Un hombre decapita a su padre y lanza la cabeza contra los coches y juega con ella en Asturias

Un hombre exaltado y con las facultades muy alteradas fue detenido el lunes por la noche tras cortar la cabeza a su padre, en la localidad de Soto de Ribera, cerca de Oviedo. El crimen, de ribetes macabros, sembró el terror entre numerosos vecinos de la localidad, que contemplaron cómo Pablo Muñiz, ensangrentado y desnudo de cintura para arriba, jugaba con la cabeza como si se tratase de una pelota de fútbol en una glorieta, llegando a arrojarla contra los vehículos que circulaban por la vía, mientras no paraba de reír, según testigos presenciales.

Miguel Ángel Muñiz, de 71 años, fue decapitado por su propio hijo, de 46 años, a la puerta de la casa de unos vecinos a los que intentaba pedir auxilio llamando a la puerta. El parricida apuñaló previamente a su progenitor en una pelea doméstica. El padre echó a correr hacia la vivienda de sus vecinos, un matrimonio mayor, pero no le abrieron por miedo y el hijo lo remató cortándole la cabeza con un hacha. El entorno de padre e hijo afirma que se llevaban bien. No obstante, un familiar cercano contó ayer a la Guardia Civil que el parricida padecía una enfermedad psiquiátrica, pero no tomaba regularmente la medicación. Las pruebas de alcohol y drogas que se le practicaron dieron negativo.

“Oímos ruidos y alguien llamó a la puerta, pero decidimos llamar a la Guardia Civil”, explica Luisa, la vecina de la víctima, que en ese instante estaba en el interior de la vivienda con su marido, Celso. Se asomaron a la ventana y vieron a alguien en el suelo, pero no lograron identificarlo. “Cuando nos lo dijeron no lo creíamos, eran dos personas buenísimas, el padre y el hijo, nunca les escuchamos discutir ni mucho menos pelearse”, apunta la mujer refiriéndose a “unos vecinos de toda la vida”.

Miguel Ángel y su hijo estaban solos en casa cuando por motivos que se desconocen comenzaron una fuerte discusión. El crimen, según fuentes consultadas, se consumó entre las nueve y media y el filo de las diez de la noche del lunes. El matrimonio fue totalmente ajeno a lo ocurrido minutos después, cuando Pablo Muñiz cogió la cabeza con una mano y, portando el hacha con la otra, descendió unos 200 metros de carretera hasta la rotonda de Soto de Ribera. “Me despertó cantando a voces el cara al sol”, relata otro vecino, con casa unos metros más abajo.

Este mismo habitante de El Picón se asomó a la rotonda alarmado por las sirenas de la Guardia Civil pasadas las diez de la noche. Desde lejos pudo ver cómo un buen número de agentes reducían al parricida mientras varios coches dañados se amontonaban en torno a la glorieta. Casi al mismo tiempo, se encontró a un agente de la Guardia Civil al que acompañó hasta la parte alta de pueblo. Allí se encontraron, justo delante de la puerta de la casa de Celso y Luisa, el cuerpo decapitado de un hombre muy apreciado en la localidad. “Era un cacho de pan, siempre estaba de buen humor y ayudando”, comentó un lugareño.

El autor del crimen fue trasladado al cuartel, a donde previamente había acudido un conductor a alertar de que una persona estaba acosando y lanzando objetos a los coches. “Pensé que estaba borracho, se intentó tirar a mi coche y hasta me dio un manotazo en el vehículo”, comenta Fermín Morán, el primero advertir presencialmente a los agentes. Del cuartel lo llevaron al Hospital, donde permanece ingresado en la unidad de Psiquiatría.

Pablo Muñiz carece de antecedentes penales y no consta ningún incidente previo de violencia en el ámbito doméstico, según la Guardia Civil. De momento tampoco constan datos de su historial clínico, aunque miembros de la investigación han solicitado a los servicios médicos informes sobre su salud mental

La familia nunca había protagonizado incidentes violentos. “El paisano vivía solo. Llevaba 50 años aquí. Era muy buena persona. El hijo venía por temporadas. Ayer mismo [por el lunes] estuvo segando. Era un poco raro, pasaba con la mochila y unas veces saludaba y otras no”, relató un residente de la zona.

El presunto homicida es un hombre alto y delgado, de pelo canoso. Los testigos aseguran que estaba completamente fuera de sí, con sangre por la cara, el torso y los brazos. “El chiflado este de la rotonda de Soto de Ribera mató a alguien. Hay una cabeza en la calzada de un paisano mayor, así como os lo digo, y un hombre sin camiseta y ensangrentado se ha tirado encima de mi coche. La Guardia Civil ha llegado y lo ha tumbado, pero hay una cabeza en la rotonda, es como si hubiese cortado a una persona por la boca, increíble”, contaba en redes sociales un conductor. La hija de la víctima, que reside en la parte baja de la casa, no estaba en la vivienda en el momento del crimen, según los vecinos.

