementando en todas las comunidades.

EN el embarazo, lo deseable sería que la tasa de vacunación estuviera por encima del 95%, dicen los pediatras

"La principal razón por la que se ha registrado un aumento de casos está en que, aunque conseguimos buenas vacunaciones en niños -(mayor del 95 % en las tres dosis durante el primer año)-, en el embarazo, no es del todo mala, en torno al 87%, pero lo deseable sería estar por encima del 95%. Es decir, no es que hayamos detectado un rechazo de la embarazada a vacunarse, sino que tenemos que mejorar las tasas de cobertura, sobre todo ahora que estamos viviendo este aumento esperado en casos No hemos empeorado, pero hay que intentar no perder y mejorar".

Porque, continúa la doctora Cristina Rodríguez, desde que se comenzó a inmunizar a las mujeres gestantes se vio un efecto "muy positivo en la disminución de hospitalizaciones y fallecimientos en niños pequeños. La tosferina es especialmente grave en los menores de dos meses que es cuando se puede empezar a vacunar. La única manera de proteger en los primeros meses de vida es mediante la inmunización en el embarazo, recalca.

Por eso, los pediatras hacen un llamamiento con "carácter especial y urgente", a las mujeres embarazadas para cumplimentar las vacunaciones recomendadas que, en este caso, deben recibirse entre las 27 y 36 semanas de gestación (preferiblemente en las semanas 27 o 28).

Adolescentes

Los pediatras de Atención Primaria concluyen: están muy atentos a los repuntes de casos, también en los niños más mayores que pueden contagiar a los pequeños. Puede ser una enfermedad grave y causar el fallecimiento en los primeros meses de vida. Con los programas y las vacunas disponibles, no se podrá eliminar, pero sí reducir su frecuencia y gravedad y, sobre todo, evitar los casos graves en los primeros meses de vida, añaden los especialistas.

Por eso, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria hace un llamamiento a las familias y a los sanitarios a revisar (y completar si es necesario) los calendarios. Adicionalmente, concluyen, la tosferina debe incluirse en los de vacunación del adolescente (a los 12 a 14 años).