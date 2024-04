La quiniela de la mejor música del año en Galicia

La cooperativa vitivinícola Martín Códax no solo es una de las grandes referencias de la Denominación de Origen Rías Baixas, en lo que a producción, investigación, comercialización y exportación se refiere. También lo es en materia enoturística, con un papel relevante en la Ruta do Viño, y en el ámbito cultural, con una gran cantidad y variedad de propuestas que se llevan a cabo durante todo el año, con los premios de música como gran cita.

El presidente de las bodegas, Xoán Allegue López, y su homóloga en Músicas ao Vivo, Sheila Patricia, dieron ayer a conocer a los finalistas de esta decimoprimera edición de los Premios Martín Códax da Música, promovidos por Músicas ao Vivo y la propia cooperativa cambadesa en colaboración con el Concello de Pontevedra, la Axencia Galega das Industrias Culturais y la Diputación pontevedresa. Son 57 los finalistas designados por el jurado y que ahora se ponen en manos del público en general, ya que cualquiera puede votar por sus preferidos de las distintas categorías entre hoy y el 12 de mayo, a través de la web premiosmartincodaxdamusica.gal.

El público puede votar mediante un sistema de puntos en un mínimo de cinco categorías, validando su votación para hacerla efectiva. En el recuento final de votos el 50% corresponderá a la votación del público, y el otro 50% a los emitidos por los socios de Músicas ao Vivo. Los ganadores se darán a conocer en la gala prevista para el 15 de mayo en el Pazo da Cultura de Pontevedra.

En esta edición se presentaron más de 400 proyectos artísticos, entre los que fueron seleccionados los 57 finalistas presentados ayer en la bodega Martín Códax. Entre ellos se encuentran los de Brais Morán & Nasaufunk, O Cadelo Lunático y Martins Aneiros Band, en la categoría de Blues, Funk y Soul; sí como los de Caamaño & Ameixeiras, Susana Seivane y De Ninghures, en la disciplina Folk. El apartado de Músicas do Mundo y Mestizaje tiene como candidatos a Catuxa Salom, Raposa y Woyza & The Galician Messengers.

La de Canción de Autor es una de las categorías más reñidas y mejor valoradas, en este caso con Guadi Galego, A Pedreira y Antía Muíño en la terna. Por el galardón de Músicas Urbanas compiten Ash Diz, Hydn y C Miranzo; en la categoría de Orquestas, Grupos y Música de Verbena lo hacen América de Vigo, Burgas y la padronesa Charleston Big Band, que muchos conocerán por su popular Merengue Rosalía.

Youcanthide, Her Anxiety y Rymer, junto a la Agrupación Musical de Goián, la Banda de Música Municipal de Silleda y la Banda de Música Unión de Guláns, son otras formaciones a tener en cuenta, en su caso por tratarse de los tres finalistas que concursan en la categoría de Metal y Heavy y en la de Bandas de Música Popular, respectivamente.

La de Música Tradicional evalúa el trabajo de Malvela, Mediarea y Os Melidaos, siendo A Gramola Gominola, Uxía Lambona e a Banda Molona y Pakolas, los aspirantes en Música Infantil. El jurado profesional de esta decimoprimera edición de los premios también ha querido que figuren como finalistas Fabio Álvarez, Carme López y Juan Eiras, en el apartado Música Clásica y Contemporánea; apareciendo Mondra, Lontreira y Grande Amore como finalistas en la sección de música Electrónica.

En cuanto a la de Jazz y Músicas Improvisadas, todas las miradas están puestas en Orquestra Galega de Liberación, Pablo Sanmamed Trío + Benxamín Otero y en Diego Alonso. Asimismo, el público podrá elegir entre Moloch, Terbutalina y Mad Martin Trío, para designar a la mejor banda Rock y Punk, o bien entre The Rapants, Lucía Aldao y Måi cuando se trate de escoger al mejor grupo Pop e Indie.

Pero aún hay más. Por ejemplo, los finalistas de los Premios Organistrum en la categoría de Proyectos de Comunicación y Difusión, que son Miudiño Sessions, O TikTok de Rodri Míguez y la revista Rebelico.

O los de la categoría Festivales: Galegote, el festival promovido por la comunidad gallega en Bruselas EmigraSON y As Nosas Músicas de Couso. El apartado creado para premiar a las mejores Salas presenta como candidatos a Mardi Gras (A Coruña), A Pousada da Galiza Imaxinaria (Boiro) y A Arca da Noé (Vilar de Santos). Para terminar, decir que Leria, Mondra y Gloria Pavia son finalistas en la categoría extraordinaria de Artista Emerxente, en la que solo se admiten proyectos que lleven en activo menos de tres años, que no contemplen más de un disco y que no hayan sido premiados ni distinguidos como finalistas en ediciones anteriores.