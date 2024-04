Carolina Alba: “En televisión, es más complicado para la cultura hacerse un hueco”

La santiaguesa Carolina Alba Castro Estévez es una de las principales periodistas del campo de la cultura en España. Además de directora y presentadora del programa La estación azul cada domingo (15 h.) en RNE, conduce y coguioniza, desde primeros de marzo, Un país para leerlo, los viernes (11.50 h.) en La 2 (más Rtveplay), ahí suple a la poeta Raquel Lanseros, que estuvo en la temporada previa (y antes, otro autor de versos, Mario Obrero), es decir, el formato apuesta ahora por un perfil periodístico. Así, Carolina Alba da voz y rostro al mundo de los libros en RTVE. Ella nació en Ourense pero “a los siete años” se mudó con su familia a Vedra, y desde ahí, a 20 kilómetros de Compostela, se hizo picheleira al estudiar desde niña a universitaria en la capital gallega, donde acabó Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Santiago.

¿Dónde se enteró de la feliz noticia de que iba a presentar Un país para leerlo?

Me pilló estando en la radio, creo. Estoy un poco confusa porque estos dos meses fueron tan intensivos que, a veces, incluso me falla la memoria. Da la sensación de que todo ocurrió hace mucho más tiempo, pero creo que me pilló trabajando en la radio y me hizo muchísima ilusión porque es una oportunidad única. Actualmente solo hay dos programas de literatura en parrilla en la televisión del país, Página Dos (también en La 2) y Un país para leerlo, así que fui consciente desde el primer momento del privilegio que supone poder presentar y coguionizar un programa de estas características.

¿Qué impronta quiere darle al formato en esta nueva etapa?

Una impronta de cierta espontaneidad al hablar con los escritores, que es también lo que más me interesa al hacer mi trabajo en la radio. Me interesa hacer un trabajo riguroso pero expresarlo de una forma distendida para llegar a los oyentes y espectadores, según cada caso... Para mí eso es importante, que el rigor no sea sinónimo de solemnidad ni de aburrimiento, sino que se puedan expresar las cosas con naturalidad, con espontaneidad, utilizando coloquialismos para que las entrevistas, en la medida de lo posible, se conviertan en una charla.

¿Cómo valora los programas recientes, centrados en entrevistas y reportajes a autoras y autores de la Sierra de Guadarrama, Almagro, Jaén, Vigo, Valencia II, Carmona o Tarrasa, entre otras zonas?

Un país para leerlo es un programa con una factura técnica maravillosa. Hacen un gran trabajo los compañeros cámaras y el director de fotografía, los sonidistas, los montadores, así que es un auténtico regalo para los ojos pero yo soy exigente y me veo cosas, me veo defectos y siempre sufro un poco con las emisiones, pero creo que he ido adquiriendo soltura bastante rápidamente, también por mi experiencia en la radio, que lo facilita, y, bueno, me temo que siempre seré exigente conmigo misma porque es mi carácter y siempre voy a sufrir un poco viéndome pero, en general, estoy muy contenta con el resultado... Me llegan buenas impresiones y muy buenas respuestas, especialmente de los programas dedicados a ciudades pequeñas. El de Elda, por ejemplo, emitido en la anterior etapa, tuvo muchos visionados en la web.

¿Se siente rara avis al presentar dos programas de libros ?

No, no me siento rara avis, me siento privilegiada, muy privilegiada, insisto en esa idea porque, en general, en los medios de comunicación hay muy pocos espacios dedicados a la literatura y yo tengo la fortuna de estar al frente de dos de ellos: La estación azul, en Radio Nacional de España, que es un programa pionero y emblemático porque lleva 23 años en antena de forma ininterrumpida y yo llevo tres dirigiéndolo y presentándolo y, ahora, desde hace unos meses, presentando y codirigiendo este otro programa en televisión, Un país para leerlo. En el medio televisivo todavía es más complicado para la cultura hacerse un hueco, así que lo vivo como un regalo pero un regalo exigente también porque detrás de este programa de media hora hay un esfuerzo ingente por parte de muchas personas. Grabamos entrevistas mucho más largas para luego tener juego en el montaje, y algunas de ellas, de 50 minutos, las colgamos completas en la web de Radio Televisión Española, y hay que trabajarlas mucho desde el punto de vista de la documentación, lecturas, guión...

¿Viene mucho a Galicia?

Desgraciadamente, voy poco a Galicia porque la vida de periodista cultural es muy exigente, se da la circunstancia de que no sé conducir, y eso limita mucho mis movimientos y, además, ahora que estoy compaginando los dos programas y viajo mucho por trabajo, no tengo ni un solo día libre en la semana. Trabajo de lunes a domingo, así que voy poco a Santiago, pero lo echo de menos. En verano, intento dedicar mi mes de vacaciones íntegro a ir a Galicia, no viajo a ningún otro sitio. Siempre voy a Galicia para encontrarme con mi familia y con mis amigos de siempre, y recalo mucho en O Grove, donde tengo familia. Es un pueblo que frecuentaba mucho de adolescente y tengo amigos. Y a Santiago voy de vez en cuando e intento quedar con los amigos, con las compañeras del grupo de teatro amateur Tangatutanga, que sigue activo, y al que pertenecí en su momento, cuando tenía 18 años, y al que le tengo mucho cariño. A Santiago voy mucho menos de lo que yo quisiera.

¿A qué autora y a que autor de otras épocas le gustaría entrevistar?

Esta pregunta es muy difícil. Siendo gallega, pienso, por ejemplo, en Rosalía de Castro, sobre todo para conocer realmente cómo era su personalidad porque aunque a ella se la ha definido como una poeta de la lamentación, también fue una mujer muy combativa y sería fantástico hablar con ella aunque fuera a través de una güija. Y además diría Lorca, también una figura totémica de la poesía española, y de quien no se guarda ningún registro de su voz, a pesar de que ya existía la tecnología para ello, y es una pena.